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Google AI Pro प्लान में बड़ा अपग्रेड, अब बिना एक्स्ट्रा खर्च के मिलेगा 5TB स्टोरेज

Google AI Pro प्लान में अब 2TB की जगह 5TB क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है जो बिना अतिरिक्त खर्च के इस्तेमाल किया जा सकता है.

This update is particularly beneficial for users who save large quantities of AI-generated videos, images, and documents.
यह अपडेट उन यूजर्स के लिए खास फायदेमंद है जो AI से बनी वीडियो इमेज और डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा मात्रा में सेव करते हैं. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने गुरुवार को अपने गूगल एआई प्रो (Google AI Pro) सब्सक्रिप्शन प्लान के फायदों में एक बड़ा अपग्रेड किया है. अब इस प्लान के यूज़र्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ज्यादा क्लाउड स्टोरेज मिलेगा. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव यूज़र्स के लिए प्लान की वैल्यू को और बढ़ा देगा. पहले से ही इस प्लान में जेमिनी जैसे लेटेस्ट एआई टूल्स और क्लाउड स्टोरेज की सुविधाएं शामिल थी. अब स्टोरेज और बढ़ जाने से यह प्लान उन लोगों के लिए काफी आकर्षित हो गया है, जो एआई से बने कंटेंट, वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा संख्या में सेव करते हैं.

स्टोरेज क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी

गूगल वन की हेड शिमरित बेन-यायर ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट करके इस अपडेट की जानकारी दी है. अब Google AI Pro प्लान में 2TB की जगह 5TB क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है. यह स्टोरेज Google Drive, Gmail और Google Photos में इस्तेमाल किया जा सकता है. जो लोग अपने फोन में ढेर सारी वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसकी खास बात यह है कि स्टोरेज बढ़ने पर भी प्लान की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भारत में इस प्लान की कीमत 1,950 रुपये प्रति महीना या 19,500 रुपये प्रति साल है. अपडेट पहले से सब्सक्राइब करने वाले यूज़र्स के साथ-साथ नए यूज़र्स को भी मिल रहा है. गूगल स्टूडेंट ऑफर या जियो के फ्री एआई प्रो सब्सक्रिप्शन वाले यूज़र्स को भी इसका फायदा होगा. कई यूज़र्स ने पहले ही गूगल ड्राइव और फोटोज़ में बढ़ा हुआ स्टोरेज स्पॉट किया था.

Google AI Pro प्लान के मुख्य फायदे

इस प्लान में Gemini और Deep Research जैसे एडवांस्ड AI मॉडल्स का एक्सेस मिलता है. यूजर्स Veo वीडियो जेनरेशन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. Whisk प्लेटफॉर्म पर Veo 2 से इमेज को वीडियो बनाने की लिमिट भी बढ़ाई गई है. साथ ही Vertex AI पर Veo 3 Fast का लिमिटेड एक्सेस भी उपलब्ध है.

स्टूडेंट्स को हर महीने 1,000 AI क्रेडिट्स मिलते हैं जो Flow और Whisk प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जेनरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. NotebookLM में Audio Overviews, नोटबुक्स आदि बनाने की लिमिट भी पांच गुना बढ़ गई है. इसके अलावा Google Docs, Sheets और Slides जैसे ऐप्स में Gemini का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है.

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