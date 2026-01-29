Google से लीक हुआ Android Desktop OS, Chromebook पर चला Android 16
Google की गलती से Android Desktop OS सामने आया, जो ChromeOS और Android को मिलाकर लैपटॉप के लिए नया प्लेटफॉर्म बनेगा.
Published : January 29, 2026 at 5:44 PM IST
हैदराबाद: Google एक बार फिर अपने आने वाले बड़े प्लान को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस बार गूगल की चर्चा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के डेस्कटॉप वर्ज़न के लीक होने की वजह से हो रही है. एंड्रॉयड का डेस्कटॉप वर्ज़न अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल की एक बड़ी गलती के कारण एंड्रॉयड डेस्कटॉप इंटरफेस (Android Desktop Interface) पहली बार पूरी तरह से सामने आ गया है.
इसका खुलासा Chromium Issue Tracker पर पोस्ट किए गए एक बग रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसमें Chrome Incognito से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किए गए थे. 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, इन स्क्रीनशॉट्स में Android 16 को क्रोमबुक हार्डवेयर पर चलते हुए देखा गया है. इसमें क्रोम ब्राउज़र का डेवलपर वर्ज़न 145.0.7587.4 इस्तेमाल किया जा रहा था, जो Android 16 के Build/ZL1A.260119.001 पर रन कर रहा था. इसकी खास बात यह है कि वीडियो में इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को ALOS यानी Aluminum OS कहा गया है, जिसे एंड्रॉयड डेस्कटॉप का कोडनेम बताया जा रहा है.
गूगल ने जब एंड्रॉयड लैपटॉप और टैबलेट से जुड़े सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की वैकेंसी निकाली थी, तब खुद एंड्रॉयड डेस्कटॉप के कोडनेम को कंफर्म किया था. रिपोर्ट के अनुसार, जिस डिवाइस पर एंड्रॉयड डेस्कटॉप को टेस्ट किया गया, वो HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook है, जिसका कोडनेम Brya (Redrix) है और इसमें 12th Gen Intel Core Alder Lake-U प्रोसेसर दिया गया है. यह साफ संकेत देता है कि गूगल एंड्रॉयड को सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि उसे पूरी तरह लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में बदलने की तैयारी भी कर रहा है.
एंड्रॉयड डेस्कटॉप का इंटरफेस
गूगल ने पहली बार साल 2024 के बीच में एंड्रॉयड डेस्कटॉप की ओर इशारा किया था कि ChromeOS का भविष्य Android पर आधारित होगा. इसके बाद कंपनी ने यह भी बताया कि वो ChromeOS और एंड्रॉयड को मिलाकर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकेगा. लीक हुए फुटेज में एंड्रॉयड डेस्कटॉप का इंटरफेस क्रोमओएस से अलग नज़र आ रहा है. इसका स्टेट्स बार ज्यादा ऊंचा और बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है. टॉप लेफ्ट में दिन, तारीख और सेकंड के साथ समय दिखाई देता है, जबकि राइट साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर, Gemini आइकन, कीबोर्ड लैंग्वेज, नोटिफिकेशन, WiFi और Android 16 का नया बैटरी आइकन मौजूद है.
हालांकि, एंड्रॉयड डेस्कटॉप का टास्कबार लगभग ChromeOS जैसा ही है. हालांकि, माउस कर्सर में हल्का बदलाव किया गया है, जिसमें एक छोटी सी टेल दिखाई देती है. टास्कबार में गूगल प्ले स्टोर को सीधे खोला जा सकता है, जिसमें YouTube, Photos, Gmail, Calendar, Gemini और Files जैसे ऐप्स मौजूद हैं. एंड्रॉयड डेस्कटॉप में प्ले स्टोर का इंटरफेस एंड्रॉयड टैबलेट जैसा ही नज़र आता है.
इसके अलावा एंड्रॉयड डेस्कटॉप में मल्टीटास्किंग और स्प्लिट स्क्रीन एक्सपीरियंस भी ChromeOS और एंड्रॉयड टैबलेट जैसा ही है. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एंड्रॉयड डेस्कटॉप पर क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन बटन दिया गया है, जो आमतौर पर सिर्फ Windows और MacOS के Chrome में मिलता है. इन सभी बदलावों और नई चीजों को देखकर बिल्कुल साफ है कि गूगल एंड्रॉयड को एक फुल डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है.