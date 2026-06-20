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Gemini Live अब याद रखेगा आपकी पुरानी बातें, जानें पूरी डिटेल्स

फिलहाल यह फीचर सिर्फ अमेरिका में इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है, बाकी जगह रोलआउट होना अभी बाकी है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने एआई असिस्टेंट जेमिनी लाइव (Gemini Live) में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे यूज़र्स को अब हर बार अपनी जानकारी दोबारा बतानी नहीं पड़ेगी. गूगल ने अब जेमिनी लाइव के वॉइस मोड में मेमोरी फीचर जोड़ दिया है, जिसकी मदद से असिस्टेंट पुरानी बातचीत की डिटेल्स याद रख सकेगा. इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कभी अपनी डाइट, परिवार, काम आदि से जुड़ी अपनी कोई भी बात जेमिनी लाइव से बताया था, तो अब जेमिनी उन बातों को कभी नहीं भूलेगा. लिहाजा, आपको भविष्य में अपनी बातों को दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगा.

अगर आप एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एआई चैटबॉट्स को बार-बार आपको अपनी चीजों की जानकारी देनी पड़ती है, उसके बाद वो आपके सवालों का जवाब दे पाता है. अब जेमिनी लाइव के साथ ऐसा नहीं होगा और इससे यूज़र्स का टाइम बचेगा.

इस अपडेट की जानकारी 9to5Google की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें बताया गया कि गूगल के एक सपोर्ट पेज पर इस फीचर का ज़िक्र मिला है. सपोर्ट पेज के मुताबिक, जेमिनी लाइव को अब पुरानी चैट्स की मेमोरी के साथ-साथ कुछ चुनिंदा कनेक्टेड ऐप्स की जानकारी तक भी एक्सेस मिल गया है.

फिलहाल, यह फीचर सिर्फ अमेरिका में और इंग्लिश भाषा में ही उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि, गूगल जल्द ही इसे दूसरे देशों और अन्य भाषाओं में भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन अभी तक गूगल ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.