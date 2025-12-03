ETV Bharat / technology

Android 16 का बड़ा अपडेट, AI नोटिफिकेशन, कस्टमाइज़ेशन और सिक्योरिटी के लिए आए कई खास फीचर्स

Android 16 ने AI नोटिफिकेशन, नए customization टूल्स और बेहतर parental व accessibility फीचर्स के साथ Pixel फोन में बड़ा अपग्रेड लाया है. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: Google ने आखिरकार Android 16 और कई जनरल एंड्रॉयड फीचर्स का नया सेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इस बार कंपनी ने अपने अपडेट सिस्टम को भी पूरी तरह बदल दिया है. अब पहले की तरह साल में सिर्फ एक मेजर अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि अब निरंतर अंतराल पर लगातार और छोटे-छोटे अपडेट आते रहेंगे. गूगल पिक्सल यूज़र्स के लिए ये बदलाव आज से ही शुरू हो गए हैं. नोटिफिकेशन सिस्टम अब और ज्यादा स्मार्ट Android 16 की सबसे बड़ी हाइलाइट इसका नया AI-पावर्ड नोटिफिकेशन एक्सपीरियंस है. इस फीचर के जरिए अब फोन खुद आपके लिए लंबी चैट्स या मैसेज का छोटा सा समरी तैयार कर देगा ताकि एक नज़र में पूरा कॉन्टैक्स्ट समझ आ जाए. इसके साथ एक नया नोटिफिकेशन ऑर्गेनाइज़र भी दिया गया है, जो कम जरूरी अलर्ट्स, जैसे प्रोमो मेल्स, नए अपडेट्स और सोशल पिंग्स को अपने-आप ग्रुप करके साइलेंट कर देगा. इससे फोन की स्क्रीन में दिखने वाली फालतू की भीड़ कम हो जाएगी. कस्टमाइज़ेशन के लिए कई नए फीचर्स: अब यूज़र्स अपने फोन को और ज्यादा अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे. आइए हम आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स को एक छोटे टेबल के रूप में समझाते हैं. Customization Option क्या नया है Custom Icon Shapes अब आइकन का shape आप खुद चुन सकते हैं

Themed Icons पूरे फोन का look एक ही थीम में बदल जाएगा

Auto Darken Apps जिन apps में dark mode नहीं है उनमें भी सिस्टम खुद से dark look लागू कर देगा