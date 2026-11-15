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Tesla Cybertruck प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, 2027 के मध्य तक होगा इसका उत्पादन

Tesla Cybertruck ( फोटो - Tesla )

हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने अपने Cybertruck को एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत दी है. एलन मस्क के यह कहने के पांच दिन बाद कि 2027 के मध्य तक इसका उत्पादन कम हो जाएगा, उन्होंने पुष्टि की कि स्टेनलेस-स्टील वाले इस पिकअप का निर्माण 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा. इससे Tesla को पेंडिंग ऑर्डर पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

Tesla ने अपना फैसला क्यों बदला

एलन मस्क ने जानकारी दी कि इस फैसला का उद्देश्य Tesla को Cybertruck के पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए और समय देना है. यह फैसला कंपनी की उस पिछली घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगले साल के मध्य के आसपास टेक्सास की गीगाफैक्ट्री में Cybertruck का उत्पादन कम कर दिया जाएगा, जिससे 'Cybercab' (Tesla की खास तौर पर बनाई गई रोबोटैक्सी) के लिए जगह बनाई जा सके.

Tesla Cybertruck (फोटो - Tesla) यह अतिरिक्त प्रोडक्शन विंडो मूल समय-सीमा के बाद केवल दो से तीन महीने की है, लेकिन इससे कुछ ग्राहकों को अपना डिपॉजिट डूबने से बचाने में मदद मिल सकती है. इससे पहले एलन मस्क ने संकेत दिया था कि Tesla को उन खरीदारों का डिपॉजिट वापस करना पड़ सकता है, जिनके ट्रक प्रोडक्शन लाइन को रीपरपज़ करने से पहले नहीं बनाए जा सके. कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस समझौते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "उत्पादन बढ़ाना मुनाफा अधिकतम करने के नजरिए से कोई बहुत समझदारी भरा कदम नहीं है. इस दुनिया में भावनाओं के लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए, वरना फिर जीने का क्या मतलब है?" यह टिप्पणी उस अनोखी स्थिति को दर्शाती है, जिसमें Tesla आज खड़ी है. Cybertruck की बिक्री उतनी नहीं हुई, जितनी कभी उम्मीद की गई थी. फिर भी, यह अमेरिकी सड़कों पर सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली और लोगों के बीच अलग-अलग राय पैदा करने वाली गाड़ियों में से एक बनी हुई है.