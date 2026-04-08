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Google Chrome में आए वर्टिकल टैब्स और नया रीडिंग मोड, अब आपको मिलेगा नया एक्सपीरियंस!

वर्टिकल टैब और नया रीडिंग मोड पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी हैं जो एक साथ कई टैब संभालते हैं. ( Image Credit: Google )