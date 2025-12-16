ETV Bharat / technology

नई Mahindra XUV 7XO के इंटीरियर की झलक आई सामने, मिलने वाला है तीन स्क्रीन का सेटअप

Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने अपनी नई Mahindra XUV 7XO का एक नया टीजर जारी किया है. कार निर्माता ने पहली बार नई Mahindra XUV 7XO के इंटीरियर की झलक दिखाई है. इस एसयूवी को आगामी 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाना है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही कंपनी द्वारा जारी इस टीजर से इस बात की पुष्टि होती है कि इस इंटरनल कम्बशन SUV में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जो पहली बार Mahindra की नई 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' XEV इलेक्ट्रिक SUV फैमिली में देखा गया था. इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे. Mahindra XUV 7XO के टीजर में क्या कुछ

टीज़र वीडियो में आने वाली SUV के डैशबोर्ड की पहली साफ़ झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसका डिज़ाइन हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S से लिया गया है. इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक शेल्फ जैसे एलिमेंट पर लगभग किनारे से किनारे तक एक डिस्प्ले लगाया गया है, जो टैन लेदर से रैप किया गया है. इस कार के टीज़र से यह भी कन्फर्म होता है कि नई SUV में ब्रांड की लेटेस्ट Adreno X+ Connect टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी. ड्राइवर डिस्प्ले को करीब से देखने पर एक ऐसा लेआउट सामने आता है, जो Mahindra XUV ​​700 की तुलना में ज़्यादा नहीं बदला है और यह भी कन्फर्म करता है कि SUV में ड्राइव मोड मौजूद होंगे.