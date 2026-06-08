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Chrome में आया अभी तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अपडेट! 400 से ज़्यादा कमियों को किया ठीक

Chrome 149 में अब यूज़र्स PDF फाइलों को सीधे ब्राउज़र में Annotate और Sign भी कर सकते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: गूगल ने अपने क्रोम ब्राउज़र का नया वर्ज़न 149 रिलीज़ कर दिया है. Windows और macOS के लिए यह अपडेट वर्जन 149.0.7827.53/54 के रूप में आया है, जबकि Linux यूज़र्स के लिए 149.0.7827.53 उपलब्ध है. इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 400 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी कमज़ोरियों को दूर किया गया है. गूगल का कहना है कि अभी तक इनमें किसी भी खामी का फायदा हैकर्स या साइबर अपराधियों ने नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी यूज़र्स को जल्द से जल्द यह अपडेट इंस्टॉल कर लेना चाहिए. एंड्रॉयड के लिए Chrome 149.0.7827.59 भी इसी हफ्ते जारी किया गया है, और iOS के लिए पिछले हफ्ते ही 149.0.7827.45 रिलीज़ हो चुका था. क्रोम आमतौर पर खुद-ब-खुद अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर About Google Chrome पर क्लिक करके देख सकते हैं. 429 बग्स फिक्स, 22 खामियां थीं बेहद खतरनाक क्रोम रिलीज़ ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, इस अपडेट में कुल 429 सिक्योरिटी खामियां ठीक की गई है, जो अब तक के किसी भी क्रोम अपडेट में सबसे ज्यादा हैं. इनमें से 371 खामियां गूगल ने खुद अपनी टीम और एआई टूल्स जैसे गूगल बिल स्लिप की मदद से खोजी है. बाकी की खामियां बाहरी सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने रिपोर्ट कीं, जिनके लिए गूगल ने अभी तक कुल 2,09,000 डॉलर का बाउंटी दिया है.