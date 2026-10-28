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Google DeepMind ने लॉन्च किया Genie 4, रियल टाइम सिमुलेशन का नया दौर शुरू!

Google DeepMind का Genie 4 रियल टाइम में यथार्थवादी सिमुलेशन बनाता है जिसमें नेटिव ऑडियो भौतिकी और किरदारों की बातचीत सब शामिल है.

In Gemini 4, users can use natural language to change weather, camera settings, and other elements, while the Gemini model maintains consistency.
Genie 4 में यूजर साधारण भाषा से मौसम कैमरा और नई चीजें बदल सकते हैं जबकि Gemini मॉडल कंसिसटेंसी बनाए रखता है. (Google Deepmind)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2026 at 2:18 PM IST

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हैदराबाद: गूगल डीपमाइंड ने मंगलवार को अपना एक नया वर्ल्ड मॉडल पेश किया है, जिसका नाम Genie 4 है. यह मॉडल यूज़र्स के इनपुट पर तुरंत रिएक्ट करते हुए बिल्कुल असली जैसी इंटरैक्टिव सिमुलेशन्स बना सकता है.

इसमें चीज़ें स्वाभाविक तरीके से हिलती-डुलती रहती हैं. फिज़िक्स भी सही लगता है और नेटिव ऑडियो भी आता है. इसमें हवा का शोर, समुद्र की लहरें, म्यूजिक और कैरेक्टर्स की बातचीत समेत सबकुछ शामिल है. फिलहाल, इसे सिर्फ भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है.

Genie 4 की खास बात

इसे कंपनी ने रिसर्च प्रीव्यू में जारी किया है. गूगल डीपमाइंड के अनुसार Genie 4 रियल टाइम इंटरैक्टिव सिमुलेशन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है. यह जेमिनी परिवार की मदद से चलता है. Gemini Omni असली दुनिया जैसा रूप और व्यवहार तैयार करता है और बाकी जेमिनी मॉडल रीज़निंग देते हैं, ताकि पूरी कहानी जुड़ी रहे और निरंतरता भी न टूटे.

यूज़र्स पहले से चल रही सिमुलेशन को आसान और साधारण भाषा में बताकर बदल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर यूज़र्स मौसम बदल सकते हैं, कैमरा घुमा सकते हैं या कोई नया व्यक्ति या नई चीज को डाल सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी बात नेटिव ऑडियो (Native Audio) है.

गूगल ने दावा किया है कि Genie 4 पहला ऐसा रियल-टाइम वर्ल्ड मॉडल है, जो खुद से आवाज बनाता है. पेड़ों में हवा का शोर, समुद्र की लहरें, म्यूजिक और आसपास के अन्य शोर सब इसमें आ जाते हैं. इसमें कैरेक्टर्स बात भी करते हैं और यूजर या घटनाओं के हिसाब से जवाब देते हैं. इसमें यूज़र्स को पहले से बनी आवाज़ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह कैसे काम करता है?

Gemini 3.8 Flash एक गाइडिंग एजेंट की तरह काम करता है. यह लगातार सीन देखता है, बड़े लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में तोड़ता है, आने वाले फ्रेम चेक करता है और हर कदम की सफलता को टेस्ट भी करता है. गूगल डीपमाइंड Gemini 4 Argon और Genie 4 को Gemini Robotics रिसर्च के साथ भी आजमा रहा है.

यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है. इसे लंबे समय तक चलाने, कई मुश्किल प्रॉम्प्ट देने या सीन में घूमने पर कुछ डिटेल या चीजें बदल सकती हैं या हिल सकती हैं. कंपनी ने सुरक्षा के लिए इंटरनल जांच की है और हानिकारक या गलत कंटेंट रोकने के लिए गार्डरेल लगाए हैं. कंपनी ने बताया है कि सभी वीडियो और ऑडियो पर SynthID वॉटरमार्क लग जाएगा ताकि पता चले कि यह AI से बना है.

Genie 4 को इस वक्त सिर्फ भरोसेमंद टेस्टर्स को रिसर्च प्रीव्यू में उपलब्ध कराया जा रहा है. हालांकि, भविष्य में इसे Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स को Project Genie के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा Gemini API और Google AI Studio के अर्ली-एक्सेस पार्टनर्स को भी इसका एक्सेस मिलेगा.

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TAGGED:

GENIE 4
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GENIE 4 FEATURES

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