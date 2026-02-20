Google Chrome में आया नया स्प्लिट व्यू नाम का फीचर, जानें कैसे करता है काम
Google ने अपने ब्राउजर Google Chrome के लिए नए फीचर्स पेश किए हैं. इसमें एक नया स्प्लिट व्यू नाम का फीचर शामिल है.
Published : February 20, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने अपने ब्राउजर Google Chrome के लिए प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने वाले नए फीचर्स को पेश किया है. टेक कंपनी Google का कहना है कि इन नए फीचर्स का मकसद रोज़ाना और एंटरप्राइज़ यूज़र्स को टैब को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने और काम तेज़ी से पूरे करने में मदद करना है.
कंपनी द्वारा पेश किए गए इन अपडेट्स में स्प्लिट व्यू नाम का एक नया टैब ऑर्गनाइज़ेशन टूल शामिल है, जो एक ही समय में दो टैब दिखाता है. Google Chrome में एनोटेशन की सुविधा भी आ रही है, जिससे यूज़र्स टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं और PDF में नोट्स जोड़ सकते हैं.
Google Chrome के नए फीचर्स
Google Chrome में पहला खास फीचर Split View का है. जैसा कि हमें इसके नाम से पता चलता है कि यह यूज़र्स को एक ही Chrome विंडो में दो टैब एक साथ देखने की सुविधा देता है. अलग-अलग ब्राउज़र विंडो का साइज़ मैन्युअल रूप से बदलने के बजाय, वे किसी टैब पर राइट-क्लिक करके उसे दूसरे खुले टैब के साथ पेयर करने के लिए Split View का विकल्प चुन सकते हैं.
इस नए फीचर के बारे में Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इसके बाद ब्राउज़र अपने आप दोनों पेजों को स्क्रीन पर एक जैसा अरेंज कर देगा. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, स्प्लिट व्यू का मकसद कंटेंट बनाते समय डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस नोट्स की तुलना करना आसान बनाना है, या बिना मैन्युअली विंडो का साइज़ बदले एक साथ कई वेब ऐप्स पर काम करना है.
कंपनी की माने तो यह फ़ीचर पिछले कुछ महीनों से टेस्टिंग में था. Google ने Chrome के बिल्ट-इन PDF व्यूअर को एनोटेशन कैपेबिलिटी के साथ अपडेट भी किया है. इसलिए, यूज़र्स टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं, कमेंट्स जोड़ सकते हैं और PDF डॉक्यूमेंट्स को मार्कअप कर सकते हैं.
टेक दिग्गज ने कहा कि यूज़र्स को अब ब्राउज़र में PDF खोलते समय एनोटेशन टूलबार दिखेगा, जिससे वे फ़ाइल डाउनलोड किए बिना टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कमेंट्स जोड़ सकते हैं या बेसिक मार्कअप कर सकते हैं.
तीसरे फीचर्स की बात करें तो ये सेव टू गूगल ड्राइव फ़ीचर है. जैसा कि Google द्वारा बताया गया है, यह यूज़र्स को Google Chrome से ही अपने ड्राइव अकाउंट में फ़ाइलें और PDF तेज़ी से स्टोर करने में मदद करता है. वे कुछ ही क्लिक में कंटेंट को सीधे क्लाउड में सेव कर सकते हैं, बिना फ़ाइलों को लोकल रूप से डाउनलोड करके अलग से अपलोड किए.
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, फ़ाइल यूज़र के लिंक्ड Google Drive अकाउंट पर अपलोड हो जाती है, जहां इसे अलग से 'सेव फ्रॉम क्रोम' फ़ोल्डर में सभी डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है, जिससे क्लाउड-बेस्ड वर्कफ़्लो आसान हो जाता है और लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कम हो जाता है.
Google का कहना है कि ये फ़ीचर डेस्कटॉप प्लेटफ़ॉर्म पर लेटेस्ट Chrome वर्जन में रोल आउट हो रहे हैं. ऐसे फ़ीचर धीरे-धीरे रोलआउट किए जा रहे हैं और सभी यूज़र्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है.