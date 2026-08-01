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ज़्यादा कीमतों और प्रीमियम डिमांड के चलते ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू रिकॉर्ड 109 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

2026 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू साल-दर-साल 7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 109 बिलियन डॉलर हो गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 12:36 PM IST

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नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 109 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि डिवाइस की ज़्यादा कीमतों और प्रीमियम स्मार्टफोन की बढ़ती मांग ने मार्केट वैल्यू को बढ़ाया.

शुक्रवार को सामने आई काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तिमाही में स्मार्टफोन का अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहा, जिसमें एवरेज सेलिंग प्राइस (ASPs) साल-दर-साल 17 परसेंट बढ़कर रिकॉर्ड 400 डॉलर हो गए.

यह ग्रोथ प्रीमियम डिवाइस के लिए कस्टमर की लगातार पसंद और Android स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में मेमोरी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हुई.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां शिपमेंट वॉल्यूम के बजाय वैल्यू को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि कंपोनेंट की बढ़ती कीमतें, खासकर मेमोरी की कीमतें, मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं.

सीनियर एनालिस्ट शिल्पी जैन ने कहा कि मैन्युफैक्चरर ज़्यादा कंपोनेंट कॉस्ट कंज्यूमर पर डालकर, ज़्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट को प्रमोट करके और प्रीमियम ऑफरिंग को बढ़ाकर वॉल्यूम-लेड स्ट्रैटेजी से दूर जा रहे हैं.

ब्रांड्स ने इंस्टॉलमेंट प्लान, ट्रेड-इन प्रोग्राम और एग्रेसिव फाइनेंसिंग स्कीम के ज़रिए अफोर्डेबिलिटी में भी सुधार किया है, खासकर उभरते मार्केट में.

Apple ने बड़े ब्रांड्स में सबसे मज़बूत परफॉर्मेंस दर्ज की, जिसका रेवेन्यू YoY 22 परसेंट बढ़ा और तिमाही के दौरान इसका ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू शेयर रिकॉर्ड 49 प्रतिशत तक पहुंच गया.

इस ग्रोथ को शिपमेंट में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी और iPhone 17 सीरीज़ की लगातार डिमांड से सपोर्ट मिला. Samsung 16 प्रतिशत रेवेन्यू शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिसे रेवेन्यू और शिपमेंट दोनों में 9 प्रतिशत की ग्रोथ का सपोर्ट मिला, जिसमें इसकी Galaxy A-सीरीज़ और फ्लैगशिप फोन मॉडल लाइनअप की मज़बूत डिमांड का भी हाथ रहा.

दूसरे बड़े ब्रांड्स में, Xiaomi का रेवेन्यू 17 प्रतिशत गिरा, जबकि Oppo और Vivo ने क्रमशः 10 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की गिरावट बताई, क्योंकि ज़्यादा कीमतें एंट्री- और मिड-रेंज सेगमेंट में कमज़ोर शिपमेंट को पूरा नहीं कर पाईं.

आगे देखते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमोरी की कमी और कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों के बने रहने की उम्मीद है, जिससे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कीमतें और बढ़ाएंगी और ज़्यादा कीमत वाले डिवाइस पर ध्यान देंगी, जबकि 2026 के दूसरे हाफ़ में इंडस्ट्री शिपमेंट पर ज़्यादा दबाव पड़ने की संभावना है.

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