ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki e-Vitara की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा, जानें क्या है शुरुआती कीमत

Maruti Suzuki e-Vitara की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara की बेस BaaS कीमतों का खुलासा किया था, लेकिन अब कंपनी ने इस कार की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने नई Maruti Suzuki e-Vitara को 15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह तीन ट्रिम में दो बैटरी पैक के साथ उतारी गई है. इसके बेस Delta ट्रिम में सिर्फ़ छोटी 49kWh बैटरी मिलती है, जबकि Alpha और Zeta ट्रिम में बड़ी 61kWh बैटरी मिलती है. कंपनी ने Maruti e-Vitara को बैटरी-एज़-ए-सर्विस के साथ भी पेश किया है, जहां ग्राहक प्रति km इस्तेमाल के आधार पर बैटरी पर किराया देते हैं. इसके छोटे बैटरी पैक के लिए किराया 3.99 रुपये प्रति km है, जबकि बड़े बैटरी पैक के लिए यह 4.39 रुपये प्रति km है. कार निर्माता कंपनी मुफ़्त इंस्टॉलेशन के साथ एक कॉम्प्लिमेंट्री 7.4kW AC चार्जर दे रही है. Maruti e-Vitara की वारंटी

Maruti Suzuki इस कार के बैटरी पैक पर 8-साल/1,60,000km की वारंटी और गाड़ी पर 3-साल की वारंटी भी दे रही है. इसके अलावा, कार पर 5-साल की एक्सटेंडेड वारंटी एक्स्ट्रा कीमत पर ली जा सकती है. Maruti Suzuki e-Vitara एक एश्योर्ड बायबैक प्लान के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें 3-साल/45,000km प्लान पर 60 प्रतिशत बायबैक वैल्यू और 4-साल/60,000km प्लान पर 50 प्रतिशत बायबैक वैल्यू है. Maruti e Vitara का पावरट्रेन और रेंज

Maruti ने अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को दो बैटरी ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें 49kWh वेरिएंट है, जो 144hp की पावर देता है और इसकी ARAI-रेटेड रेंज 440km तक है, वहीं इसका दूसरा बैटरी पैक 61kWh वर्जन है, जिसकी मोटर 174hp की पावर और 543km रेंज देता है.