ETV Bharat / technology

मेमोरी की किल्लत से महंगे हुए फोन, लेकिन कंपनियों की कमाई ने बनाया रिकॉर्ड!

एपल ने आईफोन 17 सीरीज की मजबूत मांग के दम पर स्मार्टफोन रेवेन्यू में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: स्मार्टफोन की दुनिया में इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां फोन बिकने की संख्या भले ही न बढ़े लेकिन कंपनियों की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर की कई स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने नए और पुराने फोन्स की कीमतें बढ़ाई है, लेकिन इसका नकारात्मक असर यूज़र्स पर पड़ा है, कंपनियों पर नहीं. आइए हम आपको यह पूरा मामला समझाते हैं.

साल 2026 की दूसरी तिमाही में दुनियाभर में स्मार्टफोन कंपनियों की कमाई सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़ गई है और अब 109 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. यह अभी तक की किसी भी दूसरी तिमाही में हुई सबसे ज्यादा कमाई है. काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह है फोन की औसत कीमत में हुआ इजाफा, जो सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 400 डॉलर तक पहुंच गई है.

फोन कंपनियों की रिकॉर्ड कमाई

दरअसल मेमोरी और स्टोरेज की कीमतें बढ़ने के चलते एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ी है. इसके अलावा लोगों का रुझान भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तरफ तेज़ी से बढ़ा है. इस वजह से कंपनियों की कमाई में इतना इजाफ़ा देखने को मिल रहा है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब कंपनियां ज्यादा फोन बेचने के बजाय ज्यादा कमाई पर फोकस कर रही हैं. काउंटरपॉइंट रिसर्च की सीनियर एनालिस्ट शिल्पी जैन का कहना है कि कंपनियां फोन के कंपोनेंट्स में लगने वाली ज्यादा लागत का बोझ अब सीधे ग्राहकों पर डाल रही हैं. कंपनियां ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट को बढ़ावा दे रही है और साथ ही दुनियाभर के उभरते हुए मार्केट्स में ईएमआई व एक्सचेंज ऑफर जैसी स्कीम्स के जरिए फोन को किफायती भी बना रही हैं.