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Google Chrome 155 रिलीज़: यूज़र्स की सुरक्षा के लिए फिक्स की गईं 247 गंभीर खामियां

इस साल क्रोम पर कई जीरो-डे हमले हो चुके हैं इसलिए अपडेट जल्दी लगाना बेहद जरूरी हो गया है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: गूगल ने क्रोम यूज़र्स को ब्राउज़र अपडेट रखने की 247 नए कारण दिए हैं. कंपनी ने Chrome 155 रिलीज किया है. इसमें 247 सिक्योरिटी फिक्सेस हैं. इनमें चार कमजोरियां क्रिटिकल लेवल की है और 53 हाई लेवल की. ये अपडेट Windows, macOS और Linux यूजर्स तक अगले कुछ दिनों और हफ्तों में पहुंचेगा.

गूगल ने खुद CVE-2026-106382 को ढूंढा और बाकी तीन के बारे में रिसर्चर Xinyang Ge ने रिपोर्ट किया. इनमें से दो क्लॉड की मदद से मिलीं. गूगल के मुताबिक Ge एंथ्रोपिक से जुड़े हैं. अभी तक इनमें से कोई भी जंगली अटैक्स में इस्तेमाल नहीं हो रही.

ये चारों क्रिटिकल कमजोरियां यूज़-आफ्टर-फ्री वाली हैं. इसका मतलब सॉफ्टवेयर मेमोरी को रिलीज़ करने के बाद भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है. इससे क्रैश हो सकता है या कोड एक्जीक्यूशन तक का खतरा पैदा हो सकता है.

इस साल अटैकर्स ने क्रोम की कमजोरियों को बार-बार टारगेट किया है. सितंबर ने गूगल ने CVE-2026-85046 पैच किया. ये V8 की कमजोरी थी और अटैकर्स पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे थे. ये साल की छठी क्रोम-ज़ीरो-जे बन गई. कुछ दिन बाद एक और एक्टिविली एक्स्प्लॉइटेड कमजोरी आई तो संख्या सात पहुंच गई.

एक सितंबर कैंपेन में चार जासूसी ग्रुप्स ने ब्लूमून एक्सप्लॉइट किट इस्तेमाल किया. उन्होंने क्रोम और Windows zero-days को जोड़कर अमेरिका और साउथईस्ट एशिया के संगठनों पर हमला किया. Chrome 154 में सिर्फ कुछ हफ्ते पहले 108 कमजोरियां ठीक हुई थीं. उनमें 11 क्रिटिकल थीं. Chrome 155 में ये संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है.

अपडेट कैसे चेक करें और क्या करें

क्रोम आमतौर पर बैकग्राउंड में अपडेट हो जाता है, लेकिन नया वर्ज़न लागू होने के लिए ब्राउज़र को दोबारा खोलना पड़ सकता है. कंपनी ने विंडोज़ और macOS के लिए 155.0.8059.39/.40 और Linux के लिए 155.0.8059.39 वर्जन बताया है. अपना वर्ज़न चेक करने के लिए आपको क्रोम खोलना होगा. हेल्प पर जाएं और About Google Chrome चुनें. ब्राउजर खुद अपडेट चेक करेगा और जरूरत पड़ने पर रीलॉन्च करने को कहेगा.

ये काम संगठनों को करना चाहिए. मैनेज्ड Windows, macOS और Linux डिवाइस पर क्रोम वर्ज़न चेक करें. पुराने वर्ज़न वाले डिवाइस को ढूंढें. यूज़र्स को रीलॉन्च करने के लिए कहें. अपडेट पॉलिसी रिव्यू करें, जो जानबूझकर नई वर्ज़न रोक सकती है. गूगल के एडवाइज़रीज़ पर नज़र बनाए रखें क्योंकि कुछ टेक्निकल डिटेल्स को अभी रोका गया है.

ब्राउज़र पैचिंग अब एंडपॉइंट सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा बन चुका है. इसमें सिर्फ कमजोरियों की संख्या नहीं, बल्कि फिक्स उपलब्ध होने और यूजर्स तक पहुंचने के बीच का समय कितना छोटा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.