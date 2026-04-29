Google यूट्यूब पर लाया AI सर्च मोड, प्रीमियम यूज़र्स को मिलेगा स्पेशल बेनिफिट
गूगल का नया Ask YouTube फीचर यूजर्स को सामान्य सर्च की बजाय बातचीत के जरिए ज्यादा संदर्भपूर्ण और उपयोगी जवाब देने में सक्षम बनाएगा.
Published : April 29, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद: गूगल अब यूट्यूब पर भी अपना एआई सर्च मोड ला रहा है. कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वो यूट्यूब ऐप में "Ask YouTube" नाम के एक नए एक्सपेरिमेंटल फीचर को टेस्ट कर रही है, जो यूज़र्स को सामान्य सर्च से कहीं ज्यादा स्मार्ट और बातचीत वाला अनुभव देगा.
इस नए एआई सर्च मोड में यूज़र्स साधारण कीवर्ड टाइप करने की बजाय अपनी भाषा में कुछ भी पूछ पाएंगे. उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं कि, हैदराबाद से लद्दाक घूमने का ट्रिप प्लान करो, जो मैक्सिमम 15 दिनों का होना चाहिए. उसके बाद एआई सिर्फ आपको वीडियो की लिस्ट ही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, स्टेप-बाय-स्टेप ट्रैवल कार्यक्रम तैयार करके देगा, जिसमें लंबे वीडियोज़, शॉर्ट्स और जरूरी जानकारी समेत सबकुछ शामिल होगा.
अगर बीच में आप पूछें कि "लद्दाक का सबसे फेमस कैफे कौन से हैं" तो एआई पिछले कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए उसी ट्रिप के हिसाब से जवाब देगा. इसका मतलब है कि पूरी बातचीत एक तरह का संवाद बन जाती है. यह फीचर गूगल के मेन सर्च में पहले से मौजूद एआई मोड से इंस्पायर है. अब इसे यूट्यूब पर भी पेश किया जा रहा है.
YouTube is testing a conversational AI search feature that answers queries using a mix of videos, Shorts, and text.— ㆅ (@howfxr) April 28, 2026
The tool pulls from both web data and YouTube content, surfacing relevant clips with timestamps, video titles, and channel info for quick access.
🧵 pic.twitter.com/NLfBntAA5l
प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध
फिलहाल, यह फीचर सिर्फ यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है और अभी सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में ही उपलब्ध है. यूजर्स को यूट्यूब की एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में जाकर इसे ऑन करना होगा. अभी यह शुरुआती टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए जल्द ही इसे और देशों और भाषाओं में भी एक्सपैंड किए जाने की उम्मीद है.
गूगल का कहना है कि यह फीचर यूज़र्स को बेहतर डिस्कवरी और प्लानिंग में मदद करेगा. जनरल सर्च में जो वीडियो लिस्ट मिलती है, उसकी बजाय अब एआई आपको संदर्भ के हिसाब से तैयार किया हुआ जवाब देगा. कंपनी भविष्य में इसे और आगे ले जाना चाहती है, जहां एआई सिर्फ जानकारी देने तक सीमित न रहे, बल्कि एजेंट की तरह काम करके टिकट बुकिंग या रिजर्वेशन तक की मदद कर सके. हालांकि, यह अभी काफी दूर की बात है और इसमें कई चुनौतियां भी हैं.
यूट्यूब पर इस तरह के एआई टूल्स का आना कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके वीडियोज़ अब एआई जनरेटेड रेस्पॉन्स में बेहतर तरीके से शामिल हो सकते हैं, जिससे व्यूज़ और रीच बढ़ने की संभावना है. गूगल यूट्यूब को सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म से आगे ले जाकर एक स्मार्ट, इंटरैक्टिव सर्च और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इस फीचर को आने वाले महीनों में और भी एक्सपैंड किया जा सकता है.