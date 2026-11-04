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Nissan Magnite और Gravite के साथ मुफ्त मिल रही CNG किट, कंपनी ने दिया दिवाली ऑफर

Nissan Magnite और Gravite पर मिल रहा दिवाली डिस्काउंट ( फोटो - Nissan Motor India )

हैदराबाद: दिवाली का त्योहार बस आने को ही है और इसे ध्यान में रखते हुए कार निर्माता अलग-अलग ऑफर्स और डिस्काउंट पेश कर रहे हैं. इसी लिस्ट में Nissan Motor India भी अपनी दो कारों – Nissan Magnite और Nissan Gravite – के साथ एक मुफ्त CNG किट प्रदान कर रही है.

सरकार द्वारा मंजूर की गई यह रेट्रोफिट किट दोनों मॉडलों के चुनिंदा नॉन-टर्बो वेरिएंट्स के साथ पेश की जा रही है, और कंपनी द्वारा दी जा रही, यह स्कीम 16 नवंबर 2026 तक के लिए ही सीमित है. इस रेट्रोफिट किट के साथ, कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी के अलावा, 3 साल या 1,00,000 km की थर्ड-पार्टी वारंटी भी मिलती है.

नवंबर 2026 में Nissan Gravite CNG पर ऑफर

Nissan Gravite CNG पर मिलने वाले ऑफर की बात करें तो इसके साथ CNG किट मुफ्त में दी जा रही है, जिसकी कीमत आमतौर पर 85,999 रुपये होती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस किट को इसके Tekna वेरिएंट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है. Nissan Gravite CNG का दिवाली ऑफर (फोटो - Nissan Motor India) जो ग्राहक कार के साथ CNG किट नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें 55,000 रुपये तक के फायदे और साथ में एक पक्का सोने का सिक्का मिल सकता है. कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो CNG पर लगभग 63hp की पावर और 72Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है. Nissan Gravite CNG के माइलेज की बात करें तो यह कार 19.3 km/kg तक का माइलेज देती है, जबकि 'Tekna' वेरिएंट्स की कीमत 8.08 लाख रुपये से 9.09 लाख रुपये के बीच है.