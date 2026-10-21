Android Auto पर Gemini अब और स्मार्ट, पर्सनल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर होगा एक्सपीरियंस
Personal Intelligence की मदद से जेमिनी आपकी गाड़ी में Email Photo और Map की जानकारी खुद समझकर सही जवाब देता है बिना आपके समझाए.
Published : October 21, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक अच्छी ख़बर दी है. गूगल का एआई असिस्टेंट Gemini अब दुनिया भर के एंड्रॉयड ऑटो और गूगल बिल्ट-इन वाली कारों में उपलब्ध हो गया है. आप गाड़ी चलाते हुए आसानी से बात करके काम कर सकते हैं या नए आइडियाज़ सोच सकते हैं. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.
दरअसल, गूगल ने पर्सनल इंटेलिजेंस नाम की एक नई सुविधा शुरू की है. यह जेमिनी को और भी उपयोगी बनाती है. यह यूज़र से परमिशन लेने के बाद गूगल ऐप्स से जुड़ता है. इनमें वर्कस्पेस यानी जीमेल और गूगल कैलेंडर, गूगल फोटोज़, गूगल मैप्स, यूट्यूब और सर्च आदि सर्विस शामिल हैं. अब जेमिनी सिर्फ सवालों के साधारण जवाब नहीं देता, बल्कि वो आपकी निजी जानकारी को समझकर जवाब देता है.
Personal Intelligence is now rolling out for Gemini on Android Auto and in the coming months to cars with Google built-in, so you can get even better hands-free help on the road. With your permission, Personal Intelligence securely connects information from the Google apps you already use — like Gmail, Google Calendar, and Search — so you can make complex requests, get personalized recommendations, retrieve details from past conversations and more.— Google (@Google) October 20, 2026
इससे क्या और कैसे फायदे होंगे?
आइए इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझचे हैं. जेमिनी पर्सनल इंटेलिजेंस की मदद से आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हों तो पूछ सकते हैं कि मेरी फ्लाइट टाइम पर है या नहीं और किस गेट पर है. जेमिनी एक साथ दोनों सवालों का जवाब बता देता है. इस तरह की जानकारियों को अलग-अलग जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती.
इसके अलावा मान लीजिए कि आपको किसी अनजाने शहर में आपकी पसंद का वेज खाना चाहिए तो आप जेमिनी पर्सनल इंटेलिजेंस से बोल सकते हैं कि मेरे रास्ते में कोई इनडोर रेस्टोरेंट बताओ, जहां पर मेरे पसंद का खाना मिलता है. ऐसे में आपके सामने सिर्फ वेज इनडोर रेस्टोरेंट की डिटेल्स ही सामने आएंगी. ऐसे ही अगर आपको डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि डॉक्टर के पास ले चलो. आपको अपने डॉक्टर का पता याद रखने या उसे बताने की जरूरत नहीं है.
अगर आपने पिछले हफ्ते किसी फोटो में एक अच्छा कार वॉश सर्विस सेंटर देखा था, तो आज आपको अपनी कार वॉश करानी है तो आप बोलिए कि पिछले हफ्ते फोटो में जो कार वॉशिंग सेंटर था, उसका पता ढूंढकर वहां ले चलो. इसके लिए कैमरा रोल खोलने की जरूरत नहीं है. आप सुबह निकलते समय कह सकते हैं कि कल जिस कॉपी शॉप की बात हो रही थी, वहां ले चलो. जेमिनी खुद रास्ता ढूंढकर बता देगा.
प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है
यह सुविधा तभी चालू होती है, जब आप खुद परमिशन देते हैं और आप कभी भी जेमिनी सेटिंग्स में जाकर इसे बंद कर सकते हैं. गूगल बिल्ट-इन वाली कारों में पर्सनल जवाब तभी आते हैं, जब आपका फोन कार से जुड़ा हो. अगर आप पर्सनल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं ककते हैं तो भी कार में नेविगेशन, म्यूज़िक, कॉल और आम सवाल चलते रहते हैं, बस जवाब आपके हिसाब से नहीं होते.
पर्सनल इंटेलिजेंस अब से एंड्रॉयड ऑटो पर रोल आउट हो रहा है. यह फीचर गूगल बिल्ट-इन वाली कारों में आने वाले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है. अगर आपने जेमिनी ऐप में पहले से पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर चालू कर रखा है तो ये अपने-आप गाड़ी में भी आ जाएगा, नहीं तो आपको सेटिंग्स में जाकर सेट करना होगा. यह फीचर गाड़ी चलाते समय फोन को हाथ नहीं लगाने देती और आपके काम को आसान बना देती है.