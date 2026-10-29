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Google AI Mode में अब जवाब के साथ दिखेंगे विज्ञापन, भारत समेत कई देशों में सर्विस शुरू

एडवरटाइज़र्स पुरानी कैंपेन से ही काम चला सकते हैं और पेड विज्ञापन ऑर्गेनिक एआईजवाबों को प्रभावित नहीं करते हैं. ( Google )

हैदराबाद: गूगल अब अपने एआई मोड में विज्ञापन को अमेरिका के बाहर अन्य देशों में भी पहुंचा जा रहा है. इसका मतलब है कि अब अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों के लोग भी गूगल एआई मोड में सर्च अपनी बातचीत के दौरान स्पॉन्सर्ड कंटेंट यानी विज्ञापन देखने लगेंगे. इसके अलावा गूगल अमेरिका में एक नया एड फॉर्मेट भी लेकर आ रही है.

इसमें बातचीत के दौरान फॉलो-अप सवाल पूछने पर भी स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट दिखेंगे. ये बदलाव एआई से जनरेट जवाबों के साथ विज्ञापन दिखाने का तरीका बदल देंगे. इसके अलावा एआई मोड में जब लोग सवाल पूछते हैं, किसी टॉपिक के बारे में समझते हैं, प्रोडक्ट्स की तुलना करते हैं या किसी सर्विस को ढूंढते हैं, तो उस वक्त एडवरटाइज़र्स को अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के मौके पहले की तुलना में ज्यादा मिलेंगे.

किन नए देशों में शुरू हुए विज्ञापन गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि एआई मोड में विज्ञापन अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपिंस और सिंगापुर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा गूगल 2026 की चौथी तिमाही तक इस सुविधा को ब्राज़ील, मैक्सिको और यूके भी में शुरू करने की प्लानिंग कर रही है. गूगल के मुताबिक, एआई मोड में लोग औसतन तीन गुना लंबे सवाल पूछते हैं, इसलिए विज्ञापन को बातचीत के बीच में जगह मिलना एडवरटाइज़र्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. मल्टीटर्न विज्ञापन और काम करने का तरीका