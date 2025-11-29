ETV Bharat / technology

स्कूल ड्रॉपआउट से OpenAI साइंटिस्ट तक, ChatGPT ने बदल दी इस लड़के की लाइफ!

ChatGPT की मदद से हाई स्कूल ड्रॉपआउट Gabriel ने मशीन लर्निंग सीखी और OpenAI की Sora टीम में रिसर्च साइंटिस्ट बनकर सबको चौंका दिया.

Gabriel's journey from learning machine learning from ChatGPT to reaching OpenAI without a degree shows a new era in today's tech world.
ChatGPT से सीखी मशीन लर्निंग और बिना डिग्री OpenAI तक पहुंचने वाली Gabriel की जर्नी आज की टेक दुनिया का नया दौर दिखाती है. (फोटो क्रेडिट: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 4:41 PM IST

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है. फिर चाहे बात ऑफिस के काम-काज की हो या फिर स्कूल-कॉलेज में होने वाली पढ़ाई-लिखाई की. पढ़ाई-लिखाई के मामले में एआई टेक्नोलॉजी ने Gabriel Petersson की पूरी लाइफ बदल दी. आज के इस एआई वाले जमाने में अगर किसी को लगता है कि बड़ी डिग्री के बिना टेक फील्ड में करियर नहीं बन सकता तो गैबरियल की कहानी उनकी इस सोच को बदल सकती है, जिसने चैटजीपीटी की मदद से मशीन लर्निंग में मास्टरी कर ली और आज वो OpenAI की Sora टीम में रिसर्च साइंटिस्ट है, जहां आमतौर पर PhD वाले लोग ही काम करते हैं. आइए हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं.

बिजनेस इनसाइडर में छपी एक रिपोर्ट में, Extraordinary पॉडकास्ट के हवाले से ख़बर मिली है कि, स्वीडन के इस लड़के गैबरियल ने हाई स्कूल छोड़ दिया था. उसके बाद उसने अपने-आप कोडिंग सीखनी शुरू की और सिर्फ ChatGPT की मदद से मशीन लर्निंग में मास्टरी हासिल की. अब उसी लड़के को ओपनएआई ने अपनी SORA टीम में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया है. ओपनएआई की इस टीम में ज्यादातर पीएचडी होल्डर्स ही काम करते हैं.

स्कूल छोड़ा और स्टार्टअप जॉइन किया

Gabriel ने 2019 में हाई स्कूल ड्रॉप कर एक छोटे से स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया.वहां सिचुएशन ऐसी थी कि, प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोडक्ट रिकमेन्डेशन सिस्टम तैयार करना था, डेटा स्क्रैपिंग करनी थी और कई तरह की इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती थीं. इन कामों को करते-करते कोडिंग गैबरियल की जरूरत बन गई और वही उसकी लर्निंग जर्नी का पहला स्टेप था.

असली समस्याओं ने दी असली सीख

गैबरियल के मुताबिक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंसान को सबसे तेज सिखाती हैं. स्कूल वाले बॉटम अप मॉडल से हटकर उसने एक टॉप डाउन एप्रोच अपनाया, यानी पहले प्रोजेक्ट बनाना और फिर अंदर जाकर समझना कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है.

ChatGPT बना उसका टीचर

गैबरियल ने मशीन लर्निंग सीखने और उसी फील्ड में काम करने के लिए चैटजीपीटी को अपना गाइड, मेंटर, ट्यूटर यानी सबकुछ बना लिया. उसका तरीका बड़ा सिंपल था:

  • 1. ChatGPT से पूछो कि कौन सा ML प्रोजेक्ट बनाना चाहिए
  • 2. मॉडल से कोड लिखवाओ
  • 3. जब बग आए तो उसे भी ChatGPT की हेल्प से फिक्स करो
  • 4. धीरे-धीरे हर कंपोनेंट को गहराई से समझते जाओ

इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते-करते उसने कुछ महीनों में ML की उसी बेसिक लर्निंग्स को समझ लिया, जो लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर सीखने में सालों-साल लग जाते हैं.

इसके बारे में गैबरियल कहते हैं, "नोलैज, अब चैटजीपीटी के पास है. अब फंडामेंटल नोलैज में सिर्फ कॉलेजेस की मनमानी नहीं बची है. चैटजीपीटी से कोई भी बेसिक समझ सकता है, प्रोजेक्ट बना सकता है और असली दुनिया में यूज़फुल सिस्टम्स तैयार कर सकता है. उन्होंने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डिग्री के बजाय रिजल्ट दिखाना चाहिए. अगर आप कंपनी को वैल्यू दे सकते हो, पैसा कमा कर दे सकते हो, तो वह आपको जरूर हायर करेगी."

Gabriel की जर्नी एक नजर में

स्टेजडिटेल
2019हाई स्कूल ड्रॉपआउट
2019–2023स्टार्टअप में कोडिंग, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स
2023–2024ChatGPT से ML सीखा
2024Midjourney और Dataland में इंजीनियर
दिसंबर 2024OpenAI Sora टीम में रिसर्च साइंटिस्ट

टेक वर्ल्ड में ड्रॉपआउट्स का चमकता दौर

Gabriel अकेला ऐसा नाम नहीं है, जो स्कूल से ड्रॉपआउट होने के बाद भी ओपनएआई में इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, बल्कि खुद ओपनआई के सीईओ यानी सैम अल्टमैन भी स्टैंडफॉर्म से ड्रॉपआउट हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैटजीपीटी मॉडल बनाकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है.

Andreessen Horowitz जैसे टॉप VC फर्म भी कह रहे हैं कि आज का टाइम “best for young founders” है. Palantir के CEO Alex Karp तो यहां तक कह देते हैं कि “स्कूल में सिखाई गई दुनिया गलत है." कई कंपनियां अब ऐसे लोगों को मौका दे रही हैं जिनके पास डिग्री नहीं लेकिन टैलेंट है.

