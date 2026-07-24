ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई Force Urbania Deluxe वैन, कीमत 28.7 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Force Motors ने भारत में अपनी नई Force Urbania Deluxe को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 28.7 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Force Urbania Deluxe
नई Force Urbania Deluxe वैन हुई लॉन्च (फोटो - Force Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वाहन निर्माता कंपनी Force Motors ने भारत में अपनी नई Force Urbania Deluxe को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल को 28.7 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतारा है.

कंपनी की स्टैंडर्ड प्रीमियम शेयर्ड मोबिलिटी पेशकश के तौर पर मौजूदा force Urbania की जगह लेने वाली इस अपडेटेड वैन में Mercedes-बेस्ड ज़्यादा पावरफुल डीज़ल इंजन, नया केबिन, ज़्यादा आरामदायक फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

Urbania Deluxe का पावरफुल डीजल इंजन
कंपनी ने सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव इसके इंजन में किया गया है. Urbania Deluxe में Mercedes से सोर्स किया गया 2.6-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो डीज़ल इंजन लगाया गया है, जो अब 134 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क करता है.

Force Motors का कहना है कि इस अतिरिक्त पावर का मकसद बेहतर पिकअप, बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और ज़्यादा आसानी से चलने वाली परफॉर्मेंस देना है, खासकर तब जब गाड़ी पूरी तरह यात्रियों से भरी हो.

Urbania Deluxe का प्रीमयिम केबिन और कम्फर्ट फीचर्स
इस वैन के केबिन पर नजर डालें तो Urbania Deluxe का केबिन काफी बेहतर बनाया गया है. इसमें मैचिंग अपहोल्स्ट्री वाली लेदरेट सीट्स, वुड-फिनिश फ्लोरिंग और एक प्रीमियम इंटीरियर थीम दिया गया है.

वहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें पावर-ऑपरेटेड स्लाइडिंग फुटस्टेप भी दिया गया है जिससे अंदर जाने और बाहर निकलने में आसानी होती है. सभी सीटों की कतारों में लाइट वाले USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, और केबिन के अंदर एंटरटेनमेंट के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए आठ-स्पीकर वाला डिजिटल थिएटर सिस्टम (DTS) भी लगाया गया है.

नया इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
इसके अलावा, ड्राइवर साइड पर नजर डालें तो यहां पर एक TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो गाड़ी की रियल-टाइम जानकारी, अलर्ट और ड्राइवर असिस्टेंस से जुड़ी जानकारी दिखाता है.

Force Motors ने नए Urbania Deluxe में एक नया 9-इंच का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन नेविगेशन, रिवर्स कैमरा, ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉयस अलर्ट को सपोर्ट करता है.

Urbania Deluxe के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वैन में हर यात्री के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट के साथ सुरक्षा को भी बेहतर बनाया गया है. Urbania Deluxe में ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए एयरबैग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (ETDC) जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम मिलते हैं. इस वैन में सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं.

वारंटी और वेरिएंट्स
Force Motors अपनी 'फोर्स केयर' ओनरशिप पैकेज के साथ Urbania Deluxe पेश कर रही है, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं:

  • 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी
  • सभी सेंसर पर 3 साल की वारंटी
  • 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस
  • i-Pulse कनेक्टेड टेलीमैटिक्स सिस्टम

नए Urbania Deluxe तीन व्हीलबेस ऑप्शन और आठ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन (9+D से 16+D तक) में पेश की गई है, जिससे यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा किया जा सके.

TAGGED:

FORCE URBANIA DELUXE
FORCE URBANIA DELUXE PRICE
FORCE URBANIA DELUXE FEATURES
FORCE URBANIA DELUXE ENGINE
FORCE URBANIA DELUXE LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.