ETV Bharat / technology

एक्सप्रेस-वे पर 120 किमी/घंटा से ज्यादा की स्पीड पर भी नहीं कटेगा चालान, मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के लिए चालान काटने से पहले, तय गति सीमा से 20 प्रतिशत ज्यादा की छूट दी जानी चाहिए.

सामाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, गडकरी ने कहा कि, "कुछ लोगों को तेज रफ्तार के कारण नोटिस मिल रहे हैं. मैंने निर्देश दिया है कि 120 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि, "120 किमी प्रति घंटे से ऊपर भी, अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से 20 प्रतिशत ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है, तो उसे जाने दें. अगर कोई इससे भी तेज गाड़ी चलाता है, तब चालान काटें." बता दें कि गडकरी ने यह जानकारी 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' (CII) की 'भारत के भविष्य के राजमार्गों' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में की. अगर इसे 120 किमी/घंटा की स्पीड लिमिट पर लागू किया जाए, तो प्रस्तावित मार्जिन के हिसाब से 144 किमी/घंटा की गति पर चालान कटेगा. गडकरी के इन निर्देशों का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता है कि तय गति सीमाओं में कोई बदलाव किया गया है. वाहन चालकों को तब तक निर्धारित गति सीमाओं का ही पालन करना चाहिए, जब तक कि कोई औपचारिक नियम या अधिसूचना इसके विपरीत न आए. नितिन गडकरी ने खराब राजमार्ग गुणवत्ता को लेकर ठेकेदारों को चेतावनी

इसके अलावा, नितिन गडकरी ने खराब गुणवत्ता वाले राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और सलाहकारों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, "उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है. हर एक गड्ढे का हिसाब लिया जाएगा."