ETV Bharat / technology

Google ने किया 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग का ऐलान, भारत में खुलेंगे 4 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस

Google की नई फंडिंग से भारत में AI रिसर्च, हेल्थकेयर और लोकल भाषाओं को बड़ी ताकत मिलने वाली है.

Google announced $8 million in funding for four AI Centers of Excellence at the India AI Impact Summit 2026.
Google ने India AI Impact Summit 2026 में चार AI Centres of Excellence के लिए 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग का ऐलान किया. (फोटो क्रेडिट: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 5:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की दिशा में गूगल ने एक बड़ा कदम उठाया है. 16 दिसंबर यानी मंगलवार को गूगल ने भारत में चार AI Centres of Excellence के लिए 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग का ऐलान किया है. गूगल ने नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दौरान अपने Lab to Impact डायलॉग में इस नई फंडिंग का ऐलान किया है.

गूगल की इस फंडिंग का मकसद रिसर्च, पब्लिक सर्विस और असली जिंदगी में होने वाली समस्याओं के लिए एआई सॉल्यूशन्स तैयार करना है. गूगल ने जिन चार एआई सेंटर्स को चुना है, वो अलग-अलग सेक्टर्स में काम करेंगे.

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत AI को सिर्फ एक टेक ट्रेंड की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमता के रूप में देख रहा है. उन्होंने बताया कि ये चारों AI Centres of Excellence एक कोर्डिनेटेड नेशनल रिसर्च मिशन की तरह काम करेंगे, जो एक जिम्मेदार एआई, फाउंडेशनल रिसर्च और पब्लिक पर्पस को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन्स तैयार करेंगे. उनका यह बयान Viksit Bharat 2047 के विज़न से जुड़ा हुआ है.

सेंटर का नामसंस्थानफोकस एरिया
TANUHIISc Bengaluruगैर-संक्रामक रोग (Non-communicable diseases)
Airawat Research FoundationIIT Kanpurशहरी शासन (Urban governance)
AI Centre of Excellence for EducationIIT Madrasशिक्षा (Education)
ANNAM.AIIIT Ropar कृषि और किसान कल्याण (Agriculture & farmer welfare)

Indic languages और healthcare पर खास फोकस

गूगल आईआईटी बॉम्बे में एक नया रिसर्च हब शुरू करने के लिए 2 मिलियन डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपये) की शुरुआती मदद देगा. इस हब का नाम'इंडिक लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज रिसर्च हब' (Indic Language Technologies Research) है, जो भारत की भाषाओं (जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि) के लिए AI टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएगा. इससे गूगल के टूल्स भारतीय भाषाओं में ज्यादा अच्छे से काम करेंगे.

Healthcare सेक्टर में Google ने MedGemma मॉडल के ज़रिये 400,000 डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है. इसके तहत Ajna Lens और AIIMS मिलकर डर्मिटोलॉजी और patient assessment जैसे भारत-स्पेसिफिक यूज़ केस पर एआई मॉडल बनाएंगे. वहीं, IISc के रिसर्चर्स ब्रॉडर क्लिकल एप्लिकेशन पर काम करेंगे. गूगल के मुताबिक, इन मॉडलों के नतीजे भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगे. इसके अलावा गूगल नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के साथ मिलकर अनस्ट्रक्चर्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बदलने पर काम कर रहा है, ताकि अस्पतालों पर डॉक्यूमेंटेशन का बोझ कम हो पाए.

Startups और आगे की प्लानिंग

गूगल ने Gnani.AI और CoRover.AI को 50,000 डॉलर की फंडिंग देने की भी घोषणा की है, जो Indic language voice और governance-based AI मॉडल बना रहे हैं. आईआईटी बॉम्बे को अलग से 50,000 डॉलर दिए जाएंगे ताकि भारत-सेंट्रिक ट्रेट डेटाबेस तैयार किए जा सकेंगे. इसके अलावा Wadhwani AI को हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए मल्टीलिंग्वन एआई एप्लिकेशन्स के लिए 4.5 मिलियन डॉलर की मदद मिलेगी.

गूगल के द्वारा ये सभी घोषणाएं दिखाती है कि एआई टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे वो भविष्य में ग्लोबल टेक लीडर भी बन सकता है. आपको याद दिला दें कि इससे पहले गूगल ने अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश में AI data centre के लिए 15 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की थी.

गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जो एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है. इस निवेश का मकसद भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GOOGLE AI FUNDING INDIA
AI CENTRES OF EXCELLENCE INDIA
INDIA AI IMPACT SUMMIT
GOOGLE HEALTHCARE AI INDIA
INDIC LANGUAGE AI GOOGLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.