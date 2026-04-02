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Google AI Pro प्लान में बड़ा अपग्रेड, अब बिना एक्स्ट्रा खर्च के मिलेगा 5TB स्टोरेज

यह अपडेट उन यूजर्स के लिए खास फायदेमंद है जो AI से बनी वीडियो इमेज और डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा मात्रा में सेव करते हैं. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने गुरुवार को अपने गूगल एआई प्रो (Google AI Pro) सब्सक्रिप्शन प्लान के फायदों में एक बड़ा अपग्रेड किया है. अब इस प्लान के यूज़र्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ज्यादा क्लाउड स्टोरेज मिलेगा. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव यूज़र्स के लिए प्लान की वैल्यू को और बढ़ा देगा. पहले से ही इस प्लान में जेमिनी जैसे लेटेस्ट एआई टूल्स और क्लाउड स्टोरेज की सुविधाएं शामिल थी. अब स्टोरेज और बढ़ जाने से यह प्लान उन लोगों के लिए काफी आकर्षित हो गया है, जो एआई से बने कंटेंट, वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा संख्या में सेव करते हैं.

स्टोरेज क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी

गूगल वन की हेड शिमरित बेन-यायर ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करके इस अपडेट की जानकारी दी है. अब Google AI Pro प्लान में 2TB की जगह 5TB क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है. यह स्टोरेज Google Drive, Gmail और Google Photos में इस्तेमाल किया जा सकता है. जो लोग अपने फोन में ढेर सारी वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसकी खास बात यह है कि स्टोरेज बढ़ने पर भी प्लान की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भारत में इस प्लान की कीमत 1,950 रुपये प्रति महीना या 19,500 रुपये प्रति साल है. अपडेट पहले से सब्सक्राइब करने वाले यूज़र्स के साथ-साथ नए यूज़र्स को भी मिल रहा है. गूगल स्टूडेंट ऑफर या जियो के फ्री एआई प्रो सब्सक्रिप्शन वाले यूज़र्स को भी इसका फायदा होगा. कई यूज़र्स ने पहले ही गूगल ड्राइव और फोटोज़ में बढ़ा हुआ स्टोरेज स्पॉट किया था.