Gemini Live अब याद रखेगा आपकी पुरानी बातें, जानें पूरी डिटेल्स
Google ने Gemini Live में मेमोरी फीचर जोड़ा है, जिससे असिस्टेंट अब पुरानी बातचीत की जानकारी याद रखकर यूज़र्स को बेहतर अनुभव दे सकेगा.
Published : June 20, 2026 at 3:23 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने अपने एआई असिस्टेंट जेमिनी लाइव (Gemini Live) में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे यूज़र्स को अब हर बार अपनी जानकारी दोबारा बतानी नहीं पड़ेगी. गूगल ने अब जेमिनी लाइव के वॉइस मोड में मेमोरी फीचर जोड़ दिया है, जिसकी मदद से असिस्टेंट पुरानी बातचीत की डिटेल्स याद रख सकेगा. इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कभी अपनी डाइट, परिवार, काम आदि से जुड़ी अपनी कोई भी बात जेमिनी लाइव से बताया था, तो अब जेमिनी उन बातों को कभी नहीं भूलेगा. लिहाजा, आपको भविष्य में अपनी बातों को दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगा.
अगर आप एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एआई चैटबॉट्स को बार-बार आपको अपनी चीजों की जानकारी देनी पड़ती है, उसके बाद वो आपके सवालों का जवाब दे पाता है. अब जेमिनी लाइव के साथ ऐसा नहीं होगा और इससे यूज़र्स का टाइम बचेगा.
इस अपडेट की जानकारी 9to5Google की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बताया गया कि गूगल के एक सपोर्ट पेज पर इस फीचर का ज़िक्र मिला है. सपोर्ट पेज के मुताबिक, जेमिनी लाइव को अब पुरानी चैट्स की मेमोरी के साथ-साथ कुछ चुनिंदा कनेक्टेड ऐप्स की जानकारी तक भी एक्सेस मिल गया है.
फिलहाल, यह फीचर सिर्फ अमेरिका में और इंग्लिश भाषा में ही उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि, गूगल जल्द ही इसे दूसरे देशों और अन्य भाषाओं में भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन अभी तक गूगल ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
टेक्स्ट और वॉइस मोड
दिलचस्प बात यह है कि जेमिनी के टेक्स्ट-बेस्ड चैट वर्ज़न में मेमोरी फीचर पहले से ही एक साल से ज़्यादा वक्त से मौजूद है, लेकिन लाइव यानी वॉइस मोड में यह सुविधा अभी तक नहीं थी. इससे एक अजीब सी स्थिति बन गई थी, जहां टाइप करके बात करने और बोलकर बात करने के एक्सपीरियंस में फर्क महसूस होता था. अब इस नए अपडेट ने उस फर्क को काफी हद तक खत्म कर दिया है.
रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉयड पर मौजूद पर्सनल इंटेलिजेंस सेटिंग्स पेज पर अब भी लाइव के लिए मेमोरी फीचर को "कमिंग सून" के तौर पर ही दिखाया जा रहा है, जबकि असल में यह कुछ यूज़र्स के लिए पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है. इससे साफ है कि यह फीचर एक साथ सबके लिए नहीं, बल्कि स्टेप-वाइज़ में रोलआउट किया जा रहा है.
ChatGPT के वॉइस मोड में यह सुविधा पहले से मौजूद थी, और अब Gemini Live भी उस कमी को पूरा करता दिख रहा है. अगर यह अपडेट पहले वाले मेमोरी रोलआउट पैटर्न को फॉलो करता है, तो आने वाले महीनों में इसका दायरा और भाषाएं दोनों बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है.