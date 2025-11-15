ETV Bharat / technology

पुणे के गांवों से NASA तक: महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों के 25 छात्र अमेरिका हुए रवाना

महाराष्ट्र में पुणे के जिला परिषद स्कूलों के 25 बच्चे NASA का दौरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के लिए रवाना हुए.

25 children of Pune ZP school have left to visit NASA
पुणे जिला परिषद स्कूल के 25 बच्चे नासा भ्रमण के लिए रवाना हुए (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 3:48 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र में पुणे जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने में मदद के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है. जिला परिषद स्कूलों के 25 बच्चे शनिवार सुबह राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) का दौरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के लिए रवाना हुए.

दूरदराज के इलाकों से आए ये छात्र, जो पहले कभी अपने गांवों से बाहर नहीं गए, NASA का दौरा करने और उसके संचालन के बारे में जानने के लिए सीधे अमेरिका जाएंगे. ये बच्चे पुणे के संभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गजानन पाटिल की उपस्थिति में पुणे स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में मुंबई के लिए रवाना हुए.

वे सुबह-सुबह अमेरिका के लिए उड़ान भर गए. इन नन्हे-मुन्नों छात्रों में वैज्ञानिक सोच को निखारने का यह एक अनूठा प्रयास है. इसी के तहत, पुणे जिला परिषद ने ग्रामीण युवाओं में वैज्ञानिक सोच के बीज बोने के लिए छात्रों को NASA और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भेजने का निर्णय लिया.

अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र (IUCA) ने तीन चरणों में एक परीक्षा आयोजित की, जिसके आधार पर छात्रों का चयन किया गया. ये परीक्षाएं छह महीने पहले आयोजित की गई थीं, उसके बाद इंटरव्यू हुए और चार महीने पहले चयन प्रक्रिया पूरी हुई और चयनित छात्रों को इस यात्रा की तैयारी के लिए दो महीने का समय दिया गया.

पुणे जिले की इंदापुर तहसील के एक छात्र उमर शेख ने बताया कि, "हमने NASA की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जो हमारे स्कूल ने आयोजित की थी. इस परीक्षा में पास होने के बाद, हमारा IUCAA में साक्षात्कार हुआ." उमर ने कहा कि, "अब हम NASA जाने वाले हैं. मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि इससे मुझे वहां के वैज्ञानिकों से NASA के बारे में जानने में मदद मिलेगी. हम Google और Meta के कार्यालयों का भी दौरा करेंगे. मुझे खुशी है कि मैं उनके शोध और कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत रूप से देख पाऊंगा."

स्वाभाविक रूप से, बच्चे किसी विदेशी देश की यात्रा को लेकर रोमांचित हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने गांवों से बाहर कदम नहीं रखा है. एक अन्य छात्र भास्कर टावरे ने कहा कि, "हम अपने ज़िले (पुणे) से बाहर कभी नहीं गए, विदेश जाना तो दूर की बात है. सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार जब हम बाहर जाएंगे तो सीधे NASA जाएंगे. यह एक अद्भुत एहसास है. मैं बड़ा होकर भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध करना चाहता हूं, और इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक हूं."

गजानन पाटिल ने ETV Bharat को बताया कि जिला परिषद के तहत पुणे मॉडल स्कूल परियोजना शुरू करने के बाद से उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से, छात्रों को NASA जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का दौरा करने का अवसर मिलता है. पाटिल ने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अपने शैक्षणिक प्रयासों में मदद मिलेगी."

चंद्रकांत पुलकुंडवार के अनुसार, पुणे जिला परिषद द्वारा की गई यह एक उत्कृष्ट पहल है. दरअसल, ISRO को यह पहला बैच प्राप्त हुआ है और अब विभिन्न ज़िलों के स्कूलों के 25 छात्र NASA जाएंगे. डॉ. पुलकुंडवार ने कहा कि, "ये छात्र NASA जाएंगे और अपने वैज्ञानिकों के साथ चर्चा में भाग लेंगे. इससे निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. मुझे आशा है कि छात्रों को इस पहल से निश्चित रूप से लाभ होगा."

