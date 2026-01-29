ETV Bharat / technology

Google से लीक हुआ Android Desktop OS, Chromebook पर चला Android 16

रिप्रजेंटेशन के लिए बनाई गई एक तस्वीर ( Picture Credit: Google )

हैदराबाद: Google एक बार फिर अपने आने वाले बड़े प्लान को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस बार गूगल की चर्चा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के डेस्कटॉप वर्ज़न के लीक होने की वजह से हो रही है. एंड्रॉयड का डेस्कटॉप वर्ज़न अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल की एक बड़ी गलती के कारण एंड्रॉयड डेस्कटॉप इंटरफेस (Android Desktop Interface) पहली बार पूरी तरह से सामने आ गया है. इसका खुलासा Chromium Issue Tracker पर पोस्ट किए गए एक बग रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसमें Chrome Incognito से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर किए गए थे. 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, इन स्क्रीनशॉट्स में Android 16 को क्रोमबुक हार्डवेयर पर चलते हुए देखा गया है. इसमें क्रोम ब्राउज़र का डेवलपर वर्ज़न 145.0.7587.4 इस्तेमाल किया जा रहा था, जो Android 16 के Build/ZL1A.260119.001 पर रन कर रहा था. इसकी खास बात यह है कि वीडियो में इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को ALOS यानी Aluminum OS कहा गया है, जिसे एंड्रॉयड डेस्कटॉप का कोडनेम बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि क्रोमबुक में एंड्रॉयड 16 चल रहा है. (Image Credits: Google Issue Tracker via 9to5Google) गूगल ने जब एंड्रॉयड लैपटॉप और टैबलेट से जुड़े सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की वैकेंसी निकाली थी, तब खुद एंड्रॉयड डेस्कटॉप के कोडनेम को कंफर्म किया था. रिपोर्ट के अनुसार, जिस डिवाइस पर एंड्रॉयड डेस्कटॉप को टेस्ट किया गया, वो HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook है, जिसका कोडनेम Brya (Redrix) है और इसमें 12th Gen Intel Core Alder Lake-U प्रोसेसर दिया गया है. यह साफ संकेत देता है कि गूगल एंड्रॉयड को सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि उसे पूरी तरह लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में बदलने की तैयारी भी कर रहा है.