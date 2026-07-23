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Google Gemini ऐप ने पार किए 950 मिलियन मंथली यूजर्स, डेली यूजर्स भी हुए तीन गुना

गूगल का AI Mode सर्च फीचर ग्लोबली एक बिलियन यूजर्स पार कर चुका है, जिससे वेबसाइट्स को भी ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है. ( Google )

हैदराबाद: गूगल के एआई चैटबॉट ऐप जेमिनी ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक, जेमिनी ऐप के मंथली यूज़र्स की संख्या अब 950 मिलियन एक्टिव यूज़र्स तक पहुंच चुकी है. पिछले एक साल में डेली एक्टिव यूज़र्स की संख्या तीन गुना बढ़ी है. 22 जुलाई 2026 को हुई Alphabet की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉल इस जानकारी को बताया गया है. Daily Brief और Gemini Spark गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तेज ग्रोथ के पीछे Daily Brief और पर्सनलाइज्ड Gemini Spark असिस्टेंट जैसे नए AI-पावर्ड फीचर्स का रोल रहा है. Gemini Spark को फिलहाल अमेरिका समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा गूगल के एआई-पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है. पिचाई ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में इसके बड़े स्तर पर रोलआउट होने के बाद से एआई मोड ग्लोबली एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर चुका है और यह फीचर हर हफ्ते वेबसाइट्स को अरबों क्लिक भेज रहा है. नए एआई मॉडल्स में भी तेज ग्रोथ