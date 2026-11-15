Tesla Cybertruck प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, 2027 के मध्य तक होगा इसका उत्पादन
Tesla ने अपने Cybertruck के उत्पादन में राहत प्रदान की है. कंपनी बताया कि अब इसका उत्पादन 2027 के मध्य तक किया जाएगा.
Published : November 15, 2026 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने अपने Cybertruck को एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत दी है. एलन मस्क के यह कहने के पांच दिन बाद कि 2027 के मध्य तक इसका उत्पादन कम हो जाएगा, उन्होंने पुष्टि की कि स्टेनलेस-स्टील वाले इस पिकअप का निर्माण 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा. इससे Tesla को पेंडिंग ऑर्डर पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा.
Tesla ने अपना फैसला क्यों बदला
एलन मस्क ने जानकारी दी कि इस फैसला का उद्देश्य Tesla को Cybertruck के पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए और समय देना है. यह फैसला कंपनी की उस पिछली घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगले साल के मध्य के आसपास टेक्सास की गीगाफैक्ट्री में Cybertruck का उत्पादन कम कर दिया जाएगा, जिससे 'Cybercab' (Tesla की खास तौर पर बनाई गई रोबोटैक्सी) के लिए जगह बनाई जा सके.
यह अतिरिक्त प्रोडक्शन विंडो मूल समय-सीमा के बाद केवल दो से तीन महीने की है, लेकिन इससे कुछ ग्राहकों को अपना डिपॉजिट डूबने से बचाने में मदद मिल सकती है. इससे पहले एलन मस्क ने संकेत दिया था कि Tesla को उन खरीदारों का डिपॉजिट वापस करना पड़ सकता है, जिनके ट्रक प्रोडक्शन लाइन को रीपरपज़ करने से पहले नहीं बनाए जा सके.
कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस समझौते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "उत्पादन बढ़ाना मुनाफा अधिकतम करने के नजरिए से कोई बहुत समझदारी भरा कदम नहीं है. इस दुनिया में भावनाओं के लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए, वरना फिर जीने का क्या मतलब है?"
यह टिप्पणी उस अनोखी स्थिति को दर्शाती है, जिसमें Tesla आज खड़ी है. Cybertruck की बिक्री उतनी नहीं हुई, जितनी कभी उम्मीद की गई थी. फिर भी, यह अमेरिकी सड़कों पर सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली और लोगों के बीच अलग-अलग राय पैदा करने वाली गाड़ियों में से एक बनी हुई है.
In order to work through more of the Cybertruck order backlog, production will be extended through the end of summer 2027— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2026
इसका एंगुलर डिज़ाइन, स्टेनलेस-स्टील बॉडी और अनोखे आकार-प्रकार ने इसे लॉन्च के समय के शुरुआती शोर-शराबे के काफी समय बाद भी लोगों की चर्चाओं में बनाए रखा है.
Cybertruck का उत्पादन कम करना
बता दें कि एलन मस्क ने कभी सालाना 2,50,000 Cybertruck बनाने का लक्ष्य रखा था. यह एक ऐसा आंकड़ा था, जो इस मॉडल को अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाले पिकअप ट्रकों में शामिल कर देता. लेकिन इसके बजाय, इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, 2023 के अंत में डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक कुल बिक्री लगभग 70,000 ट्रकों की ही रही है.
हैरानी की बात यह है कि इसका उत्पादन बढ़ाने से ग्राहकों के बीच इसका रुझान नहीं बदला. Tesla ने यह नहीं बताया है कि टेक्सास लाइन में बदलाव होने के बाद क्या साइबरट्रक को किसी दूसरी जगह पर बनाया जाएगा या नहीं, और कंपनी ने उत्पादन की कोई निश्चित अंतिम तारीख भी घोषित नहीं की है.
यह बदलाव साइबरट्रक के मालिकों और समर्थकों की ओर से देखने को मिली तीखी प्रतिक्रिया के बाद आया है. 5,000 से ज़्यादा लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस मॉडल का उत्पादन जारी रखने की मांग की गई है.
वहीं दूसरी ओर, Tesla के लिए एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी 'अनप्लगड परफॉरमेंस' ने कहा है कि वह इस संभावना पर विचार कर रही है कि क्या निवेशक Cybertruck के उत्पादन की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले सकते हैं.