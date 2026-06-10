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Google Cloud Outage: दिल्ली डेटा सेंटर में आग, कई शहरों की सर्विस ठप!

Google ने प्रभावित फैसिलिटी से ट्रैफिक रीरूट किया लेकिन क्षमता कम होने से लेटेंसी स्पाइक्स जारी रहे. ( Image Credit: File/AP )

हैदराबाद: भारत में मंगलवार देर रात एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ गई. दिल्ली में स्थित एक थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर में आग लग जाने की वजह से गूगल क्लाउड की सेवाएं कई बड़े शहरों में बाधित हो गईं. आग के बाद नेटवर्किंग उपकरणों को इमरजेंसी पावर शटडाउन करना पड़ा, जिससे दिल्ली का एक लोकल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी POP पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया. इसका असर दिल्ली के साथ-साथ मुंबई, चेन्नई और इन शहरों के आसपास के इलाकों में नेटवर्क क्षमता काफी कम हो गई. गूगल क्लाउड की सर्विस हेल्थ डैशबोर्ड पर इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि इन क्षेत्रों से आने वाला नेटवर्क ट्रैफिक रुक-रुककर हाई लेटेंसी और पैकेट लॉस की समस्या से परेशान हो रहा है. इस घटना का असर बहुत व्यापक रहा. जब किसी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर का नेटवर्क डगमगाता है तो उसकी लहर सैकड़ों कारोबारों, वेबसाइटों, ऐप्स और कंपनियों के इंटरनल सिस्टम तक पहुंचता है. गूगल क्लाउड दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक है और अमेज़न वेब सर्विसेज़ (Amazon Web Services) तथा Microsoft Azure के साथ इस सेक्टर में डायरेक्ट कंप्टीशन है. यह प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें कोई भी रुकावट असर सीधे कारोबार पर पड़ता है. गूगल ने क्या कहा?