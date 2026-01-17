ETV Bharat / technology

अब नया गूगल अकाउंट बनाए बिना भी चेंज कर पाएंगे जीमेल एड्रेस, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

अब यूज़र्स नया गूगल अकाउंट बनाए बिना भी जीमेल ए़ड्रेस चेंज कर सकते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अगर आप भी अपने पुराने जीमेल आईडी एड्रेस को पसंद नहीं करते है और सोचते हैं कि काश उसे बदल पाते तो अब वक्त आ गया है. गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए आप अपने पुराने गूगल अकाउंट को डिलीट किए बिना भी जीमेल का एड्रेस चेंज कर सकते हैं. गूगल ने आखिरकार एक ऐसा फीचर देना शुरू कर दिया है, जिससे यूज़र्स अपना @gmail.com ईमेल एड्रेस बदले बिना अकाउंट डिलीट किए बदल सकते हैं. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए नया अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब तक जीमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए ईमेल आईडी बदलना लगभग नामुमकिन था. अब आप बदल पाएंगे पुराने जीमेल एड्रेस अगर किसी का यूज़रनेम बचपन में बनाया गया था या अब प्रोफेशनल नहीं लगता, तो एकमात्र रास्ता नया अकाउंट बनाना या पुराना अकाउंट हटाना ही था. हालांकि, जिन यूज़र्स का Google अकाउंट किसी थर्ड-पार्टी ईमेल से जुड़ा था, उन्हें पहले से यह सुविधा मिलती रही है. लेकिन @gmail.com यूज़र्स के लिए यह विकल्प पहली बार आया है. गूगल ने यह फीचर पिछले साल के आखिर में धीरे-धीरे रोलआउट करना शुरू किया था. शुरुआत में यह सुविधा कुछ दूसरी भाषाओं में दिख रही थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर इंग्लिश सपोर्ट पेज पर भी शामिल कर लिया गया है. हाल के हफ्तों में इसका रोलआउट तेज़ हुआ है और फिलहाल यह सुविधा भारत में कई यूज़र्स को दिखाई देने लगी है.