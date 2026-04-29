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Google यूट्यूब पर लाया AI सर्च मोड, प्रीमियम यूज़र्स को मिलेगा स्पेशल बेनिफिट

यह फीचर फिलहाल केवल अमेरिका में यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है और एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में जाकर ऑन किया जा सकता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल अब यूट्यूब पर भी अपना एआई सर्च मोड ला रहा है. कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वो यूट्यूब ऐप में "Ask YouTube" नाम के एक नए एक्सपेरिमेंटल फीचर को टेस्ट कर रही है, जो यूज़र्स को सामान्य सर्च से कहीं ज्यादा स्मार्ट और बातचीत वाला अनुभव देगा. इस नए एआई सर्च मोड में यूज़र्स साधारण कीवर्ड टाइप करने की बजाय अपनी भाषा में कुछ भी पूछ पाएंगे. उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं कि, हैदराबाद से लद्दाक घूमने का ट्रिप प्लान करो, जो मैक्सिमम 15 दिनों का होना चाहिए. उसके बाद एआई सिर्फ आपको वीडियो की लिस्ट ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, स्टेप-बाय-स्टेप ट्रैवल कार्यक्रम तैयार करके देगा, जिसमें लंबे वीडियोज़, शॉर्ट्स और जरूरी जानकारी समेत सबकुछ शामिल होगा. अगर बीच में आप पूछें कि "लद्दाक का सबसे फेमस कैफे कौन से हैं" तो एआई पिछले कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए उसी ट्रिप के हिसाब से जवाब देगा. इसका मतलब है कि पूरी बातचीत एक तरह का संवाद बन जाती है. यह फीचर गूगल के मेन सर्च में पहले से मौजूद एआई मोड से इंस्पायर है. अब इसे यूट्यूब पर भी पेश किया जा रहा है.