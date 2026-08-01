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ज़्यादा कीमतों और प्रीमियम डिमांड के चलते ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू रिकॉर्ड 109 बिलियन डॉलर तक पहुंचा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - ETV Bharat )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में ग्लोबल स्मार्टफोन रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 109 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि डिवाइस की ज़्यादा कीमतों और प्रीमियम स्मार्टफोन की बढ़ती मांग ने मार्केट वैल्यू को बढ़ाया. शुक्रवार को सामने आई काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तिमाही में स्मार्टफोन का अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहा, जिसमें एवरेज सेलिंग प्राइस (ASPs) साल-दर-साल 17 परसेंट बढ़कर रिकॉर्ड 400 डॉलर हो गए. यह ग्रोथ प्रीमियम डिवाइस के लिए कस्टमर की लगातार पसंद और Android स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में मेमोरी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हुई. काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां शिपमेंट वॉल्यूम के बजाय वैल्यू को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि कंपोनेंट की बढ़ती कीमतें, खासकर मेमोरी की कीमतें, मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं. सीनियर एनालिस्ट शिल्पी जैन ने कहा कि मैन्युफैक्चरर ज़्यादा कंपोनेंट कॉस्ट कंज्यूमर पर डालकर, ज़्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट को प्रमोट करके और प्रीमियम ऑफरिंग को बढ़ाकर वॉल्यूम-लेड स्ट्रैटेजी से दूर जा रहे हैं.