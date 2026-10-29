Google AI Mode में अब जवाब के साथ दिखेंगे विज्ञापन, भारत समेत कई देशों में सर्विस शुरू
Google अपने AI Mode में विज्ञापन को भारत सहित कई देशों तक फैला रहा है और अमेरिका में स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखाना शुरू कर चुका है.
Published : October 29, 2026 at 8:14 PM IST
हैदराबाद: गूगल अब अपने एआई मोड में विज्ञापन को अमेरिका के बाहर अन्य देशों में भी पहुंचा जा रहा है. इसका मतलब है कि अब अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों के लोग भी गूगल एआई मोड में सर्च अपनी बातचीत के दौरान स्पॉन्सर्ड कंटेंट यानी विज्ञापन देखने लगेंगे. इसके अलावा गूगल अमेरिका में एक नया एड फॉर्मेट भी लेकर आ रही है.
इसमें बातचीत के दौरान फॉलो-अप सवाल पूछने पर भी स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट दिखेंगे. ये बदलाव एआई से जनरेट जवाबों के साथ विज्ञापन दिखाने का तरीका बदल देंगे. इसके अलावा एआई मोड में जब लोग सवाल पूछते हैं, किसी टॉपिक के बारे में समझते हैं, प्रोडक्ट्स की तुलना करते हैं या किसी सर्विस को ढूंढते हैं, तो उस वक्त एडवरटाइज़र्स को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के मौके पहले की तुलना में ज्यादा मिलेंगे.
किन नए देशों में शुरू हुए विज्ञापन
गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि एआई मोड में विज्ञापन अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपिंस और सिंगापुर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा गूगल 2026 की चौथी तिमाही तक इस सुविधा को ब्राज़ील, मैक्सिको और यूके भी में शुरू करने की प्लानिंग कर रही है.
गूगल के मुताबिक, एआई मोड में लोग औसतन तीन गुना लंबे सवाल पूछते हैं, इसलिए विज्ञापन को बातचीत के बीच में जगह मिलना एडवरटाइज़र्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
मल्टीटर्न विज्ञापन और काम करने का तरीका
अमेरिका में गूगल मल्टीटर्न विज्ञापन की शुरुआत कर रहा है. इसमें यूज़र्स एक सवाल पूछने के बाद और सवाल पूछते हैं, तो भी स्पॉन्सर्ड रिजल्टस देखने को मिल सकते हैं. एआई मोड और एआई ओवरव्यूज़ में आने वाले विज्ञापन पर Sponsored का लेबल लगा रहता है.
ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स से अलग दिखते हैं. गूगल डायरेक्ट क्वेरी मैचिंग और कॉन्टेक्चुअल मैचिंग दोनों का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब है कि सवाल और एआई के जवाब दोनों को ध्यान में रखा जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान एआई मोड में हरे स्विमिंग पूल को साफ करने के बारे में पूछता है तो उसको पूल क्लीनर्स या अल्गी ट्रीटमेंट्स के विज्ञापन दिखाई देंगे.
एडवरटाइज़र्स के लिए रास्ता आसान
एडवरटाइज़र्स को नई कैंपेन बनाने या बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है. वो अपनी पुरानी सर्च, शॉपिंग और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स से ही काम चला सकते हैं. गूगल टेक्स्ट विज्ञापन और शॉपिंग विज्ञापन सपोर्ट करता है. लोकल इनवेंटरी और व्हीकल विज्ञापन का भी टेस्ट चल रहा है.
परफॉर्मेंस को पुराने गूगल एड्स रिपोर्ट्स से ही ट्रैक किया जा सकता है. बिलिंग भी सामान्य सर्च एड्स जैसा ही है और इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता. गूगल ने साफ कहा है कि पेड एडवरटाइज़िंग एआई मोड या एआई ओवरव्यूज़ के ऑर्गेनिक जवाबों को प्रभावित नहीं करती.
Ads above और below AI Overviews पहले से ही 200 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं. इंडोनेशिया में सिर्फ एआई ओवरव्यूज़ के अंदर विज्ञापन चलते हैं. पाकिस्तान में सिर्फ टेक्स्ट विज्ञापन सपोर्ट करते हैं. गूगल के इस नए कदम से एडवरटाइज़र्स और यूज़र्स दोनों को फायदा हो सकता है.