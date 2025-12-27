नए साल से इन कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी, जानें लिस्ट में हैं कौन
नए साल की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों की कीमतें भी बढ़ाने वाली हैं.
Published : December 27, 2025 at 1:24 PM IST
हैदराबाद: कार बनाने वाली कंपनियां नए साल की शुरुआत के साथ ही अपनी कारों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं, जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा. ये बढ़ोतरी, जो आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है, 1 जनवरी, 2026 से ही लागू होंगी.
जानकारी के अनुसार कंपनी कीमतों में मामूली तौर पर बढ़ोतरी की जाएगी और मुख्य रूप से ज़्यादा इनपुट और करेंसी लागत को दिखाती हैं. यहां हम उन कार निर्माता कंपनियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अब तक कीमतों में बढ़ोतरी की पुष्टि की है.
1. Mercedes-Benz
लिस्ट में पहला नाम लग्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz का है, जो 1 जनवरी, 2026 से अपनी पूरी लाइन-अप में एक्स-शोरूम कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने वाली है. कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत और यूरो-रुपये की प्रतिकूल एक्सचेंज रेट को वजह बताया है. Mercedes-Benz करेंसी में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही आधार पर कीमतों में बदलाव की योजना बना रही है.
कंपनी द्वारा कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद GLS की कीमतों में लगभग 2.64 लाख-2.68 लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो GST 2.0 के बाद हुई 9.4 लाख-9.6 लाख रुपये की कमी से काफी कम है. वहीं दूसरी ओर E-Class की कीमतों में लगभग 1.57 लाख-1.83 लाख रुपये की बढ़ोतरी होगी, GST कटौती 4.5 लाख-5.25 लाख रुपये से काफी कम है.
2. BMW
एक अन्य जर्मन कार निर्माता BMW की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू करेगी. कंपनी ने इसका कारण ज़्यादा मटेरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और विदेशी मुद्रा पर भारतीय रुपये के कमजोर होने को बताया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा. कीमतों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से BMW 3 Series की कीमतों में 1.81 लाख-1.85 लाख रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख-3.55 लाख रुपये की कटौती से कम है.
3. BYD India
चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने भी 1 जनवरी, 2026 से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. BYD Sealion 7 की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी, हालांकि जो कस्टमर 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करेंगे, उन्हें मौजूदा कीमत पर ही गाड़ी मिलेगी. कंपनी ने कीमत में बदलाव का कारण या बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका खुलासा नहीं किया है.
4. MG Motor India
MG Motor ने भी 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ते इनपुट और मैन्युफैक्चरिंग लागत के साथ-साथ बड़े मैक्रोइकोनॉमिक दबावों के कारण किया जा रहा है. यह बढ़ोतरी कंपनी के पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक सभी मॉडलों पर लागू होगी.
MG Windsor EV की कीमतों में 30,000 रुपये से 37,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.27 लाख रुपये से 18.76 लाख रुपये हो जाएगी. वहीं MG Comet EV की कीमतें भी 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक बढ़कर 7.64 लाख रुपये से 10.19 लाख रुपये होने की संभावना है.
5. Nissan Motor India
जापानी कार निर्माता Nissan India भी जनवरी 2026 से कीमतों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने वाली है. यह घोषणा Nissan Gravite कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले हुई है. इस एमपीवी को मार्च 2026 तक शोरूम में उतारा जा सकता है. इस साल की शुरुआत में, Nissan Magnite की कीमतों में कम GST दर के कारण 52,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की कटौती की गई थी.
अभी इस कार को 5.62 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है. जनवरी से, कीमतों में 17,000 रुपये से 32,000 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे इसकी कीमत 5.79 लाख रुपये से 11.08 लाख रुपये हो जाएगी.
6. Honda Cars India
Honda Cars भी जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव करने वाली है. कंपनी ने जानकारी दी है कि यह बढ़ोतरी लगातार इनपुट कॉस्ट प्रेशर की वजह से की जा रही है. हालांकि कीमतों में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है. इस साल GST सुधारों की वजह से कंपनी की सभी गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कटौती हुई थी.