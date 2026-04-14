Gemini का नया 'Your Day' फीचर लीक, जानें क्या होगा खास
यह सुविधा पर्सनल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी जो आपके ईमेल फोटो और अन्य डेटा से यादें तथा डेडलाइन निकालकर सुझाव देगी.
Published : April 14, 2026 at 8:32 PM IST
हैदराबाद: गूगल अपने एआई चैटबॉट जेमिनी को यूज़र्स के लिए एक भरोसेमंद असिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे दिन यूज़र्स की मदद करेगा. अब जेमिनी का एक नया फीचर लीक हुआ है, जिससे लगता है कि अब जेमिनी कोई साधारण असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि आपके कई काम करने वाला असिस्टेंट भी बन सकता है.
गूगल ऐप के को़ में छिपे संकेतों को खंगालते हुए 9to5Google ने जेमिनी के लिए एक नए फीचर का पता लगाया है. शुरुआती कोड में इस फीचर का नाम "Your Day" नाम दिया गया है. यह साइड मेन्यू में सर्च बार और न्यू चैट के पास दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह जेमिनी का एक प्रोएक्टिव फीड होगा जो आपको पूरे दिन से आगे रहने में मदद करेगा.
इस फीचर के पीछे पर्सनल इंटेलिजेंस की भूमिका बताई जा रही है. पर्सनल इंटेलिजेंस को गूगल ने जनवरी में लॉन्च किया था, जो आपके जीमेल, फोटोज़,यूट्यूब समेत जुड़े गूगल ऐप्स के डेटा का इस्तेमाल करके जेमिनी को ज्यादा व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज़्ड बनाते हैं. अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो एआई आपके पुराने फोटोज़, ईमेल और अन्य जानकारी को याद रखकर सवालों के जवाब देता है. अब जेमिनी का संभावित नया फीचर यानी "Your Day" इसी पर्सनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो सकता है.
"Your Day" फीचर क्या करेगा?
इस फीचर को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि सुबह उठते ही जेमिनी आपको एक कार्ड दिखाता है जिसमें दिन भर की जरूरी चीजें समेटी हों. इनमें महत्वपूर्ण ईमेल, मीटिंग की यादें, प्रोजेक्ट की हेडलाइन और पिछले साल के इसी दिन की यादें यानी मेमोरीज़ जैसी सभी चीजें एक ही जगह पर होंगी. लिहाजा, ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही जेमिनी ऐप खोलेंगे, आपको यह सबकुछ सामने मिल जाए या फिर सुबह नोटिफिकेशन के जरिए आपको सूचित किया जाएा कि आपका "Your Day" कार्ड तैयार है. हालांकि, इसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है.
यह फीचर गूगल की उस पुरानी Google Now वाली भावना को फिर से रियलिस्ट करने जैसा लगता है, लेकिन अब इसमें एआई की ताकत ज्यादा होगी. पर्सनल इंटेलिजेंस पूरी तरह ऑप्शनल है, यानी आप जितना डेटा शेयर करना चाहें उतना ही शेयर कर सकते हैं. प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है. अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो लोगों के लिए रोजमर्रा की लाइफ आसान हो सकती है.
गूगल के इन सभी नए और इनोवेटिव फीचर्स को देखने के बाद लगता है कि यह कंपनी अपने एआई चैट मॉडल जेमिनी को सिर्फ एक चैटबॉट ही नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे लेकर जाना चाहती है. फ्यूचर में जेमिनी पूरे दिनभर के लिए आपका स्मार्ट असिस्टेंट बन सकता है.