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Gemini का नया 'Your Day' फीचर लीक, जानें क्या होगा खास

गूगल जेमिनी अब आपके पूरे दिन को पहले से समझकर जरूरी जानकारी एक जगह पर पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सुबह की शुरुआत ही ज्यादा स्मार्ट और संगठित हो सके. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: गूगल अपने एआई चैटबॉट जेमिनी को यूज़र्स के लिए एक भरोसेमंद असिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे दिन यूज़र्स की मदद करेगा. अब जेमिनी का एक नया फीचर लीक हुआ है, जिससे लगता है कि अब जेमिनी कोई साधारण असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि आपके कई काम करने वाला असिस्टेंट भी बन सकता है. गूगल ऐप के को़ में छिपे संकेतों को खंगालते हुए 9to5Google ने जेमिनी के लिए एक नए फीचर का पता लगाया है. शुरुआती कोड में इस फीचर का नाम "Your Day" नाम दिया गया है. यह साइड मेन्यू में सर्च बार और न्यू चैट के पास दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह जेमिनी का एक प्रोएक्टिव फीड होगा जो आपको पूरे दिन से आगे रहने में मदद करेगा. इस फीचर के पीछे पर्सनल इंटेलिजेंस की भूमिका बताई जा रही है. पर्सनल इंटेलिजेंस को गूगल ने जनवरी में लॉन्च किया था, जो आपके जीमेल, फोटोज़,यूट्यूब समेत जुड़े गूगल ऐप्स के डेटा का इस्तेमाल करके जेमिनी को ज्यादा व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज़्ड बनाते हैं. अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो एआई आपके पुराने फोटोज़, ईमेल और अन्य जानकारी को याद रखकर सवालों के जवाब देता है. अब जेमिनी का संभावित नया फीचर यानी "Your Day" इसी पर्सनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो सकता है. "Your Day" फीचर क्या करेगा?