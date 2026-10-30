Gemini Notebook में अब फ्री मिलेगी सैकड़ों Textbooks, जानें कैसे अब पढ़ाई होगी आसान और मजेदार
Gemini Notebook अब छात्रों को मुफ्त Textbooks दे रहा है जिससे हर जवाब किताब से आता है और citation भी मिलता है.
Published : October 30, 2026 at 7:27 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने Gemini Notebook को और भी उपयोगी बना दिया है. अब छात्र सैकड़ों टेक्स्टबुक्स को मुफ्त में अपने नोटबुक में जोड़ सकते हैं. इस नई सुविधा की शुरुआत एक्सपर्ट इंटेलिजेंस के बाद से शुरू हुई है. इससे पहले तक लोग Google Play Books से खरीदी हुई किताबों को ही NotebookLM यानी जेमिनी नोटबुक में जोड़ सकते थे. अब कोर्स की किताबों को भी सीधा जेमिनी नोटबुक से ही जोड़ा जा सकता है. इससे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई न सिर्फ आसान बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा मजेदार भी हो जाएगी.
ये टेक्स्टबुक्स अमेरिका और भारत के पब्लिशर्स की हैं. इनमें OpenStax, Open Textbook Library और S Chand Publishing शामिल हैं. Gemini Notebook में इन पब्लिशर्स की सभी किताबों का इस्तेमाल एक भी रुपया खर्च किए बिना किया जा सकता है. छात्रों को अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
☎️ Calling all students: You can now access hundreds of textbooks directly in Notebook, for no charge. From publishers like S Chand Publishing, OpenStax, and Open Textbook Library— browse, select and upload them as sources to ace all of your upcoming exams (no more excuses, ok?) https://t.co/0mzweVIycJ— Gemini Notebook (@Gemini_Notebook) October 29, 2026
स्टडी मटेरियल बनाना आसान
किताब को जोड़ने के बाद जेमिनी नोटबुक हर जवाब उसी टेक्स्टबुक से निकालता है, जिसे आपने जोड़ा है. इतना ही नहीं, नोटबुक जवाब के साथ इनलाइन सिटेशन्स (inline citations) और असली सोर्स का लिंक भी प्रोवाइड करता है. इससे छात्र आसानी से चेक कर सकते हैं कि जानकारी सही जगह से आई है या नहीं. फॉर्मूला या कोई फैक्ट देखना हो तो उसके लिए सीधे किताब के पेज पर भी जा सकते हैं.
जेमिनी नोटबुक से सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि छात्र टेक्स्टबुक के चैप्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से स्टडी गाइड्स, प्रैक्टिस क्वेरीज़ और फ्लैशकार्ड्स में बदल सकते हैं. परीक्षा की तैयारी के लिए ये सुविधा काफी काम आ सकती है. गणित, विज्ञान और इतिहास चाहे कोई भी विषय हो, किताब को एक्टिव स्टडी टूल बनाया जा सकता है.
Students can now add course materials and textbooks right in @Gemini_Notebook at no charge. 📚 Access hundreds of textbooks from providers in the U.S. and India, including OpenStax, Open Textbook Library, and S Chand Publishing, with inline citations, study guides, practice quizzes, and more.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 29, 2026
जेमिनी नोटबुक में किताबों का इस्तेमाल कैसे करें?
- Gemini Notebook खोलें
- Add sources पर क्लिक करें
- फिर Textbooks का ऑप्शन चुनें
- अब आपको कैटलॉग में उपलब्ध किताबें दिख जाएंगी
- अपनी जरूरत की किताब चुनकर जोड़ लें
- अब आप उस किताब के आधार पर सवाल पूछ सकते हैं और स्टडी मटेरियल बना सकते हैं
गूगल ने अपने जेमिनी नोटबुक में इस नए और खास अपडेट को लेकर छात्रों के लिए पढ़ाई का एक नया और आकर्षक जरिया खोल दिया है. इससे कई छात्रों के लिए पढ़ाई अब पहले की तरह बोरिंग नहीं लगेगी. इसके अलावा यह अपडेट छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे किताबें खरीदने का खर्च बचता है और पढ़ाई का तरीका भी आसान हो जाता है.