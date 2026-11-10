ETV Bharat / technology

Google AI Studio में आया मैप्स प्लेटफॉर्म, अब सिर्फ आइडिया लिखकर मिनटों में बनाएं ऐप

स्टोर लोकेटर रूट प्लानर और रीयल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर जैसे ऐप्स अब एआई स्टूडियो में आसानी से तैयार हो जाते हैं. ( Google AI Studio )

हैदराबाद: गूगल ने अपने एआई स्टूडियो में एक बड़ा बदलाव किया है. अब यहां सीधे गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म के साथ ऐप बनाए जा सकते हैं. यूज़र्स को सिर्फ अपना आइडिया लिखना पड़ता है और उसके बाद मिनटों में स्टोर लोकेटर, रूट प्लानर, 3D सिटी टूर या एयर क्वालिटी मॉनिटर जैसे ऐप्स बन जाते हैं. इसमें खास बात यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं होती.

इसके लिए पहले गूगल एआई स्टूडियो में जाकर जेमिनी को अपना आइडिया बताएं. जैसे दिल्ली के मशहूर स्थानों पर इंटरैक्टिव 3D टूर बनाओ. उसके बाद एआई स्टूडियो खुद गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म सेट करता है. इसके लिए आपको किसी अलग पेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपके पास पहले से गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट है तो वो भी अपने आप जुड़ जाता है. इसके बाद गूगल मैप्स आपके ऐप में सुरक्षित तरीके से जुड़ जाता है और प्रीव्यू में लाइव, इंटरैक्टिव मैप तुरंत दिखने लगता है.

क्या-क्या ऐप बनाए जा सकते हैं