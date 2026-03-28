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Climate Report 2025: WMO ने बढ़ाई चिंता, पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म साल 2024!

जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर गर्म हो रहे हैं और समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है.

The increasing amount of greenhouse gases has raised the Earth's temperature to dangerous levels, which is affecting the weather and life.
ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ने पृथ्वी के तापमान को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसका असर मौसम और जीवन पर दिख रहा है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की "स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025" की रिपोर्ट पृथ्वी के बदलते जलवायु संतुलन की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है. रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 तक के सभी 11 साल अब तक के सबसे गर्म वर्ष दर्ज किए गए हैं. यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उसी तेज़ी से बदलती जलवायु का संकेत हैं, जिसका प्रभाव अब हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है.

साल 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पिछले 20 लाख सालों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों का स्तर भी पिछले 8 लाख सालों के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है. इसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है. 2025 को 176 वर्षों के रिकॉर्ड में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल माना गया है, जबकि 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल बना हुआ है.

पृथ्वी के 11 सबसे गर्म साल

इस बढ़ते तापमान का सबसे बड़ा प्रभाव महासागरों पर पड़ रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा हीट का लगभग 90% हिस्सा समुद्र अपने अंदर समाहित कर लेते हैं. इससे समुद्र का तापमान बढ़ता है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इससे समुद्री जीवों, मौसम चक्र और समुद्र के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है. 2025 में समुद्री ऊष्मा स्तर ने भी पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

समुद्र का लगातार बढ़ता तापमान कोरल रीफ्स के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है. कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है. ये रीफ्स न सिर्फ समुद्री जीवन का आधार है, बल्कि तटीय क्षेत्रों को तूफानों से बचाने में भी मदद करते हैं. समुद्र स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 1993 से 2025 के बीच में वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 11 सेंटीमीटर बढ़ चुका है. इसके अलावा समुद्र के एसिडिक होने का प्रोसेस भी तेज होता जा रहा है. पिछले 40 सालों में महासागर का pH स्तर लगातार गिरा है, जिससे समुद्री इकोसिस्टम पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

भारत पर इसका असर

भारत की बात करें तो 2025 में मानसून सामान्य से पहले आया जो 2009 के बाद सबसे जल्दी था. इससे खई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी. इसका खासकर उत्तरी भारत में फ्लैश फ्लड्स ने नुकसान पहुंचाया. रिपोर्ट यह भी बताती है भले ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी ग्लोबल लक्ष्य अभी काफी दूर है. अगर मौजूदा रफ्तार से भी आगे बढ़ा जाता है, तो भी 2030 तक तय किए गए लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं रहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई और गंभीर समस्या बनती जा रही है. अगर समय रहते बहुत सारे ठोस कदम न उठाए गए तो इसके प्रभाव और भी भयानक हो सकते हैं. ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ने पृथ्वी के तापमान को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसका असर मौसम और जीवन पर दिख रहा है.

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