SIMA 2: Google DeepMind का नया गेमिंग AI, जो इंसानों की तरह सोचकर गेम खेलना सीखता है

SIMA 2 उसी SIMA AI एजेंट का अगला वर्जन है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था. ( Image Credit: Google DeepMind )

हैदराबाद: Google DeepMind ने अपना नया AI एजेंट SIMA 2 पेश किया है, जो पिछले वर्ज़न की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार, तेज़ और इंसान जैसे व्यवहार करने वाला डिजिटल पार्टनर है. यह सिर्फ इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करने वाला AI नहीं, बल्कि एक ऐसा वर्चुअल गेमिंग साथी है, जो खुद सोचकर, सीखकर और रीज़निंग का यूज़ करके गेम में आपकी मदद करता है. यह काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है. आइए इसके बारे में बात करते हैं.

SIMA 2 को Gemini AI models की पावर मिलती है, जिसकी वजह से यह न सिर्फ एक्शन परफॉर्म करता है, बल्कि ये भी बताता है कि उसने वो काम क्यों किया और इसका क्या लॉजिक था. यूज़र्स इससे सिंपल टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी दोस्त या गेमिंग के दौरान गेमिंग पार्टनर से बात करते हैं.

SIMA 2 है क्या?

SIMA 2 एक जनरल पर्पस एआई एजेंट है, जिसे अलग-अलग वर्चुअल वर्ल्ड्स को समझने, गेम के टास्क पूरे करने, इंसानों के इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करने और खुद को टाइम के साथ बेहतर करने के लिए बनाया गया है. इसके पहले वाला वर्ज़न यानी SIMA सिर्फ निर्देश समझकर सिर्फ यूज़र्स के निर्देषों को समझकर सिंपल एक्शन्स करता था, लेकिन SIMA 2 अब आपके साथ गेम खेल सकता है. आपके लक्ष्य को समझ सकता है और खुद फैसला ले सकता है कि किसी एक्शन को लेना है या नहीं.

SIMA 2 में नया क्या है?