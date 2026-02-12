ETV Bharat / technology

भारत में Gen Z की डिजिटल कंडीशन, 81% ज़ेन ज़ी ने झेला ऑनलाइन खतरा

Snap DWBI 2025 में भारत 69 अंकों के साथ आगे रहा, लेकिन 81% युवाओं ने ऑनलाइन जोखिम का सामना किया.

India leads in Snap report, but 81% of youth face online threats and risk of sextortion has increased
Snap रिपोर्ट में भारत आगे, लेकिन 81% युवाओं ने झेले ऑनलाइन खतरे और सेक्सटॉर्शन का जोखिम बढ़ गया है. (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 8:12 PM IST

हैदराबाद: Snap Inc की चौथी Digital Well-Being Index रिपोर्ट में भारत ने इस बार 100 में से 69 अंक हासिल किए हैं. इस मामले में भारत ने पिछले साल की तुलना 2 अंक ज्यादा हासिल किए हैं. इसमें खास बात यह है कि भारत इस रैकिंग में अमेरिका (67), यूनाइटेड किंगडम (64), ऑस्ट्रेलिया (63), जर्मनी (61) और फ्रांस (60) से आगे रहा. 2025 में सभी देशों का औसत स्कोर 64 रहा, जो पिछले साल से 1% ज्यादा है.

आपको बता दें कि इस इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है, जो यह बताता है कि किशोर यानी टीनएजर और युवा डिजिटल दुनिया को किस तरह से महसूस करते हैं. यह रिपोर्ट PERNA मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें 20 तरह के सवाल शामिल होते हैं. ये पांच सवाल पांच हिस्सों में बंटे हैं. इनमें - पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिश्ते, नेगेटिव इमोशन और अचीवमेंट शामिल हैं. इस सर्वे में 13 से 17 साल के किशोर, 18 से 24 साल के युवा और 13 से 19 साल के बच्चों के माता-पिता को भी शामिल किया गया. कुल मिलाकर, इस सर्वे में 9,037 लोग शामिल हुए. यह बातचीत 29 अप्रैल से 10 मई 2025 के बीच में की गई.

India ranks 69 out of 100 in 2025 Digital Well-Being Index
2025 डिजिटल वेल-बीइंग इंडेक्स में भारत 100 में से 69वें स्थान पर (Image Credits: Snap Inc)

Gen Z की रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की शुरुआत में 6 देशों के 81% Gen Z किशोर और युवाओं ने माना कि उन्होंने किसी न किसी तरह का ऑनलाइन जोखिम झेला है. यह आंकड़ा यह आंकड़ा 2024 में 80% था. इनमें साइबर बुलिंग, अनचाहा संपर्क और अन्य डिजिटल खतरे शामिल हैं. अच्छी बात यह है कि 71% किशोरों ने ऐसे जोखिम का सामना करने के बाद किसी से मदद मांगी. 2024 में यह आंकड़ा 68 प्रतिशत और 2023 में 59 प्रतिशत था.

Top five risks
5 सबसे बड़े खतरे (Image Credits: Snap Inc)

इसके अलावा करीब 88% माता-पिता ने कहा कि उनके बच्चे डिजिटल समस्याओं के बारे में सीधे उनसे बात करते हैं. हालांकि, रिपोर्ट में चिंता भी जताई गई है. लगभग 49% Gen Z यूज़र्स पिछले तीन महीनों में सेक्सटॉर्शन के संभावित शिकार बने. इसके पीछे ग्रूमिंग (37 प्रतिशत), कैटफिशिंग (28 प्रतिशत), हैकिंग (26 प्रतिशत) और पर्सनल पिक्चर्स शेयर करना (21 प्रतिशत) जैसे कारण रहे. इनमें से 21% को वास्तव में सेक्सटॉर्शन की धमकी मिली.

Risky Behaviour Online
Risky Behaviour Online (Image Credits: Snap Inc)

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मामला यौन जोखिम, हिंसक या उग्रवादी कंटेंट और आत्म-हानि जैसे संवेदनशील विषयों का होता है, तो कम किशोर अपने माता-पिता से खुलकर बात करते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर पैरेंट्स को किसी और के जरिए या बाद में जानकारी मिलती है. इस कारण विशेषज्ञों ने माता-पिता को सतर्क रहने और बच्चों से खुली बातचीत बनाए रखने की सलाह दी है.

