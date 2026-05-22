Gemini, CapCut के इमेज और वीडियो एडिटिंग टूल्स को करेगा होस्ट, लेकिन भारत में नहीं होगा पेश
भारत में CapCut पर बैन होने की वजह से, नया Gemini–CapCut एडिटिंग इंटीग्रेशन भारत में यूज़र्स के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है.
Published : May 22, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद: पॉपुलर वीडियो एडिटिंग एप्लिकेशन CapCut ने अनाउंस किया है कि वह Gemini के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ताकि यूज़र्स CapCut के क्रिएटिव और एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके सीधे Gemini ऐप के अंदर इमेज और वीडियो एडिट कर सकें.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, CapCut ने कहा कि, "जैसे-जैसे क्रिएटिव वर्कफ़्लो ज़्यादा कनेक्टेड और सीमलेस होते जा रहे हैं, हमारा मानना है कि क्रिएशन का भविष्य ज़्यादा बातचीत वाला, आसान और टूल्स और एक्सपीरियंस में समझदारी से इंटीग्रेटेड होगा."
CapCut ने न तो यह बताया है कि इंटरफ़ेस कैसा दिखेगा और न ही Gemini के ज़रिए यूज़र्स को किस लेवल की एडिटिंग कैपेबिलिटी मिलेंगी. इसके अलावा, इस फ़ीचर की कोई लॉन्च डेट नहीं बताई गई है. हालांकि, CapCut का कहना है कि यह 'बस शुरुआत है', जिससे Gemini यूज़र्स के लिए और ज़्यादा कोलेबोरेटिव फंक्शनैलिटीज़ का इशारा मिलता है.
CapCut is partnering with @GeminiApp .— CapCut (@capcutapp) May 21, 2026
Soon, users will be able to edit images and videos directly within the Gemini app using CapCut’s advanced creative and editing capabilities.
As creative workflows become more connected and seamless, we believe the future of creation will be… pic.twitter.com/vmbGi9PD4f
Google ने हाल ही में Canva, Instacart और OpenTable जैसे कई प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि उन्हें Gemini के अंदर होस्ट किया जा सके. CapCut इंटीग्रेशन इसी कोशिश का हिस्सा लगता है, जिससे Google के AI चैटबॉट को OpenAI के ChatGPT से मुकाबला करने में मदद मिलेगी, जो पहले से ही कई प्लेटफॉर्म होस्ट करता है.
खास बात यह है कि CapCut खुद पिछले साल से AI एडिटिंग फीचर्स होस्ट कर रहा है और पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म पर Google के Nano Banana इमेज मॉडल और Veo वीडियो मॉडल होस्ट करता है, जिससे ऐप और वेब पर इसके यूज़र्स इमेज और वीडियो बना और एडिट कर सकते हैं.
यह पहली बार नहीं है जब CapCut को Google प्रोडक्ट में दिखाया जाएगा. पिछले साल, Google Photos के रीकैप में 'CapCut से एडिट करें' का एक शॉर्टकट था, जिससे यूज़र्स इमेज और वीडियो को खास Google Photos टेम्प्लेट के साथ ऐप में एक्सपोर्ट कर सकते थे. हालांकि, भारतीय यूज़र्स के लिए यह प्रॉम्प्ट नहीं था, क्योंकि CapCut एप्लिकेशन देश में हमेशा के लिए बैन है.
Gemini can now connect to even more apps, including @OpenTable, @Canva, and @Instacart.— Google Gemini (@GeminiApp) May 21, 2026
Whether you're booking a table at a restaurant, creating a flyer, or ordering groceries, Gemini doesn’t just find info, it helps you take action seamlessly with connected apps.
CapCut की मालिकी चीनी कंपनी ByteDance के पास है, जो TikTok की क्रिएटर भी है. 2020 में, भारत सरकार ने चीन के साथ बॉर्डर पर झड़पों के बाद नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की चिंताओं का हवाला देते हुए CapCut, TikTok और दर्जनों दूसरे चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था.
भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बताए जाने के बाद इन ऐप्स पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत रोक लगा दी गई थी. इसका मतलब यह है कि Gemini x CapCut पार्टनरशिप, जो CapCut टूल्स को Gemini के अंदर लाएगी, भारत में यूज़र्स के लिए काम नहीं कर सकती है.
देश में क्रिएटर्स को AI एडिटिंग टूल्स या CapCut के एडवांस्ड ट्रांज़िशन और मास्किंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए कहीं और देखना पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि इस एप्लिकेशन के लिए कई अल्टरनेटिव मौजूद हैं, जिनमें InShot, InVideo AI, और Canva शामिल हैं.