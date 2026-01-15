ETV Bharat / technology

Gemini में आया Personal Intelligence फीचर, अब Gmail और Photos से जुड़ेगा AI

अब Gemini सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि आपकी लाइफ समझकर हर सवाल का स्मार्ट और पर्सनल सॉल्यूशन भी देगा. ( Google )

हैदराबाद: आजकल किसी भी डिजिटल असिस्टेंट का काम सिर्फ अपने यूज़र्स के सवालों का जवाब देना ही नहीं रह गया है, बल्कि अब वो अपनी यूज़र्स को समझता भी है. आजकल एक अच्छा डिजिटल असिस्टेंट वही है, जो अपनी यूज़र्स को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है. इसी सोच के साथ गूगल ने जेमिनी में एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम Personal Intelligence with Connected Apps है. यह फीचर फिलहाल अमेरिका में बीटा वर्ज़न के तौर पर लॉन्च किया गया है और इसका मकसद जेमिनी को यूज़र्स के लिए ज्यादा पर्सनल, स्मार्ट और यूज़फुल बनाना है. इस नए फीचर के जरिए यूज़र जेमिनी को अपने कुछ गूगल ऐप्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे Gmail, Google Photos, YouTube और Search आदि. इसमें अच्छी बात यह है कि इसका पूरा कंट्रोल यूज़र के हाथ में रहता है. कौनसा ऐप जोड़ना है, कौन-सा नहीं, यह यूज़र्स खुद तय कर सकते हैं. एक टैप में कनेक्शन हो जाता है और जरूरत पड़ने पर यूज़र्स इसे कभी भी बंद कर सकते हैं. जेमिनी का पर्सनल इंटेलीजेंस पर्सनल इंटेलीजेंस की सबसे बड़ी ताकत अलग-अलग सोर्स से जानकारी को समझदारी से जोड़ना है. मान लीजिए आपको किसी पुराने ईमेल से कोई डिटेल चाहिए या फोटोज़ में सेव किसी पिक्चर की जानकारी निकालनी बै तो जेमिनी यह काम कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है. कई बार टेक्स्ट, फोटो या वीडियो तीनों को मिलाकर ऐसा जवाब देता है, जो बिल्कुल आपकी जरूरत के हिसाब से होता है.