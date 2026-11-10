Google AI Studio में आया मैप्स प्लेटफॉर्म, अब सिर्फ आइडिया लिखकर मिनटों में बनाएं ऐप
Google AI Studio में अब आइडिया लिखकर गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म वाले ऐप्स मिनटों में बनाए जा सकते हैं और कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं लगता.
Published : November 10, 2026 at 8:01 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने अपने एआई स्टूडियो में एक बड़ा बदलाव किया है. अब यहां सीधे गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म के साथ ऐप बनाए जा सकते हैं. यूज़र्स को सिर्फ अपना आइडिया लिखना पड़ता है और उसके बाद मिनटों में स्टोर लोकेटर, रूट प्लानर, 3D सिटी टूर या एयर क्वालिटी मॉनिटर जैसे ऐप्स बन जाते हैं. इसमें खास बात यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं होती.
इसके लिए पहले गूगल एआई स्टूडियो में जाकर जेमिनी को अपना आइडिया बताएं. जैसे दिल्ली के मशहूर स्थानों पर इंटरैक्टिव 3D टूर बनाओ. उसके बाद एआई स्टूडियो खुद गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म सेट करता है. इसके लिए आपको किसी अलग पेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपके पास पहले से गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट है तो वो भी अपने आप जुड़ जाता है. इसके बाद गूगल मैप्स आपके ऐप में सुरक्षित तरीके से जुड़ जाता है और प्रीव्यू में लाइव, इंटरैक्टिव मैप तुरंत दिखने लगता है.
you can now build with google maps platform in AI Studio 🗺️📍 go from idea to app powered by @googlemaps in minutes! what’s new: - 1-click setup - create maps apps just by describing your idea, gemini does the rest - build with map tiles, places, weather, routing, 3D buildings, street view, and more try it out today: https://t.co/Ea0Cdu0szs— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) November 9, 2026
क्या-क्या ऐप बनाए जा सकते हैं
गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म के मुख्य टूल्स अब यहां उपलब्ध हैं.
- मैप्स से अपनी पसंद के स्टाइल वाले मैप, असली जैसे दिखने वाले 3D शहर और मैप के ऊपर लाइव डेटा दिखाने वाली लेयर बनाई जा सकती हैं.
- प्लेसेस से लोकल सर्च, जगह की पूरी जानकारी, फोटो गैलरी और सुझाव मिलते हैं.
- रूट्स से कई स्टॉप वाले यात्रा प्लान, ऑफिस आने-जाने का समय निकालने वाले कैलकुलेटर और बस-मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखकर दिन भर के प्लान तैयार होते हैं.
- एनवायरनमेंट से साफ हवा वाले रूट, लाइव पोलन अलर्ट और अपने इलाके के पर्यावरण पर नजर रखने वाले ऐप बन सकते हैं.
एआई स्टूडियो गैलरी में कुछ काम करने वाले उदाहरण रखे गए हैं. सिटी इमर्सिव टूर में शहर के 3D मैप पर ऊपर से उड़ते हुए घूमने जैसा कैमरा पाथ, अलग-अलग प्लेबैक स्पीड और जगहों के डेटा मार्कर दिखाए जा सकते हैं. पेट ग्रूमिंग रूट ऑप्टिमाइज़र में मोबाइल सर्विस के लिए कई स्टॉप वाले रूट निकाले जा सकते हैं. इसमें अपॉइंटमेंट टाइम, जरूरी स्टॉप और ड्राइवर की शिफ्ट भी ध्यान में रखी जाती है. स्टोर लोकेटर में वेक्टर मैप और प्लेसेस एपीआई से दूरी के हिसाब से दुकानें खोजकर खुलने का समय और डिटेल देखी जा सकती है.
शुरुआत में डेमो के लिए हर एपीआई पर रोज़ 100 कॉल तक की लिमिट मिलती है. यह हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती है. जब ऐप लॉन्च करना हो या ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, तब गूगल क्लाउड बिलिंग अकाउंट जोड़कर पूरा प्रोडक्शन कोटा लिया जा सकता है. जिन यूज़र्स के प्रोजेक्ट में बिलिंग पहले से चालू है, उन्हें गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म का फ्री टियर मिलता रहेगा.अब एआई स्टूडियो में प्रॉम्प्ट लिखते ही कुछ ही देर में मैप वाला ऐप तैयार हो जाता है. गूगल का कहना है कि वो चाहता है कि लोग मैप्स के टूल्स को नए-नए तरीकों से इस्तेमाल करें और अपना हर आइडिया आज़माकर देखें.