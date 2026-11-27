2027 में भी मेमोरी की किल्लत से घटेगी स्मार्टफोन की बिक्री, सस्ते फोन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
Counterpoint के मुताबिक 2026 में स्मार्टफोन बिक्री 13.9 फीसदी और 2027 में 6 फीसदी घटेगी, मेमोरी की कमी से लागत बढ़ रही है.
Published : November 27, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती संख्या के कारण मेमोरी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे हैं और उसका असर स्मार्टफोन की बिक्री पर पड़ रहा है. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके कारण स्मार्टफोन की बिक्री अगले साल यानी 2027 में फिर से घटने वाली है.
एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कारण मेमोरी की कमी और कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत ही है. इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर सस्ते स्मार्टफोन्स पर पड़ेगा, जबकि Apple और Samsung बेहतर रूप से टिकेंगे, लेकिन गिरावट नहीं रुकेगी.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के स्मार्टफोन मार्केट आउटलुक ट्रैकर के अनुसार 2026 में बिक्री 13.9 फीसदी घटने का अनुमान है और 2027 में 6 फीसदी और कम होने का अनुमान है. इसका कारण मोबाइल मेमोरी की किल्लत है, क्योंकि सप्लायर एआई और सर्वस की मांग को पहले पूरा कर रहे हैं. कई कंपनियों ने दाम बढ़ाए, मेमोरी घटाी या घाटे वाले मॉडल बंद किए.
करीब 200 डॉलर (लगभग 18,500 रुपये) से कम कीमत वाले सस्ते फोन पर खास असर पड़ेगा. एंड्रॉयड कंपनियों के ऑर्डर घटने से कुछ बड़े ODM और EMS सप्लायर्स ने प्रोडक्शन कम कर दिया है. 2027 तक मेमोरी तंग रहेगी और LPDDR के दाम लागत बढ़ाएंगे. लोग पुराना फोन ज़्यादा चला सकते हैं या रिफर्बिश्ड लेंगे. प्रीमियम फोन की मांग स्थिर है, पर कमज़ोर बिक्री की भरपाई नहीं कर पा रही.
Apple, Samsung और चीनी कंपनियां
इस रिपोर्ट के मुताबिक, एपल 2026 और 2027 में बिक्री के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रहेगी, लेकिन उसकी बिक्री क्रमश: 1 और 4 फीसदी कम होगी. इसका कारण प्रीमियम पोज़िशनिंग, फाइनेंसिंग ऑप्शन, ग्राहकों की वफादारी और सप्लायर्स तक पहले पहुंच होगा.
सैमसंग की बिक्री 2026 में 1 और 2027 में 3 फीसदी कम होने का अनुमान है. बड़ा पोर्टफोलियो, कंपोनेंट क्षमता और रिटेलर और ऑपरेटरों से रिश्ते उसकी मदद करेंगे पर प्रीमियम और फोल्डेबल की मांग Galaxy A सीरीज़ की कमज़ोरी की भरपाई शायद न कर पाए.
चीनी कंपनियों पर दबाव ज़्यादा है, खासकर सस्ते सेगमेंट और उभरते बाज़ारों में. कुछ कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को कम करना होगा या मार्केट छोड़ना भी पड़ सकता है. Huawei अपवाद है, जिसकी बिक्री 2026 में 12 फीसदी बढ़ने का अनुमान है. चीन में पकड़, घरेलू कंपोनेंट और HiSilicon चिप की तरक्की हुआवे की बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, 2027 में महंगी कीमत और सप्लाई की दिक्कत हुआवे के बिजनेस पर भी भारी पड़ सकती है.
2028 में सुधार होगा
हालांकि, इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 में स्मार्टफोन की बिक्री 6 फीसदी बढ़ सकती है, क्योंकि मेमोरी की हालत में सुधार होगा और स्मार्टफोन कंपोनेंट्स के दाम भी स्टेबल होंगे. इसके अलावा 2027 में बहुत सारे यूज़र्स अपने फोन बदलने या नया फोन खरीदने की प्लानिंग को अगले साल के लिए टालने वाले हैं और उसके कारण भी 2028 में स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ सकती है.
Vivo, Honor, Oppo Group और Xiaomi चीनी ब्रांड्स में सबसे तेज़ बढ़ेंगे और Apple एंड Samsung धीमी रफ्तार से संभलेंगे. फिर भी 2028 की बिक्री 2025 से करीब 14 फीसदी कम रहेगी और पुराने स्तर पर लौटने में 2030 के बाद का समय लग सकता है. फोल्डेबल, ऑन-डिवाइस एआई और एआई एजेंट स्मार्टफोन को नई पहचान दे सकते हैं लेकिन इनसे भी बिक्री पर बड़ा उछाल नहीं आएगा. 6G फोन आम होने पर ज़्यादा लोग अपग्रेड कर सकते हैं.