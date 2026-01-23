ETV Bharat / technology

भारतीय स्पेस सेक्टर के कितनी जरूरी बजट 2026-27, पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने दी अपनी राय

यह PSLV की 61वीं फ्लाइट थी, जिसका नाम PSLV-C59 है, जिसे PROBA-3 Mission के लिए इस्तेमाल किया गया था. ( ISRO )

नई दिल्ली: भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 फरवरी की शुरुआत में पेश होने वाला है. इस बार पेश होने वाले बजट में पूरे देश की नज़र भारतीय स्पेस सेक्टर पर है. अंतरिक्ष के एक्सपर्ट्स के साथ-साथ भारत के आम नागरिक भी देखना चाहता है कि भारत सरकार इस साल के बजट में भारत के स्पेस सेक्टर के लिए क्या-क्या पेश करती है.

भारत का स्पेस सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है. बीते कुछ वर्षों में भारत ने खुद को एक भरोसेमंद और कम लागत वाला स्पेस पावर साबित किया है. अब सवाल यह नहीं है कि भारत अंतरिक्ष में क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि आने वाले समय में सरकार इस सेक्टर को कितनी मज़बूती से आगे बढ़ाती है.

स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री संगठनों का मानना है कि अब केवल नीतियां बनाना काफी नहीं है. भारतीय स्पेस सेक्टर को ठोस बजट सपोर्ट, स्पष्ट नियम और प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने वाले स्ट्रक्चर की जरूत है. इन सभी चीजों की जरूरत खासतौर पर स्पेस स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए ज्यादा है.

स्पेस सेक्टर सिर्फ सैटेलाइट तक सीमित नहीं

ईटीवी भारत को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि स्पेस सेक्टर को अलग-थलग देखने का दौर खत्म हो चुका है. आज के वैश्विक हालात में यह सेक्टर डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है. उनके अनुसार, सरकार को 500 मीटर से ऊपर होने वाली हर गतिविधि को "एयरोस्पेस" के तहत देखना चाहिए. इसमें सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, मिसाइल, ड्रोन, हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, रडार, कंट्रोल सेंटर, यहां तक कि 5G-6G कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल होने चाहिए.

आज की जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और डेटा के जरिए भी लड़ी जाती है. निगरानी, नेविगेशन और सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए LEO, MEO और GEO सैटेलाइट्स की बड़ी संख्या ज़रूरी है. इसके साथ, जरूरत पड़ने पर तुरंत सैटेलाइट लॉन्च करने और खराब सैटेलाइट को बदलने की क्षमता भी होने चाहिए.

सुरेंद्र पाल का साफ कहना है कि मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए स्पेस बजट को कम से कम तीन गुना किया जाना चाहिए. इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल पर सख्त निगरानी भी ज़रूरी है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.