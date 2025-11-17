ETV Bharat / technology

SIMA 2: Google DeepMind का नया गेमिंग AI, जो इंसानों की तरह सोचकर गेम खेलना सीखता है

SIMA 2 वीडियो गेम्स में इंसानी भाषा के इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो कर सकता है, गेम के अंदर के सवालों पर सोच-समझ सकता है.

The SIMA 2 is the successor of the SIMA AI agent launched earlier this year.
SIMA 2 उसी SIMA AI एजेंट का अगला वर्जन है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था. (Image Credit: Google DeepMind)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 9:09 PM IST

हैदराबाद: Google DeepMind ने अपना नया AI एजेंट SIMA 2 पेश किया है, जो पिछले वर्ज़न की तुलना में कहीं ज्यादा समझदार, तेज़ और इंसान जैसे व्यवहार करने वाला डिजिटल पार्टनर है. यह सिर्फ इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करने वाला AI नहीं, बल्कि एक ऐसा वर्चुअल गेमिंग साथी है, जो खुद सोचकर, सीखकर और रीज़निंग का यूज़ करके गेम में आपकी मदद करता है. यह काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है. आइए इसके बारे में बात करते हैं.

SIMA 2 को Gemini AI models की पावर मिलती है, जिसकी वजह से यह न सिर्फ एक्शन परफॉर्म करता है, बल्कि ये भी बताता है कि उसने वो काम क्यों किया और इसका क्या लॉजिक था. यूज़र्स इससे सिंपल टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी दोस्त या गेमिंग के दौरान गेमिंग पार्टनर से बात करते हैं.

SIMA 2 है क्या?

SIMA 2 एक जनरल पर्पस एआई एजेंट है, जिसे अलग-अलग वर्चुअल वर्ल्ड्स को समझने, गेम के टास्क पूरे करने, इंसानों के इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करने और खुद को टाइम के साथ बेहतर करने के लिए बनाया गया है. इसके पहले वाला वर्ज़न यानी SIMA सिर्फ निर्देश समझकर सिर्फ यूज़र्स के निर्देषों को समझकर सिंपल एक्शन्स करता था, लेकिन SIMA 2 अब आपके साथ गेम खेल सकता है. आपके लक्ष्य को समझ सकता है और खुद फैसला ले सकता है कि किसी एक्शन को लेना है या नहीं.

SIMA 2 में नया क्या है?

  • अब ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करने वाला एजेंट नहीं रहा, बल्कि गेमर्स का एक इंटरएक्टिव गेमिंग साथी बन गया है.
  • यह गेम के अंदर दिए घए कमांड्स को सोच-समझकर एक्शन लेता है.
  • यह लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करता है.
  • मल्टीमॉडल इनपुट समझ सकता है. टेक्स्ट, छवि, इमोजी, सबकुछ
  • यह खुद नई स्किल्स सीख सकता है और बाद में उन्हें दूसरे गेम्स में यूज़ भी कर सकता है.

DeepMind ने ये नहीं बताया कि ये कितनी भाषाएं समझता है, लेकिन उसने इतना कंफर्म कर दिया है कि यह मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा.

SIMA 2 क्या-क्या कर सकता है?

यह AI गेम के अंदर आपकी activities देखकर समझता है कि कोई task पूरा करने के लिए कौन-कौन से steps चाहिए.

उदाहरण के लिए:

  • “Red flower तक उड़कर जाओ”
  • “Iron pickaxe से cobblestone लाओ”
  • “Campfire बुझाओ”

AI इन्हें छोटे-छोटे steps में तोड़ता है और keyboard–mouse जैसे inputs से action करता है.

खास फीचर्स:

  • अनफैमिलियर गेम्स जल्दी सीख लेता है
  • Minecraft आधारित Minedojo और ASKA जैसे गेम्स में पुराने SIMA से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन
  • एक गेम में सीखी skill दूसरे गेम में apply कर सकता है
  • नई सीखी हर चीज़ इसके training मॉड्यूल में जुड़ जाती है

Limitations भी हैं

  • DeepMind मानता है कि SIMA 2 अभी भी इन चीज़ों में कमजोर है:
  • लंबी मेमोरी
  • बहुत मुश्किल टास्क को मल्टी स्टेप्स में करता है
  • लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कमी

हालांकि फिर भी, SIMA 2 उन AI agents में से है जो हमें AGI (Artificial General Intelligence) के असली फ्यूचर के करीब ले जा रहे हैं,जहां मशीनें इंसानों की तरह सीखें, सोचें और एक्शन लें.

