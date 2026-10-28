Free Fire India हुआ लॉन्च, जानें डाउनलोड करने का तरीका, दिवाली इवेंट और सेफ्टी रूल्स
फ्री फायर इंडिया आज आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गया है और अब आप इसे डाउनलोड करके गेम खेल सकते हैं.
Published : October 28, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: Free Fire India का इंतजार भारत के बैटल रोयाल गेमर्स को पिछले कई सालों से था. आज आखिरकार गरेना ने फ्री फायर इंडिया को लॉन्च कर दिया है. गरेना ने इस गेम को खासतौर पर भारतीय गेमर्स के लिए ही बनाया है. इस गेम को पहले भारत में बैन कर दिया गया था और कंपनी ने इसका एक नया वर्ज़न स्टैंडअलोन ऐप के रूप में रिलीज़ किया है.
इसे गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध करा दिया गया है. आप इसे मुफ्त में डाउनलोड करके गेम खेल सकते हैं. आइए हम आपको इस नए गेम को डाउनलोड करने का तरीका और इससे जुड़ी तमाम खास बातें बताते हैं.
फ्री फायर इंडिया में क्या खास है
यह गेम कई तरह के फोन पर अच्छी तरह से चलता है. अगर किसी के पास कम या कमजोर स्पेसिफिकेशन्स वाले सस्ते स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें भी यह गेम अच्छी तरह से चल जाता है. गरेना ने फ्री फायर इंडिया का सर्विस भारत में ही बनाया है, इसलिए गेमर्स का डेटा सुरक्षित रहता है. 18 साल से कम उम्र के गेमर्स को इस गेम को खेलने के लिए अपने अभिभावक यानी पैरेंट्स की परमिशमन लेनी पड़ेगी. इसमें खेलने के लिए समय की सीमा भी तय की गई है. कंपनी ने खर्च के लिए भी एक कैप सेट किया है. इसमें नियमित तौर से ब्रेक रिमाइंडर आते रहते हैं.
गरेना ने भारत में इस नए फ्री फायर इंडिया को दिवाली के मौके पर लॉन्च किया है. इस कारण यह दिवाली इवेंट के साथ ही शुरू हो रहा है, जो 15 नवंबर तक चलने वाला है. इसमें भारतीय कल्चर से जुड़े बैटल रोयाल और अन्य मोड का एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको बता दें कि फ्री फायर इंडिया के लॉन्च होने के बाद भी फ्री फायर मैक्स अलग से चलता रहेगा, जो पहले से चलता आ रहा है.
फ्री फायर इंडिया: डाउनलोड कैसे करें?
स्टेप 1: अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खोलें.
स्टेप 2: सर्च बार में Free Fire India लिखें.
स्टेप 3: गेरेना का आधिकारिक ऐप चुनें.
स्टेप 4: इंस्टॉल या गेट बटन दबाएं.
स्टेप 5: ऐप खुलने के बाद अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें.
स्टेप 6: अगर उम्र कम है तो अभिभावक का नंबर डालकर अनुमति लें.
स्टेप 7: गेम लोड होने दें और मैच जॉइन करें.
इस गेम को खेलना शुरू करने के लिए आपक दोस्तों के साथ एक स्क्वाड बनाएं. पैराशूट से आइलैंड पर उतरें, हथियार इकट्ठा करें और सेफ ज़ोन में रहें. दिवाली इवेंट में खास रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं. इसके बारे में आप फ्री फायर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट यानी ffindia.garenaind.com पर जाकर भी जानकारी पता कर सकते हैं. फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि आप सिर्फ आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें. किसी भी थर्ड पार्टी या एपीके के जरिए गेम डाउनलोड न करें.
इस गेम के जरिए गरेना ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो एक जिम्मेदार गेमिंग कंपनी है, जो बच्चों और इन-गेम शॉपिंग के लिमिट लेकर आई है. उसने भारत सरकार के फीडबैक के बाद सुरक्षा नियमों को जोड़ा है. आपको बता दें कि भारत सरकार ने करीब पांच-साढ़े पांच पहले Free Fire समेत कई विदेशी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया था. हालांकि, उस दौर में गरेना ने फ्री फायर मैक्स का एडवांस्ड वर्ज़न फ्री फायर मैक्स लॉन्च किया था, जिसे उस वक्त बैन नहीं किया गया था और वो अभी तक खेला जा रहा है. अब गरेना ने उसी फ्री फायर को खास भारत के लिए एक नए रूप और नाम के साथ लॉन्च कर दिया है.