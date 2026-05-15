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Google अकाउंट्स पर अब मिलेगा सिर्फ 5GB स्टोरेज, 15GB पाने के लिए करना होगा ये काम

लेकिन, अब सारी चीजें बदल गई हैं. एक यूज़र को नए Google अकाउंट के सेटअप प्रोसेस के दौरान बताया गया कि उन्हें सिर्फ़ 5GB फ़्री स्टोरेज मिलेगा. लेकिन 15GB स्टोरेज पाने के लिए, यूज़र को अकाउंट से फ़ोन नंबर लिंक करने के निर्देश दिए गए.

गौरतलब है कि कई सालों से, Google अकाउंट के लिए साइन अप करने पर यूज़र्स को Gmail, Drive और Photos पर शेयर किए गए 15GB फ़्री स्टोरेज का एक्सेस अपने आप मिलता है. Apple और कुछ दूसरी कंपनियों के मुकाबले, यह काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, जो काफ़ी काम आ सकती है.

हैदराबाद: टेक दिग्ग्ज Google ने अपनी अकाउंट स्टोरेज पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है. इस पॉलिसी के तहत कंपनी ने आम तौर पर मिलने वाले 15GB फ्री स्टोरेज को सिर्फ़ उन अकाउंट्स तक ही सीमित कर दिया गया है, जो फ़ोन नंबर से वेरिफाइड हैं.

आपके अकाउंट में 5 GB स्टोरेज है. अब अपने फ़ोन नंबर से Google Photos, Drive और Gmail के लिए और भी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस पाएं. अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके 15 GB स्टोरेज बिना किसी खर्च के अनलॉक करें.

5 GB स्टोरेज रखें. Google आपके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल यह पक्का करने के लिए करेगा कि स्टोरेज हर व्यक्ति के लिए सिर्फ़ एक बार ही दिया जाए.

हालांकि Google ने फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर शब्दों को अपडेट कर दिया है. पहले हर Google अकाउंट में '15GB क्लाउड स्टोरेज' होने की बात कही गई थी, लेकिन अब यूज़र्स को '15GB तक' मिलता है.

जानकारी के अनुसार, वर्डिंग अपडेट सबसे पहले इस साल मार्च के आसपास आया था. Google इस कदम को एक एंटी-अब्यूज उपाय के तौर पर पेश कर रहा है, जिसे यूज़र्स और बॉट्स को बार-बार अकाउंट बनाकर एक्स्ट्रा फ्री स्टोरेज पाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस सिस्टम से फोन वेरिफिकेशन से कंपनी फ्री एलोकेशन को हर व्यक्ति के लिए एक बार तक लिमिट कर सकती है.

खास बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि यह रोलआउट ग्लोबल तौर पर पेश किया जाएगा. Google ने कथित तौर पर कन्फर्म किया है कि कम स्टोरेज एलोकेशन को अभी कुछ खास इलाकों में टेस्ट किया जा रहा है. बता दें कि Google अकाउंट पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है.