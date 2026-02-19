ETV Bharat / technology

Gemini ऐप में आया नया Lyria 3 AI, अब टेक्स्ट और फोटो से बनेगा म्यूजिक

Google का Lyria 3 अब Gemini में, सिर्फ टेक्स्ट या फोटो से 30 सेकंड का म्यूजिक ट्रैक बना सकता है. ( Image Credit: YouTube/ Google DeepMind )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सेक्टर में Google DeepMind ने एक और बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपना नया एआई म्यूज़िक जनरेशन टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम Lyria 3 है. Lyria 3 को Gemini app में रोलआउट कर दिया गया है. इस फीचर की मदद से यूज़र्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर या कोई तस्वीर अपलोड करके 30 सेकंड का कस्टम म्यूजिक ट्रैक तैयार कर सकते हैं. हालांकि, Lyria 3 अभी बीटा स्टेज में है और इसे 18 साल से ऊपर के सभी जेमिनी यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. यह फीचर इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन और पुर्तगाली समेत आठ भाषाओं को सपोर्ट करता है. अभी यह फीचर डेस्कटॉप पर काम कर रहा है, जबकि मोबाइल वर्ज़न आने वाले दिनों में रिलीज़ किया जाएगा. Google AI Plus, Pro और Ultra यूजर्स को इसमें ज्यादा इस्तेमाल की लिमिट मिलेगी. Lyria 3 को इस्तेमाल करने का तरीका काफी सिंपल बनाया गया है. यूजर टेक्स्ट के जरिए अपनी पसंद का मूड, जॉनर या कोई पर्सनल याद लिख सकता है. उदाहरण के तौर पर कोई मजेदार R&B ट्रैक, किसी खास व्यक्ति के लिए इमोशनल म्यूजिक या फिर पालतू जानवर की यादों पर आधारित धुन बनाई जा सकती है. फोटो अपलोड करने पर भी उसी इमेज से जुड़ा म्यूजिक तैयार हो जाता है. 30 सेकंड का म्यूजिक ट्रैक