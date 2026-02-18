ETV Bharat / technology

Galgotias University ने देसी बताकर पेश कर दिया चाइनीज़ रोबोटिक डॉग, सरकार ने लिया एक्शन

AI समिट में देसी इनोवेशन के नाम पर चीनी रोबोट दिखाने से टेक इकोसिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं. ( Image Credit: ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत की राजधानी नई दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 का आयोजन किया गया है. यह देश का सबसे बड़ा एआई समिट है, जिसपर पूरी दुनिया की नज़र है और दुनिया भर के कई बड़े-बड़े टेक दिग्गज इस समिट में शामिल होने के लिए आए हैं. हालांकि, भारत का यह एआई समिट एक बड़े विवाद के घेरे में आ गया है और उसका कारण दिल्ली एनसीआर में मौजूद गलगोटियास यूनिवर्सिटी है. गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में एक रोबोटिक डॉग पेश किया और काफी सुर्खियां बटौरी, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोबोटिक डॉग चीन का है. इस पर भारत सरकार ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी पर गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, समिट के एक्सपो एरिया में यूनिवर्सिटी द्वारा दिखाए गए रोबोटिक डॉग को भारतीय इनोवेशन के तौर पर पेश किया गया था, जबकि वह असल में एक कमर्शियल चीनी प्रोडक्ट निकला. सरकार ने लिया एक्शन सूत्रों का कहना है कि इस मामले को "misrepresentation" यानी भ्रम फैलने वाला पेशकश माना गया है. इसके बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो से तुरंत हटने के निर्देश दिए गए और एक शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया. सूत्रों ने इसे सरकार और समिट दोनों के लिए शर्मिंदगी बताया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को Galgotias University ने समिट में 'Orion' नाम का रोबोटिक डॉग पेश किया. इसे यूनिवर्सिटी के 350 करोड़ रुपये के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया और 'आकांक्षी भारत' का प्रतीक कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही पहचान लिया कि यह रोबोट असल में Unitree Go2 है, जिसे चीनी कंपनी Unitree Robotics बनाती है. यह रोबोट ऑनलाइन करीब 2-3 लाख रुपये में उपलब्ध है.