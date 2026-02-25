ETV Bharat / technology

भारतीय कंपनी ने डेवलप किया G-ARM रोबोट, अब AI से स्ट्रोक और पार्किंसन मरीजों को मिलेगी नई उम्मीद

G-ARM एआई रोबोट स्ट्रोक और पार्किंसन मरीजों के दोनों हाथों की मूवमेंट बहाल कर स्वतंत्र जीवन में मदद करेगा.

G-ARM दुनिया का पहला रोबोट है जो दोनों हाथों की मूवमेंट बहाल करने में मदद करता है. (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 4:38 PM IST

4 Min Read
अरविंद बाबू की रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम: केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित जेनरोबोटिक इनोवेशन्स (Genrobotic Innovations) ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक एडवांस रोबोटिक सिस्टम G-ARM डेवलप किया है. यह सिस्टम खासतौर पर स्क्रोक, पार्किंसन रोग, गंभीर मस्तिष्क चोट (सर पर लगी गंभीर चोट), रक्तवाहिका संबंधी बीमारियों और जन्मजात ब्रेन इंजरी के कारण हाथों की मूवमेंट खो चुके मरीजों के पुनर्वास के लिए तैयार किया गया है.

इस सिस्टम को तैयार करने के लिए करीब 75 लाख रुपये की लागत लगी है. यह सिस्टम अस्पतालों और फिजियोथेरेपी केंद्रों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के सीईओ विमल गोविंद ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि G-ARM का उद्देश्य मरीजों की गतिशीलता, समन्वय और डेलीलाइफ के काम स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता को बेहतर बनाता है. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम शरीर के कम के ऊपर के हिस्से की मूवमेंट को बहाल करने के लिए दुनिया का ऐसा पहला समाधान है, जो दोनों हाथों को सपोर्ट करता है. विदेशों में उपलब्ध सेम डिवाइस आमतौर पर सिर्फ एक हाथ की मूवमेंट में ही मदद करते हैं.

G-ARM रोबोट की खास बातें

G-ARM में एक एडजस्टेबल रोबोटिक आर्म और मरीज की जरूरत के अनुसार फिट होने वाली ऑर्थोसिस लगी है, जिसे एक मजबूत लेकिन आसानी से मूव होने वाले बेस पर लगाया गया है. यह सिस्टम कंधे, कोहनी, अग्रभाग, कलाई और उंगलियों की समन्वित मूवमेंट (Coordinated movement) को सक्षम बनाता है. इसकी खास बात यह है कि यह मोटर फंक्शन खो चुके मरीजों में लगभग सामान्य जैसी मूवमेंट वापस लाने में मदद कर सकता है.

यह रोबोट चार अलग-अलग मोड में हाथ के अलग-अलग हिस्सों को मूव कर सकता है. इसमें सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, जो मूवमेंट की सटीकता सुनिश्चित करता है. इसके साथ ही यह कंधे के रोटेशन, कोहनी और कलाई की हरकत, उंगलियों की पकड़ सहित कुल सात अहम पैरामीटर को मापकर रिकॉर्ड करता है.

G-ARM में एक एडजस्टेबल रोबोटिक आर्म और मरीज की जरूरत के अनुसार फिट होने वाली ऑर्थोसिस लगी है. (ETV Bharat Special Arrangement)

मशीन तीन तरीकों से करती है इलाज

मरीज की स्थिति के अनुसार इलाज तीन तरीकों से दिया जाता है.

  1. पहला - जब मरीज खुद एक्सरसाइज कर सकता है.
  2. दूसरा - जब डिवाइस की सहायता से मूवमेंट कराई जाती है.
  3. तीसरा - जब पूरी मूवमेंट मशीन द्वारा गाइड की जाती है.

इसमें एआई बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम भी है, जो मरीज की हरकतों का विश्लेषण कर जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक फीडबैक देता है. थेरेपी को इंटेस्टिंग बनाने के लिए एक्सरसाइज को गेम जैसा अनुभव दिया गया है. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले विजुअल संकेतों के आधार पर मरीजों को हाथ बढ़ाना, पकड़ना, छोड़ना और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जैसे टास्क करने होते हैं. यह तरीका मोटर फंक्शन बहाल करने, कोर्डिनेशन सुधारने और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है.

सिस्टम रेंज ऑफ मोशन, दोहराव की संख्या, स्पीड और प्रोग्रेस जैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है. ये सभी आंकड़े डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट को ग्राफिकल रिपोर्ट के रूप में मिलते हैं. सेशन का डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित भी रखा जाता है, जिससे भविष्य में तुलना और विश्लेषण आसान हो जाता है. G-ARM का आधिकारिक लॉन्च अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है.

कंपनी ने किए कई खास इनोवेशन्स

Genrobotic Innovations इससे पहले भी अपने इनोवेशन्स के चर्चा में रही है. कंपनी का बैंडिकूट रोबोट सीवर और मैनहोल की सफाई के लिए बनाया गया था, जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया. इसके अलावा विलबोर ड्रेन और नालों की सफाई के लिए, G-Spider सीवर लाइन्स की सफाई के लिए और G-Gaiter स्ट्रोक मरीजों को दोबारा चलना सिखाने के लिए विकसित किया गया है.

G-Gaiter को MedTech Made in India Innovation 2023 का गोल्डन अवॉर्ड भी मिल चुका है. कंपनी को फोर्ब्स की सूची में भी जगह मिल चुकी है और भारत सरकार ने इसे टॉप एआई स्टार्टअप्स में शामिल किया है. आधुनिक रोबोटिक्स और एआई के जरिए यह स्टार्टअप सुरक्षित और टेक्नोलॉजी बेस्ड समाधान विकसित कर रहा है, जिससे खतरनाक कामों में इंसानी दखल कम हो सके.

संपादक की पसंद

