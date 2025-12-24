ETV Bharat / technology

गूगल ने AI यूज़र्स को दिया बड़ा गिफ्ट: Google AI Pro और Google One पर 50% डिस्काउंट

Google ने नए सब्सक्राइबर्स के लिए AI Pro और Google One के एनुअल प्लान्स पर 50 प्रतिशत तक की लिमिटेड-टाइम छूट का ऐलान किया है. ( फोटो क्रेडिट: Google Play Store )

हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक खास लिमिटेड-टाइम ऑफर लॉन्च किया है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो एआई टूल्स और क्लाउड सर्विसेज़ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इस नए ऑफर के तहत कंपनी ने Google AI Pro के एनुअल प्लान की कीमत में पूरे 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है. इसका मतलब है कि अब प्रीमियम एआई फीचर्स पहले के मुकाबले आधी कीमत में मिल रहे हैं, जिससे यह प्लान आम यूज़र्स के लिए भी काफी सस्ता हो गया है. हालांकि, ध्यान रखें कि यह ऑफर सीमित समय के लिए ही है.

गूगल ने जेमिनी के आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं. यह ऑफर सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स के लिए है, यानी जिस गूगल अकाउंट से पहले कभी यह प्लान नहीं लिया गया हो. इसके अलावा, यह डिस्काउंट चुनिंदा रीज़न में ही उपलब्ध हैं. कंपनी ने इस ऑफर को फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध कराया है. इस ऑफर का वैधता 15 जनवरी तक वैलिड रहेगा. हालांकि, अभी तक इसके बारे में कोई पक्की जानकारी सामने नहीं है कि गूगल अपने इस खास ऑफर को भारतीय यूज़र्स के लिए पेश करेगा या नहीं.

अगर अमेरिका की बात करें, तो जो Google AI Pro प्लान पहले 12 महीनों के लिए $199.99 में मिलता था, अब वही प्लान $99.99 में उपलब्ध है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन ऑटो-रिन्यू हो जाएगा और अगले साल के लिए फुल अमाउंट चार्ज किया जाएगा. ऐसे में अगर यूज़र आगे इस प्लान को जारी रखना नहीं चाहते, तो उन्हें ऑटो-पे पहले ही बंद करना होगा.