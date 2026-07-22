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Garmin ने लॉन्च किया स्क्रीनलेस CIRQA Smart Band, जानें इसकी खास बातें

यह बैंड 10 दिन की बैटरी लाइफ, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे एडवांस्ड हेल्थ फीचर्स के साथ आता है. ( Image Credit: Garmin )

हैदराबाद: गार्मिन (Garmin) ने स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर सेगमेंट में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपना पहला स्क्रीन-फ्री बैंड CIRQA Smart Band लॉन्च किया है, जो एक्टिविटी ट्रैकिंग के साथ-साथ लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा देता है. यह डिवाइस दिखने में Whoop जैसा है, लेकिन गूगल के हाल में लॉन्च हुए Fitbit Air की तरह इसके लिए भी कोर हेल्थ और फिटनेस फीचर्स के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. कीमत और उपलब्धता Garmin CIRQA Smart Band की कीमत 199.99 डॉलर रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 19,000 रुपये के बराबर बैठती है. फिलहाल, यह इस स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर को सिर्फ अमेरिका में ही उपलब्ध कराया गया है और वहां पर लोग इसे गार्मिन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं. भारत में इसकी एंट्री को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि गार्मिन का भारतीय वियरेबल मार्केट में पहले से मजबूत प्रजेंस हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि CIRQA Smart Band जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है. Garmin CIRQA Smart Band (Garmin) भारच में फेसलेस ट्रैकर सेगमेंट पहले से ही तेजी से भरता जा रहा है. Whoop भारत में उपलब्ध इकलौता फेसलेस ट्रैकर है, जबकि Amazfit Helio Strap का स्टॉक सीमित बना हुआ है. वहीं, Noise का REP Band पहले ही भारत में लॉन्च हो चुका है और इसकी सिस्टर ब्रांड Luna भी इस सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Fitbit Air जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है. ऐसे में अगर Garmin CIRQA भी भारत आता है, तो स्क्रीन-लेस फिटनेस ट्रैकर सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा.