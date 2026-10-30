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Gemini Notebook में अब फ्री मिलेगी सैकड़ों Textbooks, जानें कैसे अब पढ़ाई होगी आसान और मजेदार

Add sources मेन्यू से Textbooks चुनकर OpenStax और S Chand की किताबें आसानी से notebook में जोड़ सकते हैं. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने Gemini Notebook को और भी उपयोगी बना दिया है. अब छात्र सैकड़ों टेक्स्टबुक्स को मुफ्त में अपने नोटबुक में जोड़ सकते हैं. इस नई सुविधा की शुरुआत एक्सपर्ट इंटेलिजेंस के बाद से शुरू हुई है. इससे पहले तक लोग Google Play Books से खरीदी हुई किताबों को ही NotebookLM यानी जेमिनी नोटबुक में जोड़ सकते थे. अब कोर्स की किताबों को भी सीधा जेमिनी नोटबुक से ही जोड़ा जा सकता है. इससे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई न सिर्फ आसान बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा मजेदार भी हो जाएगी.

ये टेक्स्टबुक्स अमेरिका और भारत के पब्लिशर्स की हैं. इनमें OpenStax, Open Textbook Library और S Chand Publishing शामिल हैं. Gemini Notebook में इन पब्लिशर्स की सभी किताबों का इस्तेमाल एक भी रुपया खर्च किए बिना किया जा सकता है. छात्रों को अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्टडी मटेरियल बनाना आसान किताब को जोड़ने के बाद जेमिनी नोटबुक हर जवाब उसी टेक्स्टबुक से निकालता है, जिसे आपने जोड़ा है. इतना ही नहीं, नोटबुक जवाब के साथ इनलाइन सिटेशन्स (inline citations) और असली सोर्स का लिंक भी प्रोवाइड करता है. इससे छात्र आसानी से चेक कर सकते हैं कि जानकारी सही जगह से आई है या नहीं. फॉर्मूला या कोई फैक्ट देखना हो तो उसके लिए सीधे किताब के पेज पर भी जा सकते हैं.