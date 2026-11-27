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2027 में भी मेमोरी की किल्लत से घटेगी स्मार्टफोन की बिक्री, सस्ते फोन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Apple और Samsung बेहतर टिकेंगे, जबकि 2028 में सुधार के बावजूद बिक्री 2025 के मुकाबले करीब 14 फीसदी कम रहेगी. ( Apple )

हैदराबाद: एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती संख्या के कारण मेमोरी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे हैं और उसका असर स्मार्टफोन की बिक्री पर पड़ रहा है. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके कारण स्मार्टफोन की बिक्री अगले साल यानी 2027 में फिर से घटने वाली है.

एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कारण मेमोरी की कमी और कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत ही है. इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर सस्ते स्मार्टफोन्स पर पड़ेगा, जबकि Apple और Samsung बेहतर रूप से टिकेंगे, लेकिन गिरावट नहीं रुकेगी.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के स्मार्टफोन मार्केट आउटलुक ट्रैकर के अनुसार 2026 में बिक्री 13.9 फीसदी घटने का अनुमान है और 2027 में 6 फीसदी और कम होने का अनुमान है. इसका कारण मोबाइल मेमोरी की किल्लत है, क्योंकि सप्लायर एआई और सर्वस की मांग को पहले पूरा कर रहे हैं. कई कंपनियों ने दाम बढ़ाए, मेमोरी घटाी या घाटे वाले मॉडल बंद किए. करीब 200 डॉलर (लगभग 18,500 रुपये) से कम कीमत वाले सस्ते फोन पर खास असर पड़ेगा. एंड्रॉयड कंपनियों के ऑर्डर घटने से कुछ बड़े ODM और EMS सप्लायर्स ने प्रोडक्शन कम कर दिया है. 2027 तक मेमोरी तंग रहेगी और LPDDR के दाम लागत बढ़ाएंगे. लोग पुराना फोन ज़्यादा चला सकते हैं या रिफर्बिश्ड लेंगे. प्रीमियम फोन की मांग स्थिर है, पर कमज़ोर बिक्री की भरपाई नहीं कर पा रही. Apple, Samsung और चीनी कंपनियां इस रिपोर्ट के मुताबिक, एपल 2026 और 2027 में बिक्री के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी रहेगी, लेकिन उसकी बिक्री क्रमश: 1 और 4 फीसदी कम होगी. इसका कारण प्रीमियम पोज़िशनिंग, फाइनेंसिंग ऑप्शन, ग्राहकों की वफादारी और सप्लायर्स तक पहले पहुंच होगा.