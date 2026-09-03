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Gemini 3.8, Claude Fable 5.1 और Astra: जानें इन तीनों नए AI मॉडल्स की खास बातें

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित एक्सेस और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये मॉडल आम उपयोगकर्ताओं और विशेषज्ञों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं. ( Image Credit: Getty Images )

इसका साइबर वर्ज़न खासतौर पर सुरक्षा के लिए बनाया गया है. यह सॉफ्टवेयर में कमजोरियां ढूंढता है और उन्हें ठीक करने के लिए पैच भी बना सकता है. साइबरजिम बेंचमार्क पर 3.8 Flash Cyber ने फ्रंटियर-लेवल परफॉर्मेंस की है. बीस अलग-अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं वाले टेस्ट में इसकी सफलता का रेट 70% से ज्यादा रहा. क्रोम सिक्योरिटी टीम ने पाया कि यह दूसरे बड़े मॉडल्स से 2.6 गुना ज्यादा सही पैच बनाता है. गूगल इसे फेयरविंड प्रोग्राम के जरिए भरोसेमंद डिफेंडर्स को दे रहा है. यह आम यूजर्स और एंटरप्राइज के लिए फ्लैश वर्जन उपलब्ध है.

Gemini 3.8 Flash लंबे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को खुद से पूरा कर सकता है. गूगल के द्वारा दिखाई गई बेंचमार्क में यह कई बड़े और महंगे मॉडल्स से बेहतर साबित हुआ है. फाइनेंस और लीगल जैसे सेक्टर्स में भी इसका स्कोर अच्छा आया है. ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम वेरिफाइड पर इसका स्कोर 54.9% रहा. यह मॉडल ज्यादा मेहन करता है. मुश्किल कामों में अतिरिक्त कदम उठाता है और टूल्स को बार-बार इस्तेमाल करता है.

Gemini 3.8 Flash, 3.7 Flash के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है और अक्सर ज़्यादा कीमत वाले फ्रंटियर मॉडल के बराबर परफॉर्मेंस तक पहुँच जाता है. (Google)

गूगल ने Gemini 3.8 Flash और उसका साइबर वर्ज़न लॉन्च किया है. यह मॉडल अपने पिछले यानी 3.7 Flash की तुलना में काफी बेहतर बताया जा रहा है. कोडिंग, लंबे कामों को खुद चलाने और मुश्किल सोच-विचार करने से जैसे कामों में गूगल का यह मॉडल काफी आगे निकल चुका है. इसकी कीमत भी वही रखी गई है - इनपुट टोकन पर 0.75 डॉलर प्रति मिलियन और आउटपुट पर 3.75 डॉलर प्रति मिलियन, लेकिन यह कीमत दिसंबर 2026 तक ही लागू रहेगी.

गूगल, एंथ्रोपिक और चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई जैसी एआई कंपनियां लगातार एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है. सितंबर 2026 की शुरुआत में ही तीनों ने अपने नए मॉडल्स पेश किए हैं. आइए हम आपको इन तीनों कंपनियों नए मॉडल्स के बारे में आसान शब्दों में जानकारी देते हैं.

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है. लगभग हर हफ्ते कोई न कोई बड़ी एआई कंपनी अपना नया मॉडल लॉन्च कर रही है. ये मॉडल कंप्यूटर और सिस्टम को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने में मदद करते हैं. ये एआई मॉडल्स कोड लिखते हैं, समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं और साइबर सुरक्षा जैसी गंभीर कामों में भी मदद करते हैं.

कमज़ोरियों (vulnerabilities) का पता लगाने के लिए इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर, CyberGym और Gemini 3.8 Flash Cyber ​​खुद से कमज़ोरियों का पता लगाने में बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिखाते हैं. (Google)

Anthropic Claude Fable 5.1 और Mythos 5.1

एंथ्रोपिक ने क्लॉड फेबल 5.1 और मिथोस 5.1 को लॉन्च किया है. ये दोनों असल में एक ही मॉडल हैं, लेकिन दोनों का सिक्योरिटी लेवल अलग है. फेबल सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन Mythos 5.1 का इस्तेमाल सिर्फ भरोसेमंद लोग ही कर सकते हैं, खासकर साइबर सिक्योरिटी और लाइफ साइंसेज जैसे गंभीर और विशेष कामों के लिए.

इसकी कीमत में अच्छी-खासी कमी आई है. सामान्य कामों के मामले में यह मॉडल करीब 25% सस्ता पड़ेगा. एजेंटिक यानी खुद से लंबे काम करने वाले टास्क में भी 45% तक की बजत हो सकती है. डेटा प्राइवेसी के लिए भी नया सिस्टम बनाया गया है, जिसमें डेटा ग्राहक के अपने क्लाउड में रहता है.

Terminal-Bench-Science 0.1: हर मॉडल के लिए स्टैंडर्ड एरर ±3.5–4.5 पॉइंट्स है। पब्लिक लीडरबोर्ड (3 ट्रायल/टास्क, Claude Code हार्नेस) में Claude Opus 5 का स्कोर 30.0% और Claude Fable 5 का स्कोर 21.4% बताया गया है; हमारे सेटअप में ये स्कोर क्रमशः 29.0% और 24.7% आए हैं, जो दोनों ही नॉइज़ (सामान्य उतार-चढ़ाव) की सीमा के भीतर हैं. (Anthropic)

इस मॉडल का परफॉर्मेंस भी कई मामलों में काफी आगे है. कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, साइंटिफिक रिसर्च बेंचमार्क पर 52.6% स्कोर आया, जबकि पुराना Fable 5 सिर्फ 24.7% स्कोर करता था. टर्मिनल बेंच पर 55.8% और Mythos के साथ इसका स्कोर 60.9% आया. यह नॉलेज वर्क, कंप्यूटर यूज और मल्टीडिसिप्लिनरी रीजनिंग में भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ पाया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, कई कंपनियों ने इसे टेस्ट किया. कुछ ने बताया कि यह सालों से अनसुलक्षी क्रैश प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेता है, तो कुछ ने कहा कि यह घंटों तक बिना रुके काम करता रहता है और अच्छे रिजल्ट्स भी देता है. इसने राइटिंग और लंबे कामों में भी काफी सुधार किया है.

Fable 5.1 का मूल्यांकन उसके प्रोडक्शन सेफ़गार्ड्स (सुरक्षा उपायों) के साथ किया गया। जिन टास्क में इन सेफ़गार्ड्स ने दखल दिया, उनमें Fable 5.1 और Fable 5 को OSWorld 2.0 पर ज़ीरो स्कोर मिला, और Fable 5 को AutomationBench पर ज़ीरो स्कोर मिला। हमारे सेफ़गार्ड्स के अन्य सभी दखलों में, साइबरसिक्योरिटी टास्क Claude Opus 4.8 ने पूरे किए और बायोलॉजी टास्क Claude Opus 5 ने पूरे किए। इससे संभवतः इन बेंचमार्क पर Fable 5.1 और Fable 5 की परफ़ॉर्मेंस कम हो जाती है। (Anthropic)

OpenAI Astra Model

ओपनएआई ने एस्ट्रा मॉडल के बारे में अपडेट दिया है. कंपनी का कहना है कि यह एआई मॉडल साइबर सुरक्षा की क्रिटिकल लिमिटेशन को भी पार कर चुका है. यह सही टूल्स और एक्सेस के साथ पहले से अनजान कमजोरियों को ढूंढ सकता है और इंसानों के लगातार गाइडेंस के बिना भी उनका फायदा उठाने के तरीके भी बना सकता है. यह ओपनएआई का पहला ऐसा मॉडल है, जो इस लेवल के बड़े और मुश्किल टास्क को भी कर सकता है.

इस वजह से इसे रिलीज़ करने में देरी हो गई. सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है. मॉडल को नुकसान पहुंचाने वाले रिक्वेस्ट को मना करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी गई है. मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो गलत स्टेप्स को तुरंत रोक सके. एडवांस्ड साइबर क्षमताएं शुरू से सिर्फ चुनिंदा टेस्टर्स और डिफेंसिव यूज़ के लिए उपलब्ध होंगी. बेंचमार्क में यह पुराने मॉडल्स से काफी आगे निकल गया है. कंपनी के मुताबिक, एक टेस्ट में इसने 100% स्कोर किया और कुछ नए जीरो-डे वल्नरेबिलिटी को भी ढूंढ निकाला.

तीनों मॉडल्स के मुख्य पॉइंट्स

तीनों कंपनियां कोडिंग और एजेंटिक कामों में तेज सुधार ला रही हैं.

साइबर सुरक्षा अब मुख्य फोकस बन गई है.

कमजोरियां ढूंढना और पैच बनाना आसान हो रहा है.

कीमत कम हो रही है और वैल्यू बढ़ रही है.

सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्तर के एक्सेस दिए जा रहे हैं.

रियल वर्ल्ड में कंपनियां पहले से इन मॉडलों का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं.

कंपनी मॉडल नाम खासियत उपलब्धता Google Gemini 3.8 Flash/ Cyber कोडिंग + साइबर सुरक्षा आम + भरोसेमंद डिफेंडर्स Anthropic Claude Fable 5.1/Mythos 5.1 कोडिंग + रिसर्च + सस्ता आम + सीमित एक्सेस OpenAI Astra क्रिटिकल साइबर क्षमता जल्द, सीमित एडवांस्ड यूज

दुनिया की इन तीन बड़ी एआई कंपनियों के ये तीन नए एआई मॉडल्स लॉन्च दिखाते हैं कि एआई अब सिर्फ चैट करने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि यह कोडिंग करने, रिसर्च करने और सिस्टम को साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने में असली मददगार भी बनता जा रहा है.