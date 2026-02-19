ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki e-Vitara की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा, जानें क्या है शुरुआती कीमत

Maruti Suzuki ने अपनी Maruti e-Vitara इलेक्ट्रिक कार की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये है.

Maruti Suzuki e-Vitara
Maruti Suzuki e-Vitara की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा (फोटो - Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 11:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara की बेस BaaS कीमतों का खुलासा किया था, लेकिन अब कंपनी ने इस कार की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा कर दिया है.

कंपनी ने नई Maruti Suzuki e-Vitara को 15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह तीन ट्रिम में दो बैटरी पैक के साथ उतारी गई है. इसके बेस Delta ट्रिम में सिर्फ़ छोटी 49kWh बैटरी मिलती है, जबकि Alpha और Zeta ट्रिम में बड़ी 61kWh बैटरी मिलती है.

कंपनी ने Maruti e-Vitara को बैटरी-एज़-ए-सर्विस के साथ भी पेश किया है, जहां ग्राहक प्रति km इस्तेमाल के आधार पर बैटरी पर किराया देते हैं. इसके छोटे बैटरी पैक के लिए किराया 3.99 रुपये प्रति km है, जबकि बड़े बैटरी पैक के लिए यह 4.39 रुपये प्रति km है. कार निर्माता कंपनी मुफ़्त इंस्टॉलेशन के साथ एक कॉम्प्लिमेंट्री 7.4kW AC चार्जर दे रही है.

Maruti e-Vitara की वारंटी
Maruti Suzuki इस कार के बैटरी पैक पर 8-साल/1,60,000km की वारंटी और गाड़ी पर 3-साल की वारंटी भी दे रही है. इसके अलावा, कार पर 5-साल की एक्सटेंडेड वारंटी एक्स्ट्रा कीमत पर ली जा सकती है. Maruti Suzuki e-Vitara एक एश्योर्ड बायबैक प्लान के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें 3-साल/45,000km प्लान पर 60 प्रतिशत बायबैक वैल्यू और 4-साल/60,000km प्लान पर 50 प्रतिशत बायबैक वैल्यू है.

Maruti e Vitara का पावरट्रेन और रेंज
Maruti ने अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को दो बैटरी ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें 49kWh वेरिएंट है, जो 144hp की पावर देता है और इसकी ARAI-रेटेड रेंज 440km तक है, वहीं इसका दूसरा बैटरी पैक 61kWh वर्जन है, जिसकी मोटर 174hp की पावर और 543km रेंज देता है.

हालांकि दोनों का टॉर्क आउटपुट एक जैसा 189Nm का है, और ये स्टैंडर्ड तौर पर FWD लेआउट के साथ आते हैं. कंपनी का दावा है कि 7.4kW चार्जर का इस्तेमाल करके 10 से 80 प्रतिशत तक टॉप-अप करने में 49kWh वेरिएंट को 6.5 घंटे और 61kWh बैटरी पैक वर्शन को 9 घंटे लगते हैं.

Maruti e Vitara की कीमत और प्रतिद्वंद्वी
कंपनी ने Maruti e-Vitara की पूरी कीमत की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही Maruti ने तेज़ी से बढ़ते मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एंट्री कर ली है. हालांकि, यह सेगमेंट को उतना कम नहीं करती जितनी इंडस्ट्री को उम्मीद थी.

Maruti e Vitara के वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)Baas कीमत (एक्स-शोरूम+बैटरी रेंटल)
Delta15.99 लाख रुपये10.99 लाख रुपये + 3.99 रुपये प्रति किमी
Zeta17.49 लाख रुपये11.99 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी
Alpha19.79 लाख रुपये14.29 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी
Alpha dual-tone20.01 लाख रुपये14.51 लाख रुपये + 4.39 रुपये प्रति किमी

उदाहरण के लिए, यह VinFast VF6 (17.29 लाख – 19.19 लाख रुपये) और MG Windsor EV (14 लाख – 18.50 लाख रुपये) जैसी गाड़ियों से ज़्यादा महंगी है, लेकिन यह Hyundai Creta Electric (18.02 लाख – 24.70 लाख रुपये) और Mahindra BE 6 (18.90 लाख – 27.65 लाख रुपये) से ज़्यादा सस्ती है.

Maruti e Vitara की डिलीवरी टाइमलाइन
Maruti Suzuki ने e-Vitara की डिलीवरी पहले ही शुरू कर दी है, लेकिन कम से कम जुलाई तक, शुरुआती कुछ महीनों में इसकी डिलीवरी में रुकावट आने की संभावना है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कंपनी को घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के बीच प्रोडक्शन कैपेसिटी को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर में Maruti e-Vitara के लिए भारत ही अकेला मैन्युफैक्चरिंग बेस है.

इसका प्रोडक्शन गुजरात की उसी फैसिलिटी में, Maruti Suzuki Fronx जैसे दूसरे पॉपुलर मॉडल भी बनाती है, जिससे कैपेसिटी पर और भी लिमिटेशन आ गई है. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह घरेलू सेल्स और एक्सपोर्ट के बीच सावधानी से बैलेंस बनाकर वेटिंग पीरियड को मैनेज करने लायक बनाए रखने के लिए काम कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि साल के दूसरे हाफ में डिलीवरी बढ़ाई जाएगी.

TAGGED:

MARUTI E VITARA
MARUTI E VITARA RANGE
MARUTI E VITARA VARIANTS
MARUTI E VITARA POWERTRAIN
MARUTI E VITARA FULL PRICE REVEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.