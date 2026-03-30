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Volkswagen से लेकर Mercedes तक, ये चार कारें अप्रैल 2026 में हो सकती हैं लॉन्च

अप्रैल 2026 शुरू होने वाला है और इस महीने कई कार बाजार में उतरने वाली हैं. इनमें Volkswagen और Mercedes-Benz की कारें शामिल हैं.

Volkswagen Taigun Facelift
Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट (फोटो - Volkswagen India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: मार्च 2026 खत्म होने वाला है और इस महीने कई कारें बाजार में उतारी गईं. इन कारों में Skoda Kushaq फेसलिफ्ट और Renault Duster जैसी लोकप्रिय मिड-साइज़ SUVs शामिल थीं. इसके अलावा, Hyundai Exter और Verna को फेसलिफ्ट अपडेट दिया गया है. वहीं, Kia Sonet और Tata Harrier EV के वेरिएंट्स में भी बदलाव किए गए, और Lexus ने भारत में अपनी पहली EV, Lexus ES 500e को लॉन्च किया.

अब अप्रैल 2026 शुरू होने वाला है, और इस महीने भी कई कारें बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं. इन नई कारों में MG Majestor और Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. इसके अलाला, Mercedes-Benz ने इस बात की पुष्टि की है कि वह एक एंट्री-लेवल लग्ज़री EV लॉन्च करने वाली है, और Toyota से उम्मीद जताई जा रही है कि वह अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार की कीमतों का खुलासा कर सकती है.

Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट
(लॉन्च डेट - 9 अप्रैल, 2026)

Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun (फोटो - Volkswagen India)

जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen Taigun भारत में 2021 से बेची जा रही है. नई Taigun फेसलिफ्ट की बात करें, तो इसे 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इस कार को Skoda Kushaq के मिड-साइकिल अपडेट के बाद आएगी. Skoda Kushaq भी उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी है.

Skoda Kushaq की तरह ही, अपडेटेड Volkswagen Taigun में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा. बाकी पावरट्रेन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे.

MG Majestor
(लॉन्च डेट - खुलासा नहीं)

MG Majestor
MG Majestor (फोटो - MG Motor)

लिस्ट में दूसरा नाम MG Majestor SUV का है, जो Toyota Fortuner की प्रतिद्वंद्वी और Skoda Kodiaq व Volkswagen Tayron का एक विकल्प होने वाली है. इसे भी अप्रैल में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि यह MG की यह नई SUV प्रमुख ICE पेशकश के तौर पर Gloster को रिप्लेस करेगी.

यह 3-रो वाली SUV दो ट्रिम्स—Sharp और Savvy, में पेश की जाएगी, जिसमें पूरी तरह से लोडेड ट्रिम के लिए 6 और 7 सीटों का विकल्प दिया जाएगा. इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 215hp की पावर और 478Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. MG इसे रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) और फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) दोनों सेटअप के साथ पेश करेगी.

Mercedes-Benz CLA EV
(लॉन्च डेट - खुलासा नहीं)

Mercedes-Benz CLA EV
Mercedes-Benz CLA EV (फोटो - Mercedes-Benz)

लिस्ट में तीसरा नाम Mercedes-Benz CLA EV का है. CLA नेमप्लेट, अप्रैल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में बिक्री के लिए पेश होने वाला है. यह भारतीय बाजार में Mercedes-Benz के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले लॉन्च में से एक है. यह कंपनी के MMA प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाली पहली कार है और भारत में A-Class सेडान के साथ-साथ EQA और EQB eSUV की जगह लेगा.

इस कार को कंपनी सिर्फ एक 250+ ट्रिम में उतारने वाली है, और इसमें 85.5kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी दावा की गई WLTP रेंज 792km बताई जा रही है. इस कार में पिछले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 272hp की पावर और 335Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

Toyota Urban Cruiser Ebella
(लॉन्च डेट - अप्रैल 2026 में अनुमानित)

Toyota Urban Cruiser Ebella
Toyota Urban Cruiser Ebella (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

Maruti e-Vitara की सिस्टर कार, Toyota Urban Cruiser Ebella भी अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाली है. यह eSUV जनवरी 2026 में पहली बार सामने आई थी और यह भारत में Toyota की पहली फुली इलेक्ट्रिक कार है. जापानी कार कंपनी ने बताया कि Ebella EV तीन ट्रिम्स में पेश की जाएगी, जिसमें E1, E2 और E3 शामिल हैं. इसमें 49kWh और 61kWh के बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जिनकी दावा की गई रेंज 543km तक होगी.

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