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Google Assistant होगा बंद, अब Android फोन में सिर्फ Gemini करेगा काम

Google अब पुराने Assistant की जगह Gemini ला रहा है, जिससे Android यूजर्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक AI अनुभव मिलेगा. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले समय में आपके फोन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. गूगल ने अप गूगल असिस्टेंट को धीरे-धीरे बंद करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. एक्स (पुराना नाम ट्विटर) और रेडिट पर यूज़र्स के द्वारा किए गए पोस्ट्स के मुताबिक, गूगल ने कई यूज़र्स को ईमेल भेजकर जानकारी दी है कि 4 सितंबर से उनके फोन में गूगल असिस्टेंट हटना शुरू हो जाएगा. यह बदलाव एक साथ नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे हर डिवाइस में होगा. गूगल का कहना है कि गूगल असिस्टेंट की जगह अब जेमिनी (Gemini) लेगा. इसका मतलह है कि भविष्य में एंड्रॉयड फोन पर आपकी आवाज़ से जुड़े लगभग सभी काम जेमिनी करेगा, जो कि पहले गूगल असिस्टेंट किया करता था. रिपोर्ट के मुताबिक यूज़र्स एक बार अपने डिवाइस में बदलाव कर लेंगे तो उसके बाद गूगल असिस्टेंट पर वापस नहीं जा सकेंगे. अब Gemini करेगा आपकी मदद गूगल के मुताबिक, जिन एंड्रॉयड डिवाइस में जेमिनी सपोर्ट करता है, वहां यही नया डिफॉल्ट असिस्टेंट बन जाएगा. इसके बाद "Hey Google" बोलने पर या फोन का पावर बटन दबाकर रखने पर Gemini खुल जाएगा. इसके जरिए आप अलार्म लगा सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, गाने चला सकते हैं और स्मार्ट होम डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं.