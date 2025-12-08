ETV Bharat / technology

Gemini 3 Deep Think क्या है, कैसे काम करता है और कैसा होगा यूज़र्स का नया अनुभव

Google ने अपने AI Gemini में Deep Think फीचर जोड़ दिया है, जिससे अब जवाब पहले सोचकर और ज्यादा समझदारी से मिलेंगे.

With the Gemini 3 Deep Think feature, Google's AI now thinks deeply about the question first and then gives a more accurate answer.
Gemini 3 Deep Think फीचर के साथ Google का AI अब पहले सवाल पर गहराई से सोचता है और फिर ज्यादा सटीक जवाब देता है. (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: गूगल अपनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी को लगातार अपडेट कर रहा है. इसकी कड़ी में उनका नया और एक बड़ा अपग्रेड Gemini 3 Deep Think है. यह गूगल के एआई चैट मॉडल का एक ऐसा फीचर है, जो यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि ऐसा फीचर है जो AI को सोचने, समझने और जवाब देने में ज्यादा स्मार्ट बनाता है.

अब तक जब भी हम किसी एआई से सवाल पूछते थे, तो वह जल्दबाजी में जवाब देता था, लेकिन जेमिनी का नया Deep Think मोड में AI पहले सवाल को गहराई से समझता है, उसके अलग-अलग पहलुओं पर सोचता है, फिर जाकर जवाब देता है. यानी अब जवाब सिर्फ तेज नहीं, बल्कि ज्यादा सोच-समझकर मिलेगा.

Deep Think मोड असल में करता क्या है

Deep Think मोड AI को ज्यादा टाइम देता है ताकि वह हर एंगल से सवाल को एनालाइज कर सके. यह नीचे बताए गए कामों में अब AI ज्यादा सही और डिटेल में जवाब देगा:

  • कठिन मैथ्स सवाल
  • ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग वाले टास्क
  • कोडिंग प्रॉब्लम
  • प्लानिंग और स्ट्रेटेजी

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो स्टूडेंट हैं, डेवलपर हैं या फिर प्रोफेशनल लेवल पर AI का इस्तेमाल करते हैं.

Gemini 3 Deep Think: कहां मिलेगा और कैसे यूज करें

  • Gemini 3 Deep Think को फिलहाल Google AI Studio और Gemini Advanced यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है.
  • इस मतलब यह है कि फीचर अभी फ्री वर्जन में पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है.
  • इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को Gemini का हाई टियर प्लान लेना होगा.
  • यूजर को बस मोड सेलेक्शन में जाकर Deep Think को ऑन करना होगा और फिर AI सवाल पर ज्यादा गहराई से सोचकर जवाब देगा.

Deep Think और साधारण Gemini में फर्क

पॉइंटसाधारण GeminiGemini Deep Think
जवाब की स्पीड तेजतेजथोड़ा स्लो
सोचने की गहराईनॉर्मलबहुत गहरी
कठिन सवालों की समझलिमिटेडएडवांस लेवल
कोडिंग और लॉजिकठीक-ठाककाफी बेहतर

क्या कोई रिस्क या लिमिट भी है

Google का कहना है कि Deep Think मोड ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसमें सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया गया है. यह फीचर गलत जानकारी, खतरनाक जवाब या गलत गाइडेंस देने से बचने के लिए एक्स्ट्रा फिल्टर्स के साथ काम करता है. हालांकि, क्योंकि यह ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, इसलिए इसका जवाब आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है.

आम यूजर को इससे क्या फायदा मिलेगा

  • अब AI सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि
  • समस्या को समझेगा
  • उसके पीछे का लॉजिक देखेगा
  • और फिर एक समझदार जवाब देगा

इसका मतलब है कि अब Gemini सिर्फ एक चैटबॉटनहीं, बल्कि एक तरह का डिजिटल थिंकर बन चुका है.

