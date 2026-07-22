Garmin ने लॉन्च किया स्क्रीनलेस CIRQA Smart Band, जानें इसकी खास बातें
Garmin ने पहला स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर CIRQA Smart Band लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 199.99 डॉलर है और यह बिना सब्सक्रिप्शन के काम करता है.
Published : July 22, 2026 at 3:15 PM IST
हैदराबाद: गार्मिन (Garmin) ने स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर सेगमेंट में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपना पहला स्क्रीन-फ्री बैंड CIRQA Smart Band लॉन्च किया है, जो एक्टिविटी ट्रैकिंग के साथ-साथ लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा देता है. यह डिवाइस दिखने में Whoop जैसा है, लेकिन गूगल के हाल में लॉन्च हुए Fitbit Air की तरह इसके लिए भी कोर हेल्थ और फिटनेस फीचर्स के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है.
कीमत और उपलब्धता
Garmin CIRQA Smart Band की कीमत 199.99 डॉलर रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 19,000 रुपये के बराबर बैठती है. फिलहाल, यह इस स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर को सिर्फ अमेरिका में ही उपलब्ध कराया गया है और वहां पर लोग इसे गार्मिन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं. भारत में इसकी एंट्री को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि गार्मिन का भारतीय वियरेबल मार्केट में पहले से मजबूत प्रजेंस हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि CIRQA Smart Band जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है.
भारच में फेसलेस ट्रैकर सेगमेंट पहले से ही तेजी से भरता जा रहा है. Whoop भारत में उपलब्ध इकलौता फेसलेस ट्रैकर है, जबकि Amazfit Helio Strap का स्टॉक सीमित बना हुआ है. वहीं, Noise का REP Band पहले ही भारत में लॉन्च हो चुका है और इसकी सिस्टर ब्रांड Luna भी इस सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Fitbit Air जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है. ऐसे में अगर Garmin CIRQA भी भारत आता है, तो स्क्रीन-लेस फिटनेस ट्रैकर सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा.
डिज़ाइन और खासियतें
Garmin CIRQA Smart Band एक फैब्रिक बैंड के साथ आता है, जिसमें ट्रैकर छिपा हुआ होता है. इसे कलाई के अलावा ऊपरी बांह पर भी पहना जा सकता है. इस डिवाइस को Citron Gray, Mauve, French Gray, Dark Olive, Captain Blue, French Blue और Black समेत कई कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, इसलिए इसके सभी हेल्थ डेटा को सिर्फ Garmin Connect ऐप के जरिए ही देख सकते हैं, जहां यूज़र्स डिटेक्ट हुए वर्कआउट्स को रिव्यू और एडिट भी कर सकते हैं. यह जिम, रनिंग, स्विमिंग और साइकलिंग समेत कई एक्टिविटी प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता है. इसके अलावा ट्रेनिंग प्लानिंग और मेट्रिक्स एनालिसिस के फीचर्स भी देता है.
हेल्थ ट्रैकिंग और सेंसर्स
CIRQA में कई राइस्ट-बेस्ड हेल्थ सेंसर्स दिए गए हैं, जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बॉडी बैटरी एनर्जी ट्रैकिंग, पल्स ऑक्स, स्ट्रेस ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स देते हैं. स्लीप ट्रैकिंग में स्लीप स्टेज, स्लीप स्कोर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, रेस्पिरेशन और नैप डिटेक्शन जैसी डिटेल्स शामिल हैं. यह डिवाइस मेंस्ट्रुअल साइकल और प्रेगनेंसी ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करता है.
इस बैंड में 80 से ज्यादा एक्टिविटीज़ के लिए मैनुअल ट्रैकिंग का सपोर्ट है, जिनमें रनिंग, वॉकिंग और योगा शामिल है. इसके अलावा यह ट्रेनिंग रेडीनेस, HRV स्टेटस, VO2 मैक्स, ट्रेनिंग स्टेटस, वर्कआउट बेनिफिट और रिकवरी टाइम जैसे एडवांस्ड फिटनेस इनसाइट्स भी देता है. आउटडोर वर्कआउट के लिए यह कनेक्टेड GPS और LiveTrack फीचर को सपोर्ट करता है, जिससे कंपैटिबल एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइसेज के साथ रियल-टाइम लोकेशन शेयर की जा सकती है. ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि गार्मिन इस स्क्रीनलेस बैंड को भारत सहित दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में कब उतारता है. खासकर जब Whoop, Noise और Amazfit जैसे ब्रांड्स पहले से ही इस सेगमेंट में मजबूती से मौजूद हैं.