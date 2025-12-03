ETV Bharat / technology

Android 16 का बड़ा अपडेट, AI नोटिफिकेशन, कस्टमाइज़ेशन और सिक्योरिटी के लिए आए कई खास फीचर्स

Android 16 अपडेट के साथ नोटिफिकेशन, कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी में बड़े बदलाव आए हैं जो रोजमर्रा की फ़ोन यूज़िंग को आसान बनाएंगे.

Android 16 brings major upgrades to Pixel phones with AI notifications, new customization tools, and improved parental and accessibility features.
Android 16 ने AI नोटिफिकेशन, नए customization टूल्स और बेहतर parental व accessibility फीचर्स के साथ Pixel फोन में बड़ा अपग्रेड लाया है. (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 11:40 AM IST

हैदराबाद: Google ने आखिरकार Android 16 और कई जनरल एंड्रॉयड फीचर्स का नया सेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इस बार कंपनी ने अपने अपडेट सिस्टम को भी पूरी तरह बदल दिया है. अब पहले की तरह साल में सिर्फ एक मेजर अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि अब निरंतर अंतराल पर लगातार और छोटे-छोटे अपडेट आते रहेंगे. गूगल पिक्सल यूज़र्स के लिए ये बदलाव आज से ही शुरू हो गए हैं.

नोटिफिकेशन सिस्टम अब और ज्यादा स्मार्ट

Android 16 की सबसे बड़ी हाइलाइट इसका नया AI-पावर्ड नोटिफिकेशन एक्सपीरियंस है. इस फीचर के जरिए अब फोन खुद आपके लिए लंबी चैट्स या मैसेज का छोटा सा समरी तैयार कर देगा ताकि एक नज़र में पूरा कॉन्टैक्स्ट समझ आ जाए. इसके साथ एक नया नोटिफिकेशन ऑर्गेनाइज़र भी दिया गया है, जो कम जरूरी अलर्ट्स, जैसे प्रोमो मेल्स, नए अपडेट्स और सोशल पिंग्स को अपने-आप ग्रुप करके साइलेंट कर देगा. इससे फोन की स्क्रीन में दिखने वाली फालतू की भीड़ कम हो जाएगी.

कस्टमाइज़ेशन के लिए कई नए फीचर्स: अब यूज़र्स अपने फोन को और ज्यादा अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे. आइए हम आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स को एक छोटे टेबल के रूप में समझाते हैं.

Customization Option क्या नया है

  • Custom Icon Shapes अब आइकन का shape आप खुद चुन सकते हैं
  • Themed Icons पूरे फोन का look एक ही थीम में बदल जाएगा
  • Auto Darken Apps जिन apps में dark mode नहीं है उनमें भी सिस्टम खुद से dark look लागू कर देगा

पेरेंटल कंट्रोल सेंटर

एंड्रॉयड सेटिंग्स में एक डेडिकेटेड पैरेंटल कंट्रोल्स सेक्शन भी जोड़ दिया गया है, जहां से पैरेंट्स इस फीचर को ऑपरेट कर सकते हैं. इसके फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं:

  • स्क्रीन-टाइम लिमिट सेट करना
  • बच्चों के लिए फोन यूजेस का शेड्यूल बनाना
  • किसी ऐप का कितना इस्तेमाल हो सकता है, इसे तय करना
  • नाइट-टाइम में ऑटोमैटिक डाउनटाइम लगाना
  • सभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए नए फीचर्स

गूगल ने एंड्रॉयड 16 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए हैं, जो सभी एंड्रॉयड यूज़र्स को मिलेंगे.

कॉल रीज़न (बीटा): अब किसी सेव्ड कॉन्टैक्ट को कॉल करते वक्त आप “Urgent” टैग लगा सकते हैं. सामने वाले को इनकमिंग स्क्रीन पर अजेंसी दिख जाएगी.

Expressive Captions: अगर वीडियो म्यूट है या आप सामने वाली की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो कैप्शन में उदास, गुस्सा या खुशी के इमोशन-टैग्स दिखाई देंगे, ताकि पूरी बात समझ में आए.

Unknown group chats से निकलना हुआ आसान: अगर कोई अनजान नंबर आपको किसी ग्रुप में जोड़ता है तो फोन पहले ही बता देगा कि ग्रुप कैसा है. आप तुरंत रिप्लाई, लीव या ब्लॉक रिपोर्ट कर सकते हैं.

Chrome Pinned Tabs: क्रोम पिन्ड टैब अब फोन अब फोन पर भी उसी तरह से काम करेंगे जैसे डेक्सटॉप पर करते हैं.

Circle to Search में स्कैम-चेक का नया ऑप्शन: अब किसी संदेहजनक मैसेज को सर्किल टू सर्च से एनालाइज किया जा सकता है. उसके बाद एआई ओवरव्यू बताएगा कि मैसेज स्कैम जैसा लग रहा है या नहीं.

