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Free Fire India हुआ लॉन्च, जानें डाउनलोड करने का तरीका, दिवाली इवेंट और सेफ्टी रूल्स

इस गेम में भारत के सर्वर पर डेटा रहता है और अठारह साल से कम उम्र वालों के लिए अभिभावक की अनुमति जरूरी है. ( Free Fire India Official )

हैदराबाद: Free Fire India का इंतजार भारत के बैटल रोयाल गेमर्स को पिछले कई सालों से था. आज आखिरकार गरेना ने फ्री फायर इंडिया को लॉन्च कर दिया है. गरेना ने इस गेम को खासतौर पर भारतीय गेमर्स के लिए ही बनाया है. इस गेम को पहले भारत में बैन कर दिया गया था और कंपनी ने इसका एक नया वर्ज़न स्टैंडअलोन ऐप के रूप में रिलीज़ किया है.

इसे गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध करा दिया गया है. आप इसे मुफ्त में डाउनलोड करके गेम खेल सकते हैं. आइए हम आपको इस नए गेम को डाउनलोड करने का तरीका और इससे जुड़ी तमाम खास बातें बताते हैं.

फ्री फायर इंडिया में क्या खास है यह गेम कई तरह के फोन पर अच्छी तरह से चलता है. अगर किसी के पास कम या कमजोर स्पेसिफिकेशन्स वाले सस्ते स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें भी यह गेम अच्छी तरह से चल जाता है. गरेना ने फ्री फायर इंडिया का सर्विस भारत में ही बनाया है, इसलिए गेमर्स का डेटा सुरक्षित रहता है. 18 साल से कम उम्र के गेमर्स को इस गेम को खेलने के लिए अपने अभिभावक यानी पैरेंट्स की परमिशमन लेनी पड़ेगी. इसमें खेलने के लिए समय की सीमा भी तय की गई है. कंपनी ने खर्च के लिए भी एक कैप सेट किया है. इसमें नियमित तौर से ब्रेक रिमाइंडर आते रहते हैं. इसमें गेमर्स को कल्चर से जुड़े बैटल रोयाल गेम्स का एक्सपीरियंस मिलेगा. (Free Fire India Official) गरेना ने भारत में इस नए फ्री फायर इंडिया को दिवाली के मौके पर लॉन्च किया है. इस कारण यह दिवाली इवेंट के साथ ही शुरू हो रहा है, जो 15 नवंबर तक चलने वाला है. इसमें भारतीय कल्चर से जुड़े बैटल रोयाल और अन्य मोड का एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको बता दें कि फ्री फायर इंडिया के लॉन्च होने के बाद भी फ्री फायर मैक्स अलग से चलता रहेगा, जो पहले से चलता आ रहा है. फ्री फायर इंडिया: डाउनलोड कैसे करें? स्टेप 1: अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलें. स्टेप 2: सर्च बार में Free Fire India लिखें.