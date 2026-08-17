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फ्रांस में बच्चों के सोशल मीडिया बैन पर अदालत का बड़ा फैसला, अंडर-15 बैन पर लगाई रोक

ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देशों में सोशल मीडिया पर उम्र सीमा लागू है, जबकि भारत में अभी सिर्फ पैरेंटल कंसेंट का नियम मौजूद है. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत ने बीते शुक्रवार यानी 14 अगस्त को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले कानून को रोक दिया है. अदालत का कहना है कि यह कानून लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करता है. फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने अब अपनी सरकार को इस कानून को दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस की संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी 15 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कुछ खास ऑनलाइन सर्विसेज़ के इस्तेमाल से रोकने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हर इंसान, चाहे वो अडल्ट ही क्यों न हो, उन सर्विसेज़ का इस्तेमाल करने से पहले अपनी उम्र साबित करें. काउंसिल ने आगे कहा कि कानून बनाने वालों ने यह क्लियर नहीं किया कि उम्र का यह सबूत किन शर्तों और सीमाओं के तहत दिया जाना चाहिए. यही कारण है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कानूनी सुरक्षा उपाय स्थापित नहीं हो पाए. कैसा था फ्रांस का यह कानून फ्रांस के सांसदों ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाले एक नए कानूनी बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के नक्शेकदम पर चलने वाला यूरोप का पहला देश बन गया था. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में एक ऐसा कानून बनाकर लागू किया था, जिसके तहत फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद कर दिया गया था.