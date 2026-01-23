ETV Bharat / technology

भारतीय स्पेस सेक्टर के कितनी जरूरी बजट 2026-27, पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने दी अपनी राय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026–27 भारतीय स्पेस सेक्टर के लिए निर्णायक होगा, जहां बड़ा बजट, स्टार्टअप सपोर्ट और सुरक्षा पर फोकस जरूरी है.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 9:08 PM IST

नई दिल्ली: भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 फरवरी की शुरुआत में पेश होने वाला है. इस बार पेश होने वाले बजट में पूरे देश की नज़र भारतीय स्पेस सेक्टर पर है. अंतरिक्ष के एक्सपर्ट्स के साथ-साथ भारत के आम नागरिक भी देखना चाहता है कि भारत सरकार इस साल के बजट में भारत के स्पेस सेक्टर के लिए क्या-क्या पेश करती है.

भारत का स्पेस सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है. बीते कुछ वर्षों में भारत ने खुद को एक भरोसेमंद और कम लागत वाला स्पेस पावर साबित किया है. अब सवाल यह नहीं है कि भारत अंतरिक्ष में क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि आने वाले समय में सरकार इस सेक्टर को कितनी मज़बूती से आगे बढ़ाती है.

स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री संगठनों का मानना है कि अब केवल नीतियां बनाना काफी नहीं है. भारतीय स्पेस सेक्टर को ठोस बजट सपोर्ट, स्पष्ट नियम और प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने वाले स्ट्रक्चर की जरूत है. इन सभी चीजों की जरूरत खासतौर पर स्पेस स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए ज्यादा है.

स्पेस सेक्टर सिर्फ सैटेलाइट तक सीमित नहीं

ईटीवी भारत को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि स्पेस सेक्टर को अलग-थलग देखने का दौर खत्म हो चुका है. आज के वैश्विक हालात में यह सेक्टर डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है. उनके अनुसार, सरकार को 500 मीटर से ऊपर होने वाली हर गतिविधि को "एयरोस्पेस" के तहत देखना चाहिए. इसमें सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, मिसाइल, ड्रोन, हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, रडार, कंट्रोल सेंटर, यहां तक कि 5G-6G कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल होने चाहिए.

आज की जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और डेटा के जरिए भी लड़ी जाती है. निगरानी, नेविगेशन और सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए LEO, MEO और GEO सैटेलाइट्स की बड़ी संख्या ज़रूरी है. इसके साथ, जरूरत पड़ने पर तुरंत सैटेलाइट लॉन्च करने और खराब सैटेलाइट को बदलने की क्षमता भी होने चाहिए.

सुरेंद्र पाल का साफ कहना है कि मौजूदा ज़रूरतों को देखते हुए स्पेस बजट को कम से कम तीन गुना किया जाना चाहिए. इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल पर सख्त निगरानी भी ज़रूरी है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

स्टार्टअप्स को चाहिए सीधा बजटीय सपोर्ट

अर्थशास्त्री शरद कोहली कहते हैं कि भारत आज दुनिया के टॉप स्पेस देशों में शामिल है. भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है. हाल ही में भारी पेलोड वाले सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत की टेक्निकल क्षमता का बड़ा उदाहरण है.

उनका मानना है कि कभी-कभार की असफलताएं इस सफर का हिस्सा हैं और इन्हें डर की तरह नहीं देखना चाहिए. हालांकि, असफलताएं भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि स्पेस स्टार्टअप्स के लिए अलग से बजट प्रावधान हों. देश में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सैटेलाइट, डेटा एनालिटिक्स, लॉन्च टेक्नोलॉजी और स्पेस एप्लिकेशन पर काम कर रहे हैं. इन्हें सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से गाइडेंस और भरोसे की भी ज़रूरत है.

‘क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर’ का दर्जा क्यों जरूरी?

आईआईटी की प्रोफेसर और अर्थशास्त्री सीमा शर्मा का कहना है कि स्पेस सेक्टर को तुरंत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए. इससे इस सेक्टर को लॉन्ग-टर्म फंडिंग, सस्ते लोन और निवेशकों का भरोसा मिलेगा.

अगर सरकार खुद को सिर्फ ऑपरेटर की जगह एंकर कस्टमर की तरह पेश करे, तो प्राइवेट कंपनियां और निवेशक आगे आएंगे. इससे स्पेस सेक्टर न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि रोज़गार और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा इंजन बन सकता है.

बजट 2026–27 क्यों है निर्णायक?

इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) का मानना है कि यह बजट भारत के स्पेस फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है. अगर इस मौके पर सही फैसले नहीं लिए गए, तो भारत अपनी बढ़त खो सकता है. स्पेस सेक्टर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है.

यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान से सीधा जुड़ा है. आने वाला बजट बताएगा कि भारत अपने सपनों को सिर्फ देख रहा है या उन्हें हकीकत बनाने के लिए तैयार भी है.

