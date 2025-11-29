ETV Bharat / technology

स्कूल ड्रॉपआउट से OpenAI साइंटिस्ट तक, ChatGPT ने बदल दी इस लड़के की लाइफ!

ChatGPT से सीखी मशीन लर्निंग और बिना डिग्री OpenAI तक पहुंचने वाली Gabriel की जर्नी आज की टेक दुनिया का नया दौर दिखाती है. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है. फिर चाहे बात ऑफिस के काम-काज की हो या फिर स्कूल-कॉलेज में होने वाली पढ़ाई-लिखाई की. पढ़ाई-लिखाई के मामले में एआई टेक्नोलॉजी ने Gabriel Petersson की पूरी लाइफ बदल दी. आज के इस एआई वाले जमाने में अगर किसी को लगता है कि बड़ी डिग्री के बिना टेक फील्ड में करियर नहीं बन सकता तो गैबरियल की कहानी उनकी इस सोच को बदल सकती है, जिसने चैटजीपीटी की मदद से मशीन लर्निंग में मास्टरी कर ली और आज वो OpenAI की Sora टीम में रिसर्च साइंटिस्ट है, जहां आमतौर पर PhD वाले लोग ही काम करते हैं. आइए हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं.

बिजनेस इनसाइडर में छपी एक रिपोर्ट में, Extraordinary पॉडकास्ट के हवाले से ख़बर मिली है कि, स्वीडन के इस लड़के गैबरियल ने हाई स्कूल छोड़ दिया था. उसके बाद उसने अपने-आप कोडिंग सीखनी शुरू की और सिर्फ ChatGPT की मदद से मशीन लर्निंग में मास्टरी हासिल की. अब उसी लड़के को ओपनएआई ने अपनी SORA टीम में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया है. ओपनएआई की इस टीम में ज्यादातर पीएचडी होल्डर्स ही काम करते हैं.

स्कूल छोड़ा और स्टार्टअप जॉइन किया

Gabriel ने 2019 में हाई स्कूल ड्रॉप कर एक छोटे से स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया.वहां सिचुएशन ऐसी थी कि, प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोडक्ट रिकमेन्डेशन सिस्टम तैयार करना था, डेटा स्क्रैपिंग करनी थी और कई तरह की इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती थीं. इन कामों को करते-करते कोडिंग गैबरियल की जरूरत बन गई और वही उसकी लर्निंग जर्नी का पहला स्टेप था.

असली समस्याओं ने दी असली सीख

गैबरियल के मुताबिक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंसान को सबसे तेज सिखाती हैं. स्कूल वाले बॉटम अप मॉडल से हटकर उसने एक टॉप डाउन एप्रोच अपनाया, यानी पहले प्रोजेक्ट बनाना और फिर अंदर जाकर समझना कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है.

ChatGPT बना उसका टीचर