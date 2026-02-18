ETV Bharat / technology

Galgotias University ने देसी बताकर पेश कर दिया चाइनीज़ रोबोटिक डॉग, सरकार ने लिया एक्शन

India AI Impact Summit 2026 में Galgotias University द्वारा चीनी रोबोट दिखाने पर सरकार ने कार्रवाई की और टेक ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हुए.

The display of Chinese robots in the name of indigenous innovation at the AI ​​Summit raised questions about the credibility of the tech ecosystem.
AI समिट में देसी इनोवेशन के नाम पर चीनी रोबोट दिखाने से टेक इकोसिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं. (Image Credit: ETV Bharat)
Published : February 18, 2026 at 4:57 PM IST

नई दिल्ली: भारत की राजधानी नई दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 का आयोजन किया गया है. यह देश का सबसे बड़ा एआई समिट है, जिसपर पूरी दुनिया की नज़र है और दुनिया भर के कई बड़े-बड़े टेक दिग्गज इस समिट में शामिल होने के लिए आए हैं. हालांकि, भारत का यह एआई समिट एक बड़े विवाद के घेरे में आ गया है और उसका कारण दिल्ली एनसीआर में मौजूद गलगोटियास यूनिवर्सिटी है.

गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में एक रोबोटिक डॉग पेश किया और काफी सुर्खियां बटौरी, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोबोटिक डॉग चीन का है. इस पर भारत सरकार ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी पर गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, समिट के एक्सपो एरिया में यूनिवर्सिटी द्वारा दिखाए गए रोबोटिक डॉग को भारतीय इनोवेशन के तौर पर पेश किया गया था, जबकि वह असल में एक कमर्शियल चीनी प्रोडक्ट निकला.

सरकार ने लिया एक्शन

सूत्रों का कहना है कि इस मामले को "misrepresentation" यानी भ्रम फैलने वाला पेशकश माना गया है. इसके बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो से तुरंत हटने के निर्देश दिए गए और एक शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया. सूत्रों ने इसे सरकार और समिट दोनों के लिए शर्मिंदगी बताया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मंगलवार को Galgotias University ने समिट में 'Orion' नाम का रोबोटिक डॉग पेश किया. इसे यूनिवर्सिटी के 350 करोड़ रुपये के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बताया गया और 'आकांक्षी भारत' का प्रतीक कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही पहचान लिया कि यह रोबोट असल में Unitree Go2 है, जिसे चीनी कंपनी Unitree Robotics बनाती है. यह रोबोट ऑनलाइन करीब 2-3 लाख रुपये में उपलब्ध है.

यूनिवर्सिटी ने दी सफाई

इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या एक रेडीमेड विदेशी प्रोडक्ट को देसी इनोवेशन बताकर पेश किया गया.बढ़ते विवाद के बीच यूनिवर्सिटी ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर सफाई जारी की. बयान में कहा गया, "हमने कभी यह दावा नहीं किया कि इस रोबोटिक डॉग को Galgotias University ने बनाया है. यह रोबोट छात्रों को AI प्रोग्रामिंग और रियल-वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स सिखाने के लिए खरीदा गया है."

यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि यह मशीन "classroom in motion" की तरह है, जहां छात्र इसकी सीमाएं समझते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बताया कि उनका मकसद छात्रों को ग्लोबल टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है, ताकि वो भविष्य में भारत में ही ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें.

गलगोटियास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया से कहा, "यह विवाद सही तरह से बात न रख पाने की वजह से हुआ. हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने रोबोट बनाया है. इसे छात्रों को प्रेरित करने के लिए लाया गया था." वहीं रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौर ने कहा कि 'डेवलप'और 'डेवलपमेंट' शब्दों को लेकर भ्रम पैदा हुआ.

विवाद ने लिया राजनीतिक रंग

इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समिट को "disorganised PR spectacle यानी बिना प्लानिंग का PR" शो बताया. वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने सरकार और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विणी वैष्णव की चुप्पी पर सवाल उठाए. उन्होंने सरकारी चैनल डीडी न्यूज़ पर भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने का आरोप लगाया. कुल मिलाकर, यह मामला भारत के एआई इवेंट्स में टेक्नोलॉजी के सोर्स, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
INDIA AI IMPACT SUMMIT
UNITREE GO2 ROBOT DOG
CHINESE ROBOT INDIA AI SUMMIT
GALGOTIAS UNIVERSITY AI CONTROVERSY

संपादक की पसंद

