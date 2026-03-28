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Climate Report 2025: WMO ने बढ़ाई चिंता, पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म साल 2024!

ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ने पृथ्वी के तापमान को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसका असर मौसम और जीवन पर दिख रहा है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की "स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025" की रिपोर्ट पृथ्वी के बदलते जलवायु संतुलन की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है. रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 तक के सभी 11 साल अब तक के सबसे गर्म वर्ष दर्ज किए गए हैं. यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उसी तेज़ी से बदलती जलवायु का संकेत हैं, जिसका प्रभाव अब हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. साल 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पिछले 20 लाख सालों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों का स्तर भी पिछले 8 लाख सालों के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है. इसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है. 2025 को 176 वर्षों के रिकॉर्ड में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल माना गया है, जबकि 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल बना हुआ है. पृथ्वी के 11 सबसे गर्म साल इस बढ़ते तापमान का सबसे बड़ा प्रभाव महासागरों पर पड़ रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा हीट का लगभग 90% हिस्सा समुद्र अपने अंदर समाहित कर लेते हैं. इससे समुद्र का तापमान बढ़ता है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इससे समुद्री जीवों, मौसम चक्र और समुद्र के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है. 2025 में समुद्री ऊष्मा स्तर ने भी पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.