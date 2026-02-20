ETV Bharat / technology

Google Chrome में आया नया स्प्लिट व्यू नाम का फीचर, जानें कैसे करता है काम

Google Chrome का स्प्लिट व्यू फीचर ( फोटो - Google )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने अपने ब्राउजर Google Chrome के लिए प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने वाले नए फीचर्स को पेश किया है. टेक कंपनी Google का कहना है कि इन नए फीचर्स का मकसद रोज़ाना और एंटरप्राइज़ यूज़र्स को टैब को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने और काम तेज़ी से पूरे करने में मदद करना है. कंपनी द्वारा पेश किए गए इन अपडेट्स में स्प्लिट व्यू नाम का एक नया टैब ऑर्गनाइज़ेशन टूल शामिल है, जो एक ही समय में दो टैब दिखाता है. Google Chrome में एनोटेशन की सुविधा भी आ रही है, जिससे यूज़र्स टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं और PDF में नोट्स जोड़ सकते हैं. Google Chrome के नए फीचर्स

Google Chrome में पहला खास फीचर Split View का है. जैसा कि हमें इसके नाम से पता चलता है कि यह यूज़र्स को एक ही Chrome विंडो में दो टैब एक साथ देखने की सुविधा देता है. अलग-अलग ब्राउज़र विंडो का साइज़ मैन्युअल रूप से बदलने के बजाय, वे किसी टैब पर राइट-क्लिक करके उसे दूसरे खुले टैब के साथ पेयर करने के लिए Split View का विकल्प चुन सकते हैं. इस नए फीचर के बारे में Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इसके बाद ब्राउज़र अपने आप दोनों पेजों को स्क्रीन पर एक जैसा अरेंज कर देगा. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, स्प्लिट व्यू का मकसद कंटेंट बनाते समय डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस नोट्स की तुलना करना आसान बनाना है, या बिना मैन्युअली विंडो का साइज़ बदले एक साथ कई वेब ऐप्स पर काम करना है. Google Chrome का स्प्लिट व्यू फीचर (फोटो - Google)