भारत में Gen Z की डिजिटल कंडीशन, 81% ज़ेन ज़ी ने झेला ऑनलाइन खतरा

Snap रिपोर्ट में भारत आगे, लेकिन 81% युवाओं ने झेले ऑनलाइन खतरे और सेक्सटॉर्शन का जोखिम बढ़ गया है. ( Getty Images )

हैदराबाद: Snap Inc की चौथी Digital Well-Being Index रिपोर्ट में भारत ने इस बार 100 में से 69 अंक हासिल किए हैं. इस मामले में भारत ने पिछले साल की तुलना 2 अंक ज्यादा हासिल किए हैं. इसमें खास बात यह है कि भारत इस रैकिंग में अमेरिका (67), यूनाइटेड किंगडम (64), ऑस्ट्रेलिया (63), जर्मनी (61) और फ्रांस (60) से आगे रहा. 2025 में सभी देशों का औसत स्कोर 64 रहा, जो पिछले साल से 1% ज्यादा है. आपको बता दें कि इस इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है, जो यह बताता है कि किशोर यानी टीनएजर और युवा डिजिटल दुनिया को किस तरह से महसूस करते हैं. यह रिपोर्ट PERNA मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें 20 तरह के सवाल शामिल होते हैं. ये पांच सवाल पांच हिस्सों में बंटे हैं. इनमें - पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिश्ते, नेगेटिव इमोशन और अचीवमेंट शामिल हैं. इस सर्वे में 13 से 17 साल के किशोर, 18 से 24 साल के युवा और 13 से 19 साल के बच्चों के माता-पिता को भी शामिल किया गया. कुल मिलाकर, इस सर्वे में 9,037 लोग शामिल हुए. यह बातचीत 29 अप्रैल से 10 मई 2025 के बीच में की गई. 2025 डिजिटल वेल-बीइंग इंडेक्स में भारत 100 में से 69वें स्थान पर (Image Credits: Snap Inc)