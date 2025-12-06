Google Chrome में आए नए Autofill फीचर्स, अब ऑटोमैटिकली हो जाएंगे कई काम!
Google ने Chrome Autofill में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब नाम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट और ट्रैवल जानकारी फॉर्म में ऑटोमेटिक भर जाएगी.
Published : December 6, 2025 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: आजकल कई लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना रोज का काम हो गया है. कभी बैंक का फॉर्म, कभी ऑनलाइन शॉपिंग का एड्रेस तो कभी टिक बुकिंग. ऐसे में गूगल ग्रोम ने अपने ऑटोफिल सिस्टम में कुछ बड़े अपडेट्स किए हैं, जो आपके फॉर्म फिलिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा स्मूद, आसान और तेज़ बना देंगे. आइए हम आपको गूगल क्रोम के नए ऑटोफिल फीचर्स के बारे में बताते हैं.
गूगल ने मोबाइल (Android + iOS) और Desktop यानी तीनों प्लेटफॉर्म्स पर क्रोम ऑटोफिल में नए फीचर्स को रोलआउट कर दिया है. इन अपडेट्स को रोलआउट करने का मकसद है कि क्रोम आपके लिए सही जानकारी सही समय पर आसान तरीके से दिखाए, ताकि आप घंटों और मिनटों का काम सिर्फ कुछ सेकंड्स में बिल्कुल सही कर सके.
Chrome Autofill में क्या-क्या नया आया?
1. Google Account से सीधे आपका Personal Data ऑटोफिल में उपलब्ध
अब क्रोम आपके गूगल अकाउंट से आपका:
- नाम
- ईमेल
- होम एड्रेस
- वर्क एड्रेस
ऑटोमेटिकली उठा सकता है, बस आप क्रोम में साइन-इन हों. ह सुविधा Android, iOS और Desktop तीनों में काम करेगी.
2. Android में Autofill सुझाव अब ज्यादा क्लियर और पढ़ने में आसान
पहले एंड्रॉयड कीबोर्ड के ऊपर जो ऑटोफिल सजेशन्स आते थे, वो थोड़ा कंप्रेस्ड होते थे, कभी-कभी एक जैसे नामों में कन्फ्यूजन हो जाता था. अब गूगल ने उन्हें दो लाइन्स में दिखाना शुरू कर दिया है. उदाहरण के लिए, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दो “Rohit Sharma” हैं. एक का ऑफिस एड्रेस है और दूसरे का होम एड्रेस तो क्रोम दोनों को दो लाइनों में पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाएगा ताकि आप सही चुन सकें.
3. इंटरनेशनल एड्रेस फॉर्मेट का बेहतर सपोर्ट
गूगल ने ऑटोफिल को और स्मार्ट बनाया है ताकि वो इंटरनेशनल एड्रेस के फॉर्मेट को आसानी से समझ सके.
- मैक्सिकन एड्रेस, जिनमें अक्सर दो क्रॉस-स्ट्रीट्स का जिक्र होता है, वो भी आसानी से भर सकें.
- इसके अलावा जापान में फ़ोनेटिक नामों वाले फॉर्म्स का सपोर्ट भी जल्द आ रहा है.
इसका मतलब है कि गूगल क्रोम का ऑटोफिल फीचर दुनियाभर के अलग-अलग देशों के एड्रेस फॉर्मेट को बेहतर तरीके से समझेगा और सही तरीके से किसी भी फॉर्म मे भरेगा.
4. Enhanced Autofill: अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी भरेंगे ऑटोमेटिक
कुछ समय पहले क्रोम ने एक एडवांस फीचर दिया था, जिसका नाम Enhanced Autofill है. इसे ऑन करने पर आप डेस्कटॉप पर इन चीज़ों को भी ऑटोफिल कर सकते:
- पासपोर्ट नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- Loyalty कार्ड नंबर
- आपके व्हीकल की जानकारी (VIN, नंबर प्लेट आदि)
अब एंड्रॉयड भी इस डेटासेट को और ज्यादा स्मार्ट तरीके से यूज़ करेगा.
5. Google Wallet से ट्रैवल बुकिंग की जानकारी भी Autofill में इस्तेमाल होगी
यह अपडेट ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है. अगर आपने किसी फ्लाइट की टिकट गूगल वॉलेट में सेव की है, तो क्रोम: फ्लाइट के आने का टाइम, किस दिन और किस वक्त आप लैंड करेंगे - इन डिटेल्स को Rental Car Booking, Hotel Check-in या अन्य Travel Forms में अपने-आप ऑटोफिल कर देगा. इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक बार अपनी टिकट को सेव करना है और फिर गूगल हर जगह वही डेटा ऑटोफिल के ऑप्शन में दिखाता रहेगा.