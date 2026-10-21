ETV Bharat / technology

Android Auto पर Gemini अब और स्मार्ट, पर्सनल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर होगा एक्सपीरियंस

अब आप गाड़ी चलाते हुए आसानी से उड़ान का गेट या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं Gemini तुरंत बता देगा. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक अच्छी ख़बर दी है. गूगल का एआई असिस्टेंट Gemini अब दुनिया भर के एंड्रॉयड ऑटो और गूगल बिल्ट-इन वाली कारों में उपलब्ध हो गया है. आप गाड़ी चलाते हुए आसानी से बात करके काम कर सकते हैं या नए आइडियाज़ सोच सकते हैं. आइए हम आपको इस नए फीचर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, गूगल ने पर्सनल इंटेलिजेंस नाम की एक नई सुविधा शुरू की है. यह जेमिनी को और भी उपयोगी बनाती है. यह यूज़र से परमिशन लेने के बाद गूगल ऐप्स से जुड़ता है. इनमें वर्कस्पेस यानी जीमेल और गूगल कैलेंडर, गूगल फोटोज़, गूगल मैप्स, यूट्यूब और सर्च आदि सर्विस शामिल हैं. अब जेमिनी सिर्फ सवालों के साधारण जवाब नहीं देता, बल्कि वो आपकी निजी जानकारी को समझकर जवाब देता है.

इससे क्या और कैसे फायदे होंगे? आइए इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझचे हैं. जेमिनी पर्सनल इंटेलिजेंस की मदद से आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हों तो पूछ सकते हैं कि मेरी फ्लाइट टाइम पर है या नहीं और किस गेट पर है. जेमिनी एक साथ दोनों सवालों का जवाब बता देता है. इस तरह की जानकारियों को अलग-अलग जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा मान लीजिए कि आपको किसी अनजाने शहर में आपकी पसंद का वेज खाना चाहिए तो आप जेमिनी पर्सनल इंटेलिजेंस से बोल सकते हैं कि मेरे रास्ते में कोई इनडोर रेस्टोरेंट बताओ, जहां पर मेरे पसंद का खाना मिलता है. ऐसे में आपके सामने सिर्फ वेज इनडोर रेस्टोरेंट की डिटेल्स ही सामने आएंगी. ऐसे ही अगर आपको डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि डॉक्टर के पास ले चलो. आपको अपने डॉक्टर का पता याद रखने या उसे बताने की जरूरत नहीं है. कार ड्राइव करते वक्त जेमिनी पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर्स से करेगा आपकी मदद (Google)