ETV Bharat / technology

भारतीय कंपनी ने डेवलप किया G-ARM रोबोट, अब AI से स्ट्रोक और पार्किंसन मरीजों को मिलेगी नई उम्मीद

G-ARM दुनिया का पहला रोबोट है जो दोनों हाथों की मूवमेंट बहाल करने में मदद करता है. ( ETV Bharat Special Arrangement )

अरविंद बाबू की रिपोर्ट तिरुवनंतपुरम: केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित जेनरोबोटिक इनोवेशन्स (Genrobotic Innovations) ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक एडवांस रोबोटिक सिस्टम G-ARM डेवलप किया है. यह सिस्टम खासतौर पर स्क्रोक, पार्किंसन रोग, गंभीर मस्तिष्क चोट (सर पर लगी गंभीर चोट), रक्तवाहिका संबंधी बीमारियों और जन्मजात ब्रेन इंजरी के कारण हाथों की मूवमेंट खो चुके मरीजों के पुनर्वास के लिए तैयार किया गया है. इस सिस्टम को तैयार करने के लिए करीब 75 लाख रुपये की लागत लगी है. यह सिस्टम अस्पतालों और फिजियोथेरेपी केंद्रों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के सीईओ विमल गोविंद ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि G-ARM का उद्देश्य मरीजों की गतिशीलता, समन्वय और डेलीलाइफ के काम स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता को बेहतर बनाता है. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम शरीर के कम के ऊपर के हिस्से की मूवमेंट को बहाल करने के लिए दुनिया का ऐसा पहला समाधान है, जो दोनों हाथों को सपोर्ट करता है. विदेशों में उपलब्ध सेम डिवाइस आमतौर पर सिर्फ एक हाथ की मूवमेंट में ही मदद करते हैं. G-ARM रोबोट की खास बातें G-ARM में एक एडजस्टेबल रोबोटिक आर्म और मरीज की जरूरत के अनुसार फिट होने वाली ऑर्थोसिस लगी है, जिसे एक मजबूत लेकिन आसानी से मूव होने वाले बेस पर लगाया गया है. यह सिस्टम कंधे, कोहनी, अग्रभाग, कलाई और उंगलियों की समन्वित मूवमेंट (Coordinated movement) को सक्षम बनाता है. इसकी खास बात यह है कि यह मोटर फंक्शन खो चुके मरीजों में लगभग सामान्य जैसी मूवमेंट वापस लाने में मदद कर सकता है. यह रोबोट चार अलग-अलग मोड में हाथ के अलग-अलग हिस्सों को मूव कर सकता है. इसमें सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, जो मूवमेंट की सटीकता सुनिश्चित करता है. इसके साथ ही यह कंधे के रोटेशन, कोहनी और कलाई की हरकत, उंगलियों की पकड़ सहित कुल सात अहम पैरामीटर को मापकर रिकॉर्ड करता है. G-ARM में एक एडजस्टेबल रोबोटिक आर्म और मरीज की जरूरत के अनुसार फिट होने वाली ऑर्थोसिस लगी है. (ETV Bharat Special Arrangement)