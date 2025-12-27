ETV Bharat / technology

नए साल से इन कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी, जानें लिस्ट में हैं कौन

MG Motor की कारें होंगी महंगी ( फोटो - MG Motor India )

हैदराबाद: कार बनाने वाली कंपनियां नए साल की शुरुआत के साथ ही अपनी कारों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं, जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा. ये बढ़ोतरी, जो आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है, 1 जनवरी, 2026 से ही लागू होंगी. जानकारी के अनुसार कंपनी कीमतों में मामूली तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी और मुख्य रूप से ज़्यादा इनपुट और करेंसी लागत को दिखाती हैं. यहां हम उन कार निर्माता कंपनियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अब तक कीमतों में बढ़ोतरी की पुष्टि की है. 1. Mercedes-Benz

लिस्ट में पहला नाम लग्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz का है, जो 1 जनवरी, 2026 से अपनी पूरी लाइन-अप में एक्स-शोरूम कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने वाली है. कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत और यूरो-रुपये की प्रतिकूल एक्सचेंज रेट को वजह बताया है. Mercedes-Benz करेंसी में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही आधार पर कीमतों में बदलाव की योजना बना रही है. कंपनी द्वारा कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद GLS की कीमतों में लगभग 2.64 लाख-2.68 लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो GST 2.0 के बाद हुई 9.4 लाख-9.6 लाख रुपये की कमी से काफी कम है. वहीं दूसरी ओर E-Class की कीमतों में लगभग 1.57 लाख-1.83 लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी, GST कटौती 4.5 लाख-5.25 लाख रुपये से काफी कम है. 2. BMW

एक अन्य जर्मन कार निर्माता BMW की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू करेगी. कंपनी ने इसका कारण ज़्यादा मटेरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और विदेशी मुद्रा पर भारतीय रुपये के कमजोर होने को बताया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा. कीमतों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से BMW 3 Series की कीमतों में 1.81 लाख-1.85 लाख रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख-3.55 लाख रुपये की कटौती से कम है.