नई Mahindra XUV 7XO के इंटीरियर की झलक आई सामने, मिलने वाला है तीन स्क्रीन का सेटअप

Mahindra ने अपनी नई Mahindra XUV 7XO का एक नया टीजर जारी किया है. इसमें कंपनी ने कार के इंटीरियर की झलक दिखाई है.

Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Auto)
Published : December 16, 2025 at 10:41 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने अपनी नई Mahindra XUV 7XO का एक नया टीजर जारी किया है. कार निर्माता ने पहली बार नई Mahindra XUV 7XO के इंटीरियर की झलक दिखाई है. इस एसयूवी को आगामी 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाना है.

लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही कंपनी द्वारा जारी इस टीजर से इस बात की पुष्टि होती है कि इस इंटरनल कम्बशन SUV में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जो पहली बार Mahindra की नई 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' XEV इलेक्ट्रिक SUV फैमिली में देखा गया था. इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे.

Mahindra XUV 7XO के टीजर में क्या कुछ
टीज़र वीडियो में आने वाली SUV के डैशबोर्ड की पहली साफ़ झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसका डिज़ाइन हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S से लिया गया है. इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक शेल्फ जैसे एलिमेंट पर लगभग किनारे से किनारे तक एक डिस्प्ले लगाया गया है, जो टैन लेदर से रैप किया गया है.

इस कार के टीज़र से यह भी कन्फर्म होता है कि नई SUV में ब्रांड की लेटेस्ट Adreno X+ Connect टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी. ड्राइवर डिस्प्ले को करीब से देखने पर एक ऐसा लेआउट सामने आता है, जो Mahindra XUV ​​700 की तुलना में ज़्यादा नहीं बदला है और यह भी कन्फर्म करता है कि SUV में ड्राइव मोड मौजूद होंगे.

Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Auto)

कार में मिलने वाले टचस्क्रीन की बात करें तो, कन्फर्म टेक्नोलॉजी में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, Android Auto और Apple CarPlay, Amazon Alexa इंटीग्रेशन, WiFi सपोर्ट और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट का फीचर शामिल है. वहीं, को-ड्राइवर के लिए खास डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है और साथ ही यूज़र्स को सोशल मीडिया कंटेंट ब्राउज़ करने की भी सुविधा देता है.

वीडियो में दिखने वाले दूसरे कन्फर्म फीचर्स की बात करें तो इसमें बॉस मोड वाली पावर्ड को-ड्राइवर सीट, दरवाजों और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग, चार्जिंग पोर्ट के साथ आगे की सीटों के पीछे टैबलेट लगाने के लिए माउंटिंग पॉइंट्स, पीछे के दरवाजों पर सनशेड, पीछे AC वेंट और पैनोरमिक सनरूफ भी देखे जा सकते हैं. Mahindra XUV 7XO में डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री फिनिश भी मिलेगी, जिसमें बेज या टैन रंग को हल्के सफेद या ग्रे रंग के साथ पेयर किया गया है.

Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर की बात करें तो, पिछले टीज़र में अपडेटेड व्हील डिज़ाइन, नए लाइट क्लस्टर और ग्रिल के कुछ हिस्सों की झलक मिली थी. वहीं इसके इंजन की बात करें तो, नई 7XO में XUV 700 वाले ही इंजन मिल सकते हैं, जिनमें जाना-पहचाना 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन होने वाला है, और दोनों मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे.

Mahindra Auto ने भारत में नई Mahindra XUV 7XO के लिए 15 दिसंबर से प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. जनवरी में लॉन्च होने पर यह SUV हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर फेसलिफ्ट, टाटा हैरियर और सफारी को टक्कर देगी.

